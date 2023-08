Detenida una pareja por vender a su bebé de ocho meses para comprar un iPhone y ser influencers

Una mujer que reside en la región de Barrackpore, en Bengala Occidental (India) ha sido detenida por vender a su bebé de ocho meses y poder comprar con el dinero recibido un iPhone 14 nuevo, según ha informado el medio local Indian Express. Al parecer, el objetivo de la mujer, y el de su pareja, un ciudadano indio, era obtener todo el dinero necesario para poder conseguir un teléfono móvil de última generación y poder viajar así por todo el país subiendo contenido a Instagram como dos auténticos influencers.

La historia ha saltado a las portadas de los medios internacionales como uno de los casos más desconcertantes recordados hasta la fecha. Al parecer, todo comenzó cuando unos vecinos de la pareja, que eran conocidos en la zona por sus dificultades económicas, adquirieron un terminal iPhone 14 de última generación. Este teléfono móvil tiene un precio aproximado entre 900 y 1.000 euros. Un hecho que hizo saltar las alarmas en una población donde el sueldo medio es de unos 55 euros mensuales.

Al ver a la pareja con el teléfono móvil, los vecinos decidieron alertar a las autoridades indias. Además, hacía días que no había rastro del bebé. Al ser preguntados los padres por dónde estaba su hijo, estos dudaban y no sabían que respuesta ofrecer a todos aquellos que les preguntaban. Al darse esta situación, los vecinos de la pareja decidieron avisar a la Policía, que inició inmediatamente un operativo para tratar de saber qué estaba ocurriendo realmente.

Imagen de archivo de dos policías de India. EFE

"Después del interrogatorio, la madre admitió el crimen e informó que ella y su esposo querían usar el dinero para hacer viajes por el Estado para crear contenido para los stories de Instagram", ha confirmado un portavoz de la comisaría de policía de Barrackpore. La identidad de los padres, tal y como han desvelado las autoridades, corresponde a Jaydev Ghosh y Sathi. Tras la detención de la mujer, el padre de la familia huyó y, en la actualidad, se encuentra en busca y captura.

El objetivo de los padres, tal y como ellos mismos confesaron, era obtener el teléfono móvil de última generación para poder así viajar por todo el país subiendo fotografías a Instagram y obteniendo una remuneración del rendimiento que sacaran a través de sus cuentas en redes sociales. Esto hizo que los padres decidieran vender a su hijo a cambio del terminal, con el objetivo de cumplir su deseo.

Tal y como ha informado la Policía, no era la primera vez que a estos padres les rondaba la idea por su cabeza. De hecho, hacía poco tiempo que habían intentado vender a su otra hija, de tan solo siete años. Sin embargo, por suerte, en esta ocasión, los padres no encontraron ningún comprador y no pudieron realizar la transacción.

Tras el operativo, las autoridades indias localizaron al bebé bajo custodia de una mujer llamada Priyanka Ghosh, que residía en Khardah, el mismo distrito donde vivían los padres detenidos. Ahora, el bebé se encuentra a cargo del Estado a la espera de saber qué ocurrira con él. La policía ha presentado una causa contra la pareja por lo sucedido. La madre, que ya ha sido detenida, se enfrenta a cargos penales acusada de trata de personas.

