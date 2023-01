Adolfo y Hugo, los pilotos de la Patrulla Garra fallecidos en el accidente de avión de Murcia

La avioneta en la que viajaban los pilotos del Aeroclub Mar Menor Adolfo Baños y Hugo López Guisuraga se estrelló cerca del aeródromo de Los Garranchos, en San Javier, Murcia, hacia las 17:08 de la tarde del jueves. Los dos fallecieron en el acto. El primero, de 54 años, era subteniente de la Academia General del Aire (AGA); el segundo, de 47, era instructor en el citado aeroclub. Ambos habían salido unos minutos antes del aeródromo para realizar un vuelo de ocio. Pero algo falló mientras planeaban. La avioneta Tecnam Serra en la viajaban se precipitó al vacío.

La confirmación de la tragedia llegó por parte de Emergencias 112 Región de Murcia, que acudió al lugar de los hechos pero no pudo hacer nada por salvar la vida de los dos pilotos, que fallecieron en el acto.

Tal y como ha confirmado el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, Baños era suboficial del Ejército del Aire y mecánico de aviones y había estado destinado en una base alemana. Su compañero, Hugo López, era ingeniero industrial y un experimentado instructor civil en el Aeroclub Mar Menor. Ambos formaban parte de la conocida como 'Patrulla Garra', un equipo de pilotos de aeronaves ultraligeras certificadas para la enseñanza aeronáutica cuya misión era mostrar las capacidades de "vuelo sincronizado y disciplinado".

"A veces la gente me pregunta que a qué me dedico", explicaba López en su breve biografía, compartida por Aeroclub Mar Menor. "Mi respuesta es clara y sincera. Yo me dedico a construir sonrisas, a generar emociones y a crear sueños. Para muchos el sueño de volar".

El presidente autonómico de Murcia, Fernando López-Miras, ha lamentado el fallecimiento de Adolfo Baños y Hugo López: "Una tragedia que lamento muchísimo. Mis condolencias a sus familiares, a todos sus seres queridos y a la Academia General del Aire de San Javier. Descansen en paz", expresó el mandatario popular.

En el rescate de los cuerpos también han intervenido los bomberos del Consorcio de Servicio de Extición de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local, Ambulancias del 061 Región de Murcia y Protección Civil Cartagena.

