Los Mossos sancionan a tres policías nacionales por saltarse el toque queda en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han sancionado a tres policías nacionales que circulaban de noche por Barcelona en un coche particular, con el toque de queda ya vigente, uno de los cuales dio además positivo en el test de alcoholemia.



Según ha avanzado el periódico ARA y han confirmado fuentes policiales, los agentes fueron sorprendidos por los Mossos d'Esquadra circulando en coche particular, cerca de las dos de la madrugada del sábado, por el barrio barcelonés del Eixample.



Los agentes han alegado que estaban de servicio, lo que no ha impedido que la Policía Nacional les haya abierto una información reservada que podría acabar en un expediente disciplinario si se confirmase que los motivos por los que se estaban saltando el toque de queda no están relacionados con sus funciones policiales.



La investigación interna irá en paralelo de los expedientes o sanciones administrativas que se puedan imponer a los agentes, tanto por saltarse el toque de queda como, en el caso del conductor del vehículo, circular bajo los efectos del alcohol.