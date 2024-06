El nombre de niña de tan solo 3 letras que está de moda en Pontevedra: significa "larga vida"

"¿Qué nombre le ponemos al bebé?". Esta es una de las preguntas que más se repiten las parejas que están a punto de ser padres por primera vez (o no). La decisión no es fácil, ya que la opción elegida acompañará a la persona durante toda su vida y, además, entran en juego varias cuestiones: desde la propia sonoridad del nombre hasta las tradiciones familiares. Y es que -aunque ya no es tan habitual- aún hay padres que deciden poner a sus hijos el nombre de algún antepasado.

María José, Ana María o María del Carmen eran algunos de los nombres más usados en la década de los 70, mientras que en los años 80 lo eran Cristina, Patricia y Lucía, y en los años 90, Laura, Andrea, Sara o Alba. Los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) muestra que en los 2000 había predilección por llamar a las niñas Lucía, Paula o María y en la década del 2010 eran populares los nombres de Sofía, Daniela, Sara y Lucía.

Los gustos no parecen haber variado mucho desde entonces, ya que en la estadística 'Nombres y apellidos de la población' siguen apareciendo estos nombres, además de los de Martina, Valeria y Olivia. Sin embargo, llama la atención que los padres ahora se decantan por nombres más cortos, como Lía, Mía, Vera, Vega, Alma, Emma y Alba, ente otros.

Este es el nombre de tres letras más popular

Entonces... ¿Cuál es el nombre de niñas de tres letras más popular en Pontevedra? Se trata de Noa, que significa "de larga vida o longevo", aunque también "delicia". La popularidad del nombre ha aumentado en los últimos años, y ha pasado a ser uno de los favoritos en la comarca de Pontevedra, donde ocupa el séptimo puesto del ranking elaborado por el Instituto Galego de Estadística, sólo por detrás de Lucía, Carmen, Vega, Martina (top 3), Lara (top 2) y Sofía (top 1).

Noa es un nombre corto y delicado, pero a la vez tiene mucha fuerza. Además, es moderno, aunque sin pecar de extravagante. De origen hebreo, es empleado para niños y niñas, ya que se trata de un nombre unisex (aunque en España sea mayoritariamente elegido para niñas) y un ejemplo de ello es el protagonista masculino de la emotiva película dirigida por el estadounidense Nick Cassavetes, El diario de Noa.

Si en la comarca de Pontevedra el nombre de Noa ocupa una séptima posición, en la estadística general de Galicia alcanza el top 2, sólo por detrás de Sofía y por delante de otros, como Mía (top 10), Lía (11) y Zoe (26). En A Coruña y su área metropolitana también ocupa el top 2 y en Lugo también, pero en Ourense baja hasta un cuarto puesto.