Confirmado como crimen de violencia machista el asesinato de la joven de Baiona (Pontevedra)

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como crimen de violencia machista el asesinato de Estela B.S., de 36 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado el pasado viernes en la vivienda de su ex pareja en Baiona (Pontevedra).

PAVI - EUROPA PRESS Baiona (Pontevedra) guarda un minuto de silencio por la mujer hallada muerta este viernes

El Ministerio de Igualdad y la Delegación han condenado en un comunicado este nuevo caso violencia de género, el que la joven fue "asesinada presuntamente por su expareja", contra quien existían denuncias previas por violencia machista.

De hecho, la víctima, que tenía una hija de corta edad, estaba registrada en el sistema de seguimiento VIOGEN con una situación calificada como de "riesgo medio" y su expareja tiene una orden de alejamiento con respecto a ella, dictada por el juzgado de Violencia contra la Mujer de Vigo, que se ha hecho cargo de la investigación del crimen.

El supuesto autor del crimen se encuentra en paradero desconocido y la Guardia Civil continúa con las labores de búsqueda. En las primera horas se desplegó un operativo de búsqueda por la zona, que incluyó la participación de drones. Con el paso de los días se ha ido ampliando el radio de búsqueda y se ha informado a otros cuerpos de seguridad, incluidos también los de provincias limítrofes y de Portugal. Por el momento, la búsqueda no ha dado sus frutos.

Fue la propia ex pareja el que alertó al 112 en la madrugada del viernes pero, al llegar los efectivos sanitarios al lugar, huyó negando cualquier relación con el fallecimiento: "Yo no me voy a comer este marrón".

La Delegación del Gobierno en Galicia ha celebrado esta mañana en A Coruña un minuto de silencio en repulsa por este asesinato machista.

40 mujeres asesinadas en España

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año asciende a 40, cuatro de ellas en Galicia. Desde 2003, son 1.284 víctimas y el número de huérfanos por estos crímenes es de 30 en este año y suman 463 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado este lunes su "más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.

Por otra parte, han pedido "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

