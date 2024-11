La Guardia Civil investiga un posible homicidio de una mujer en Baiona (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra investiga un posible homicidio de una mujer de 36 años en Baiona ocurrido esta madrugada.

Según fuentes de la Benemérita, la muerte de la mujer se habría producido alrededor de las 05:00 horas de esta madrugada y los servicios de emergencias que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Según estas mismas fuentes, podría tratarse de un caso de violencia de género, aunque la investigación está abierta y no han trascendido más datos.

El cadáver de la víctima, según recoge Europa Press, fue localizado a primera hora en su domicilio, en la zona de As Ínsuas, en la parroquia baionesa de Belesar, y el cuerpo presentaba signos de violencia, aunque será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento.

Por el momento, no se han producido detenciones pero se busca a la ex pareja de la mujer, a la que había denunciando por violencia de género y que tenía una orden de alejamiento.

Según Europa Press, el aviso sobre la aparición del cuerpo lo dio la propia ex pareja de la víctima, que informó a la Guardia Civil de que se la había encontrado muerta a las puertas de la vivienda y que, tras meterla en el domicilio y taparla con una manta, llamó a los servicios sanitarios. No obstante, cuando los agentes llegaron a la zona, este hombre ya no se encontraba allí.