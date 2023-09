Una mujer hace un vuelo entre Francia e Inglaterra tras haber muerto: todos pensaron que iba dormida

Hay personas que le tienen un gran miedo a volar y que los aviones les causan auténtico pánico. Por ello, historias y casos como este no ayudan precisamente a este tipo de viajeros que tan mal lo pasan. El vuelo entre el aeropuerto de Heathrow y el de Niza de la compañía British Airways ha pasado a ser uno de los más negros y también llamativos de la historia de esta prestigiosa aerolínea.

Una situación que ha dado la vuelta al mundo y es que ninguno de los pasajeros que estaba realizando el vuelo se dio cuenta de que había una señora que tristemente había fallecido en el aire. Un suceso poco cotidiano en la que nadie se enteró de lo que estaba sucediendo y que ya es viral.

Este vuelo con origen en el Reino Unido y con destino en Francia tuvo lugar el pasado jueves y supuso el último viaje de una pobre señora que se sentó en su asiento sin saber que iba a ser el final de su camino. Lo que seguramente nunca imaginó es que se moriría de una forma tan plácida que ni siquiera las personas que tenía a su lado se enterarían.

Muere en un avión sin que nadie se dé cuenta hasta el aterrizaje

Muchas personas aprovechan sus viajes para echarse un sueño ya sea en coche, en autobús, en tren o en avión. Seguramente, en más de una ocasión hemos tenido a alguien al lado que se ha quedado dormido. Lo que nadie espera ni imagina es que esa persona en realidad no esté descasando, si no que directamente se ha muerto.

Esto es lo que sucedió el pasado jueves en un vuelo correspondiente a un viaje entre Francia y Reino Unido. Una de las pasajeras se sentó en su asiento sin dar un solo ruido. Pero cuando el trayecto terminó al llegar al aeropuerto de Niza, el resto de personas se dieron cuenta de que en realidad había fallecido. Cuando fueron a despertarla para que abandonara la nave comprobaron que, efectivamente, no reaccionaba. Había perdido su vida en pleno vuelo y había completado el trayecto totalmente inerte.

Una situación tan curiosa como macabra, especialmente para aquellas personas que estaban más cerca de la víctima. Esta mujer de 73 años estuvo sin moverse durante todo el viaje sin que nadie se diera cuenta de que había tenido un repentino problema de salud. Al llegar, los pasajeros recogieron su equipaje y abandonaron el espacio.

Sin embargo, como la anciana no hacía lo propio, fueron a avisarle y fue ahí cuando se llevaron la triste sorpresa. Tal y como informa el periódico francés The Conexion, algunos viajeros sí notaron en los últimos momentos que algo iba mal. Se comunicaban con ella, pero no reaccionaba.

Fue en ese momento cuando alertaron a la tripulación de que algo no iba bien y de que probablemente la señora había sufrido algún tipo de problema de salud que le había hecho perder el conocimiento. Al comprobar que la situación era realmente grave, llamaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente para atender a la mujer que seguía sin dar señales de vida.

Lamentablemente, los intentos por reanimar a la mujer fueron en vano. La muerte fue declarada a las 22:00 horas de la noche en la ciudad de Niza después de que el equipo de galenos comprobara que nadie se podía haber hecho por su vida una vez habían recibido el aviso. Al parecer, la causa de la muerte se atribuyó a un ataque cardíaco.

La compañía British Airways emitió un comunicado en el que confirmaba lo sucedido y en el que expresaba su dolor ante la terrible situación vivida en uno de los viajes más trágicos de su historia: "Lamentablemente, un cliente falleció en un vuelo de Londres-Heathrow a Niza. Nuestros pensamientos están con la familia del cliente en este momento difícil. No podemos proporcionar ni confirmar más detalles sobre el pasajero".

