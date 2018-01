La CAM considera que la oferta de utilizar el Batán "no era concreta" y responde a Martín Arranz

La escuela taurina Marcial Lalanda, extinta desde hace año y medio, fue refundada por la Comunidad de Madrid y reinstalada en Las Ventas con el nombre de Yiyo. Ahora, según Manuel Ángel Fernández Mateo, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos del gobierno regional, el Ayuntamiento habría ofrecido el uso de las instalaciones del Batán para la nueva. “No ha habido ninguna negociación”, aclara a este diario. “Con una llamada telefónica nos preguntaron si teníamos necesidad de utilizar las instalaciones del Batán y les respondimos que no. No ha habido tampoco mucha concreción”, indica.

Esta semana se ha hablado mucho sobre el futuro de una escuela taurina que simplemente ya no existía. “Marcial Lalanda dejó de funcionar hace tiempo. La Comunidad acogió a todos los alumnos y los instaló en Las Ventas”. Cuenta Manuel Ángel Fernández que han “duplicado” los inscritos. “Hemos reorganizado todo. Están los presupuestos aprobados, acondicionados los espacios en la plaza para que los chavales puedan entrenar y convivir con los espectáculos que alberga la plaza. Hay absoluta normalidad”. ¿No estarían mejor en el Batán? “La escuela la financia la empresa concesionaria de Las Ventas. La CAM no aporta nada. Lo que no podemos estar es cambiando todo cada seis meses”, advierte.

Diego Blázquez, director del gabinete de Cultura en el Ayuntamiento, ha reconocido a este diario el contacto, "negociación", entre ambas corporaciones aunque aclara que no es algo de lo que es responsable. "De eso se encarga otra persona". El equipo de gobierno de Ahora Madrid no ha ofrecido más detalles.

Guerra entre 'hermanos'

El cambio de escuela provocó lo que ha denominado Zabala de la Serna como “una guerra civil encubierta”. Enrique Martín Arranz ya dijo a EL ESPAÑOL que la CAM “no quiso contratar a Bote: es muy duro, vamos a contarlo”, algo que desmiente Manuel Ángel. “A todos les hicimos un ofrecimiento para que se integrasen allí. A todos. Hubo algunos que se vinieron”, El Fundi, Rafael de Julia o el preparador físico de la Marcial Lalanda, “otros que firmaron con el Ayuntamiento”, Joselito, Bote y con ellos Arranz. “Lógicamente respeto la decisión de cada uno. Ellos acordaron con el Ayuntamiento llevar a cabo actividades que no eran propias de la escuela. A ver, es positivo porque no se perdía el Batán, pero eso no es la escuela taurina”, deja caer.

“Los profesores solicitaron al Ayuntamiento”, continua, “que pudiera estar allí la escuela funcionando. Por su parte, el Gobierno de Carmena quería que no hubiese ningún animal, ni hacer nada con ningún animal. Con ese impedimento es imposible”, reconoce Fernández Mateo.

En la práctica sí ha ocurrido esto: durante el periodo en el que los contratos con el consistorio han tenido vigencia, de junio a enero por un importe de 32.000 euros, el Batán ha estado abierto. Había vía libre para quien quisiera acudir sin la presencia de los profesores, “sin clases”, como reconocieron el miércoles algunos de los novilleros que acuden todos los días a entrenar. El lugar es un hervidero de profesionales. “Aquí no ha venido nadie en este tiempo. Toreamos de salón por nuestra cuenta, porque es un lugar perfecto para hacerlo, pero aquí no hay nadie”. El jueves, después de la falsa entrega de llaves en el Batán, volvieron. “Con toda normalidad”.

Tauromaquias Integradas llega a la Comunidad

¿Hay posibilidad de que la escuela Yiyo vuelva al Batán? “Pues no lo sé. Habría que estudiarlo. Ahora estamos funcionando perfectamente. Nos ha costado mucho el trasvase. Eso ya depende de los gobiernos y la voluntad política de cada uno, de lo que se quiera hacer allí”.

Esta situación de división ha provocado la creación de la plataforma Tauromaquias Integradas. Martín Arranz aclaró a este diario que “es una cuestión de progreso, con estudios interesantes para abrir un debate en la opinión pública” y que será presentada en marzo. Manuel Ángel Fernández Mateo, la máxima autoridad política en los asuntos taurinos de la Comunidad, conoce su existencia. Se ha llegado a plantear que Tauromaquias Integradas ofrece a Ahora Madrid la posibilidad de una lidia incruenta. “Que digan lo que quieran, dicen que alimentamos al enemigo”, aclaró Arranz este jueves. Fernández Mateo reconoce que “José Carlos Arévalo me ha solicitado una reunión para exponer el asunto. Lo atenderé la semana que viene”.

Tauromaquias Integradas, a pesar de los rumores, es un proyecto casi secreto, aunque no será la primera vez que Manuel Ángel Fernández hable de ello con alguno de los responsables. “En su día tuvimos una reunión, hace casi dos años, con Martín Arranz. No tenían nada concreto”. Para valorar sus propuestas o lo que le puedan proponerle en los próximos días prefiere “esperar”.