Cae en Huelva José María Pavón, uno de los diez fugitivos más buscados: mató a dos hombres y los arrojó a un pozo en 2019

Los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional en España. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA José María Pavón, uno de los diez fugitivos más buscados de España, ha sido detenido en Cartaya, Huelva. Pavón fue condenado a 41 años de prisión por asesinar a dos hombres en 2019 y arrojar sus cuerpos a un pozo. La detención fue posible gracias a la campaña 'Los 10 más buscados' y la colaboración ciudadana a través del correo de la Policía Nacional. El arresto se produjo tras localizar a Pavón oculto en una nave y confirmar su identidad durante un control policial.

José María Pavón, prófugo de la Justicia incluido en la campaña 'Los 10 más buscados', fue detenido el pasado lunes escondido en una nave en los alrededores de la localidad onubense de Cartaya.

El mismo había sido condenado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento a la pena de 41 años de prisión por asesinar a dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados en un pozo de una finca en el citado municipio en 2019.

Uno de ellos con un disparo de escopeta en el pecho y el otro, con múltiples lesiones con un objeto contundente que le provocaron la muerte.

Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña 'Los 10 más buscados', que tiene como fin obtener información de los fugitivos por parte de los ciudadanos a través de su difusión en los medios de comunicación y las redes sociales de la Policía Nacional.

En el marco de la referida campaña se obtuvieron informaciones a través del correo habilitado para ello losmasbuscados@policia.es que, junto con las tareas de averiguación de la Sección de Localización de Fugitivos, hicieron que se diese con el paradero de este prófugo.

La detención de José María Pavón, uno de los diez fugitivos más buscados.

Los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada del municipio. Tras numerosas gestiones en el lugar, los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón cuyas características físicas eran similares a las del fugado y, tras dar el alto al turismo, fue plenamente identificado por lo que se procedió a su detención.

El juicio por estos hechos se celebró en octubre de 2023. Fue entonces cuando la Audiencia Provincial de Huelva emitió una orden de búsqueda, detención y presentación de Pavón después de que no compareciera ante en el Juzgado para su ingreso en prisión.

Por ello, el tribunal decidió dictar la orden de búsqueda y detención para celebrar la comparecencia establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales.

Para ello, el cuerpo policial señala que la colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

Al respecto, ha subrayado que con esta campaña, "en apenas un mes desde el lanzamiento, ya han sido localizados tres de los diez prófugos" incluidos en la misma.