La Guardia Civil descarta que el asesinato de una mujer en Mallorca sea un suicido pactado y apunta a un crimen machista

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado que "todo parece indicar" que el asesinato de una mujer en Puigpunyent (Mallorca) este miércoles es un crimen machista. En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, antes de asistir al IV Foro de la Radio, Rodríguez ha trasladado su solidaridad con la familia de la mujer de 79 años que murió de un disparo y cuyo marido, de 82 años, resultó herido también por arma de fuego.

De esta forma, el delegado ha señalado que a la espera de la confirmación definitiva de la Guardia Civil, que investiga el caso, "todo parece indicar" que no había acuerdo previo "de ningún modo" por parte de la víctima de suicidarse. En este sentido, ha añadido, "se puede concluir" que se trata de un caso de violencia machista. No había ninguna denuncia previa y la víctima no estaba en el sistema de protección de VioGén.

El delegado ha insistido en la importancia de la "lucha constante" contra la violencia machista. "Todas las instituciones, la ayuda y el trabajo constante de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como están haciendo, y toda la sociedad debería volcarse y sumarse sin ninguna fisura a esa denuncia de las violencias machistas", ha considerado.

El hombre, que ha sido dado de alta, permanece ahora bajo arresto acusado de un delito de homicidio y a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron a primera hora de este miércoles en un domicilio de la calle sa Riera de la localidad mallorquina. Según las primeras pesquisas, el hombre habría disparado primero contra su mujer y después habría intentado quitarse la vida.

El SAMU informó a primera hora de la muerte de una mujer y de un hombre herido, ambos por arma de fuego. El hombre, por su parte, fue trasladado a Son Espases, donde al final del día recibió el alta.

Fuentes de la investigación han señalado que poco antes de las 07.00 horas el 112 ha recibido el aviso de un tiroteo en esta localidad, así como la llamada de una persona alertando de la intención por parte de las dos personas de quitarse la vida. El 112 activó igualmente psicólogos de guardia.