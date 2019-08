El miedo a volar, en principio, es insuperable, por el que muchos han limitado su vida y su gusto por los viajes, simplemente por no subir la escalerilla de un avión. Se trata de un miedo irracional, como cualquier otro tipo de miedo injustificado, pues todos hemos oído en más de una ocasión que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo.

Consejos prácticos para superar el miedo a volar en avión

El miedo a volar hace que las personas que lo padecen pierdan uno de los placeres más importantes que la vida nos ofrece: viajar. Si estamos dispuestos, al menos, a intentar luchar contra ese miedo irracional, vamos a ir primero a lo práctico, para ir perdiendo gradualmente el miedo a volar en avión.

El paso más importante es, quizás racionalizar ese miedo, intentando entender lo que te espera. Si tienes miedo porque es una sensación desconocida, para intentar entender que se trata de una experiencia cotidiana para muchos, en la que tú no vas a correr el menor riesgo.

El número de accidentes en vuelo es ínfimo comparado con el número de vuelos anuales, y está demostrado que volar en avión es la forma más segura de viajar, porque estamos en manos de profesionales de alto nivel, que nos llevarán a nuestro destino con total seguridad. Puede que incluso un avión sea, sin dudarlo, el medio de transporte más seguro del mundo.

Organizar y planificar tu viaje con antelación te ayudará a ilusionarte con lo que te espera, y además te hará sentir más seguro. Si es tu primera vez, lo más aconsejable es que elijas un vuelo nocturno ya que llegarás cansado al avión, y con ganas de llegar a tu destino, así que posiblemente echarás una buena cabezadita y el vuelo se te pasará, nunca mejor dicho, volando.

Si tienes miedo a los aviones, lo menos aconsejable es volar en la cola, ya que hay una mayor sensación de temblor y movimientos del aparato, que pueden resultar perjudiciales para quienes tiene miedo a volar. Lo mejor es elegir un asiento lo más cerca posible de las alas, ya que disfrutarás de una mayor estabilidad y un menor ruido. Si, además, no quieres sentirte prisionero y te da terror ver cómo asciendes, coge un asiento en el pasillo, y si es posible, más cerca de las salidas de emergencia.

Dale alas a tu imaginación y abstráete para pasar un rato agradable mientras vuelas

Imagina que estás o en un autobús o en un tren en lugar de un avión. Tienes asientos por todas partes, compañeros de viaje a tu alrededor…acomódate en tu asiento y, si por circunstancias, en avión se muevo un poco, imagina que el autobús ha cogido un bache en una carretera.

Pensar en que cuando te aterrices vas a vivir una serie de experiencias gratificantes, también te ayudará a volar sin miedo: una excursión que llevas mucho tiempo deseando hacer, nuevas experiencias gastronómicas, un hotel con encanto, el descanso que necesitas y que llevas meses planificando, unos días de relax con tu pareja, con tu familia…échale imaginación y piensa en todo lo bueno que te espera cuando acabe el vuelo. Te ayudará, sin duda, a sentirte mucho mejor.

Otros métodos para perder el miedo a volar en avión

Una novela que has dejado a medias, un crucigrama, tu tablet personal, las ofertas de entretenimiento a bordo…La distracción y la concentración en otros asuntos lúdicos que no sean el miedo puede ser una de las mejores soluciones para pasar el rato.

Quizás, si el trayecto es medio o largo, puedas ver alguna película, o simplemente escuchar música, o pedir algo para picar y distraer el tiempo. También, y si eres hablador, puedes entablar una conversación con tu vecino de asiento. Estarás entretenido, y puede que, además, hayas conocido a una persona interesante.

Si con todos estos consejos, sigues estando inquieto y tienes un miedo insuperable a volar, otro de los trucos es tomarte una o dos copas para calmar tus nervios. No es que queramos incitarte a beber, sino que quizás una copa venga bien (mucha gente las toma a bordo por esa misma razón) ya que el alcohol es un potente depresor de los nervios y ayuda a relajarse en cualquier situación, incluso en ésta que, para algunos, es motivo de angustia y estrés.

En cualquier caso, y si tienes un miedo insuperable a volar en avión, lo mejor es acudir a una consulta con tu médico. Posiblemente, tu facultativo te recete unas pastillas para dormir, sin consideras que las demás técnicas no te van a funcionar. Subirás al avión relajado y tranquilo, y lo más probable es que, si no estás acostumbrado a tomar tranquilizantes, te quedes dormido y no te enteres de que has volado, así el mal trago habrá pasado y ya te encontrarás en tu destino. Y como te comentamos en el artículo de cómo renovar el pasaporte, no te olvides de llevarlo contigo si tu viaje es a un país que no pertenece a la UE y llevar el resto de la documentación pertinente.