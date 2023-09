Detenida una pareja por mantener relaciones sexuales en el baño de un avión que volaba a Ibiza

Las imágenes han corrido como la pólvora a través de las redes sociales. Nunca un vuelo comercial con destino a Ibiza había dado tanto que hablar. Y es que, a pesar de que el comportamiento incívico de los ciudadanos británicos que viajan a España de vacaciones suele ser algo habitual, lo cierto es que lo ocurrido el pasado viernes ha sobrepasado los límites.

Una pareja fue detenida el pasado 8 de septiembre por mantener relaciones sexuales en un avión de la compañía EasyJet que viajaba hasta Ibiza. El vídeo se ha viralizado a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter. Como suele ser habitual, varias cuentas con un gran número de seguidores han difundido el vídeo grabado por uno de los pasajeros y que ya se ha convertido en lo más comentado del día de hoy.

En las imágenes se puede ver cómo uno de los azafatos aguarda en la puerta de los baños. Durante unos segundos, amaga con abrir la puerta mientras el resto de pasajeros le anima a que lo haga. Finalmente, decide hacerlo y, tras abrir la puerta, el azafato se encuentra con una pareja de jóvenes manteniendo relaciones sexuales. En ese momento, todo el avión comienza a gritar y los jóvenes, desde el interior del baño, cierran de nuevo la puerta.

En un vuelo para Ibiza una pareja ha sido detenida por tener sexo en los baños pic.twitter.com/hvJa6KVFEC — ceciarmy (@ceciarmy) September 12, 2023

Las risas se convierten en las protagonistas del vuelo. Todos los pasajeros hablan de lo mismo y, durante los segundos posteriores, se puede ver las caras de asombro de los allí presentes. Sin embargo, el acto cometido por estos dos turistas británicos puede pasarles factura.

La pareja fue detenida nada más aterrizar en el aeropuerto de Ibiza. El motivo es que, según la Ley de Delitos Sexuales del año 2004, mantener relaciones sexuales en un baño público es ilegal. Según informó EasyJet, los dos viajeros fueron detenidos después de que la Policía aguardara a la llegada del vuelo por el "comportamiento inapropiado de los dos pasajeros". El incidente ocurrió el pasado 8 de septiembre en un vuelo comercial que partió desde Luton hasta Ibiza.

"Podemos confirmar que este vuelo de Luton a Ibiza el 8 de septiembre fue recibido por la Policía a su llegada debido al comportamiento de dos pasajeros a bordo", explicó EasyJet a The Sun. Según ha confirmado el mismo medio, la Policía de Bedfordshire no está involucrada en el incidente y no ha actuado de ninguna forma. Los dos detenidos podrían enfrentarse a una sanción económica por el escándalo.

El vídeo, que ha sido difundido a través de varias cuentas, ha conseguido ya cifras récords. Uno de los encargados de difundirlo ha sido la cuenta de @Ceciarmy. El vídeo cuenta con más de 150.000 reproducciones. Los usuarios no han dado crédito a las imágenes y los comentarios que han surgido al respecto han sido muy variados.

"Si han sido capaces de hacer eso en el avión, no me quiero imaginar lo que serían capaces de hacer en Ushuaïa", decía uno de los usuarios. "Se tomaron muy en serio la frase de que lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza", decía otro.

No es la primera vez que ocurre un hecho así en nuestro país. El pasado mes de agosto, un maquinista de un tren de Renfe que conectaba Tortosa con Barcelona pilló 'in fraganti' a un interventor manteniendo sexo en la cabina de la locomotora. El suceso ocurrió en la R16 y los trenes llegaron a sufrir retrasos de hasta media hora. En este caso, Renfe abrió un expediente.

Otro de los detalles de lo ocurrido fue que el maquinista que descubrió al interventor se negó a utilizar los instrumentos de la cabina donde la pareja había mantenido relaciones sexuales. La compañía se vio obligada, por lo tanto, a cambiar el tren para poder proseguir el viaje.

