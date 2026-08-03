Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 64 años desaparecido en Silleda (Pontevedra)

Fotografía de José Ángel Reimondez Vázquez compartida por el Ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), a 2 de agosto de 2026. AYUNTAMIENTO DE SILLEDA

Final trágico en Silleda (Pontevedra). El hombre de 64 años desaparecido desde este domingo en el municipio ha sido hallado sin vida este lunes, en el marco del dispositivo de búsqueda activado para localizarlo.

Según fuentes consultadas por Europa Press, fue un familiar de este vecino natural de A Estrada quien encontró el cuerpo sobre las 11:05 horas. El cadáver estaba situado en una zona de zarzas cercana a la residencia en la que vivía.

Estas mismas fuentes han confirmado que, en principio y a la espera de la autopsia, no presentaba signos de violencia.

Según la descripción aportada, el sexagenario, José Ángel Reimondez Vázquez, tenía una altura de 1,68 metros y vestía camisa azul celeste y pantalón oscuro en el momento de su desaparición.

Tras notificarse su desaparición, el Ayuntamiento pidió que cualquier persona que cuente con algún tipo de información sobre su paradero contacte de inmediato con la Guardia Civil (062) o con el teléfono general de emergencias (112).