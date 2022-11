La dramática muerte de un niño de cinco años tras tragarse una chincheta de un tablón de anuncios

Kyle Lewis, un niño que acababa de cumplir 5 años, ha fallecido en brazos de sus padres en el Reino Unido dos días después de de tragarse una chincheta de un tablón de anuncios. El trágico suceso tuvo lugar hace un mes, el pasado 28 de octubre, cuando el pequeño Kyle, que seis días antes había celebrado su quinto cumpleaños, se tragó una chincheta.

El pequeño fue trasladado de inmediato al Hospital General de Rotherham, donde las lesiones provocaron que entrase en parada cardiorrespiratoria en cuatro ocasiones. Tras recuperar el pulso por cuarta vez, y estabilizarlo, fue enviado a un hospital especializado en Leeds (Condado de Yorkshire) donde falleció tres días después a consecuencia no sólo de las heridas, sino de las lesiones cerebrales que le produjeron las 4 paradas cardiorrespiratorias. Tras permanecer dos días con soporte vital, un escáner cerebral reveló, según el rotativo 'The Star', que el pequeño tenía entre el 90 y 95% del cerebro dañado.

Tras múltiples convulsiones y una subida de la temperatura, falleció en brazos de sus padres, Emma y Mark Lewis, quienes están "rotos" de dolor. "Ni siquiera puedo explicar cómo me siento. Estoy rota más allá de las palabras. No parece cierto. No quiero que sea cierto. Lo mantuvieron con soporte vital hasta que estuvimos preparados para despedirnos", explica al diario. "Pero nunca se está preparado para algo así", añade Emma.

Kyle y su madre, Enma E.E.

Amigos de la familia han organizado una recaudación de fondos para ayudar a esta familia devastada de South Yorkshire a rendir homenaje a su hijo. Se trata de un GoFundMe, que ya ha recaudado 2.595 libras, aunque quieren llegar a las 4.000.

Para el sepelio, ya que al niño le encantaban los dinosaurios, han preparado camisetas personalizadas con una foto de él y un corazón azul y una imagen de un dinosaurio con el mensaje 'Kyle-saurus'.

"Cualquier cosa, no importa lo poco que sea, será muy apreciada", escribe en la página Leah Allen, una amiga de la familia que ha sido la que ha puesto en marcha la iniciativa. "Acabo de hablar con la familia y les gustaría comprar algo para las niñas en memoria de su hermano mayor", ultima Allen en la web de donaciones.

