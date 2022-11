Una mujer llega muerta a Vigo en un tren procedente de Madrid: los pasajeros creían que estaba dormida

Un tren salió de Madrid y llegó el miércoles a la estación de Vialia, en Vigo. Una vez llegó a destino, una pasajera fue encontrada muerta en su asiento. La alerta saltó una vez el tren ya había llegado a su destino. Una vez los pasajeros iban abandonando el tren, uno de ellos se percató de que algo extraño ocurría. La mujer, de 66 años y que viajaba sin acompañantes, no se movía, había fallecido durante el trayecto.

Al llevar mascarilla y los ojos cerrados, los demás pasajeros pensaron que la mujer estaba dormida. Sin embargo, tras no reaccionar, un pasajero que estaba dejando su asiento, sanitario de profesión, le tomó el pulso a la mujer y comprobó que no tenía. Los sanitarios intentaron reanimarla pero no lo lograron, era demasiado tarde, sólo pudieron certificar su fallecimiento.

La pasajera, según algunos medios, vivía en Vigo y viajaba desde Madrid, por lo que la mujer se sentó en el asiento que Renfe le asignó antes de las 11.20 aproximadamente, hora de salida del tren. Una vez certificada la defunción, la policía nacional y los agentes locales, que recibieron la alerta a las 15.52, intentaron localizar al pasajero que viajó a su lado por si había notado algún tipo de muestra extraña por parte de la mujer a lo largo del viaje, no fue posible.

Asientos de Renfe.

Mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarrollaron las diligencias habituales en un caso de estas características, como el levantamiento del cadáver o la recogida de pruebas, según ha informado Renfe, el tren permaneció parado, cuestión que obligó a desviar a los pasajeros que iban a tomar ese mismo convoy de vuelta a Madrid, a viajar en un tren de media distancia hasta Ourense y desde allí coger un Alvia hasta la capital.

