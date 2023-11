Esta es la mejor tarta que puedes probar en Oviedo: no la encuentras en otros lugares

¿Buscas la mejor tarta de la capital de Asturias? Si eres de los dulces típicos de la gastronomía asturiana como los frisuelos, las casadiellas, los carbayones, las moscovitas... ¡Prepárate! También querrás probar esta deliciosa tarta que vende una pastelería en concreto.

Se trata de una tarta "de la que todo el mundo habla" y que encontrarás en tres versiones... Pero si eres amante del milhojas y la crema, se convertirá seguro en tu tarta preferida.

La tarta de Oviedo de la que todos hablan

La Pastelería Asturias es una parada imprescindible para aquellos que sean amantes de los bombones, el chocolate, los pasteles y sobre todo, de las tartas... De hecho, en esta pastelería tienen la tarta de la que todos hablan.

Tal y como indican desde la propia página web de la Pastelería Asturias: "Nuestras puertas se abren y nuestros escaparates se llenan en 1946 de la mano de Rosa y Emilio José (Pepito). Rosa, hija del afamado pastelero lavianés, Gersán, creador en 1912 de uno de nuestros pasteles más icónico, el Bartolo, y su marido Pepito, abandonan su querida Laviana y comienzan su andadura en solitario en Oviedo bajo el nombre de 'Confitería Asturias'."

"La tradición ya está ahí y la modernidad comienza cuando su hija Manuela (conocida como Noli) y su marido Ataulfo toman las riendas del negocio. Con la mente siempre enfocada en el sabor de la tradición y la calidad en la materia prima, viajan alrededor de todo el mundo visitando ferias y exposiciones, Munich, Colonia, Dusseldorf, París, Berlín, Rimini, Viena, Las Vegas, son una muestra de ellos, para incorporar tanto maquinaria, técnica y moldes más vanguardistas."

"Precisamente de las manos de Ataulfo surgen nuestras famosas 'Letizias', la historia del nacimiento de ellas es curiosa. Mientras Ataulfo y su amigo Luis Riera estaban viendo el compromiso de los Reyes, Felipe y Letizia, Luis le comenta a Ataulfo, tienes que hacer un pastel con el nombre de Letizia. Sin pensárselo 2 veces, al día siguiente Ataulfo ya estaba elaborando el pastel, pastel que el día de la boda lo coronamos de blanco y vendimos más de 6000 unidades."

"Ahora su hijo Cesar es quien regenta la pastelería, ha complementado su formación en Francia, Lérida, Barcelona, Japón. Y ojo que su hijo Borja ya está en el negocio. Al igual que somos una Confitería de muchas generaciones, pretendemos seguir endulzando a varias generaciones de familias."

Si por algo se ha ganado fama esta Confitería es por su tarta de milhojas, que tal y como indican desde su cuenta de Instagram la puedes encontrar en tres versiones: la tradicional de hojaldre, crema, merengue y yema tostada; milhoja de hojaldre, crema y yema tostada y milhoja de frutas, hojaldre, crema, yema tostada y recubierta de frutas naturales.

La fama de esta tarta la podemos ver en las reseñas que esta pastelería ha obtenido a través de TripAdvisor, como es el caso de las siguientes:

El usuario Juanitopadel deja una opinión escrita el 20 de diciembre de 2018 y habla de "la mejor tarta de hojaldre que he probado jamás". "Conocí la tarta porque nos la trajo a casa una amiga de mi madre en un cumpleaños y quedé asombrado. Estaba espectacular. El hojaldre crujiente el merengue de calidad y la crema pastelera muy rica. No se el precio porque no la he pagado pero da igual lo que cueste un 10."

Otra usuaria, Maria S. deja una opinión escrita el 29 de noviembre de 2018 y habla de "La mejor tarta de milhojas". "Me la habían recomendado la tarta de milhojas, y estaba exquisita... Espectacular. La encargamos y estaba en su punto fresquísima y crujiente... Una delicia...El postre perfecto".

También 738antoniog deja una opinión el 21 de septiembre de 2018 y habla de "la mejor confitería de Asturias". "Sin duda estamos ante la mejor confitería, no sólo de Oviedo, sino de Asturias. Trato excelente por parte del personal y calidad suprema en todos sus productos, en especial la tarta de milhojas y la sacher. Si pasas por Oviedo, no dudes en hacerles una visita, no te arrepentirás."

720cesarv deja una opinión escrita el 27 de octubre de 2017: "Fuimos a recoger una tarta milhoja que habíamos encargado que nos recomendó mucha gente (brutal), y de paso aprovechamos para merendar y nos encantó la empanada de bonito, nunca habíamos probado un hojaldre tan rico con un bonito de tanta calidad. Visita obligada".

Ellos mismos en su página web hablan de la tarta de milhojas de la siguiente forma: "No hay día en nuestras tiendas que no llegue un cliente y nos diga 'Quería la tarta milhojas, que mucha gente ya me ha hablado de ella'. Clientes que han elegido nuestra tarta para su postre de boda y decirnos 'la tarta ha sido un éxito, todos los invitados hablaban de ella'". "Numerosos restaurantes ya han introducido nuestra tarta en su carta de postres porque nos decían que llegaban sus clientes y les decían '¿la tarta es de la Confitería Asturias?' De ahí surgió la idea de #delaquetodoelmundohabla para definir nuestra tarta." También tienen otras tartas exquisitas, como son las siguientes: tarta de almendra, tarta de bizcocho y yema, tarta de bizcocho y chocolate, la mítica tarta del "erizo" (de chocolate), tarta Áramo (de turrón); tarta Muses (mus de chocolate negro, mus de 3 chocolates y nuestro exquisito y famoso Tiramisú); tarta Dados (bizcocho de chocolate con un relleno de nata con turrón o avellana), tarta de nata y tarta de chocolate semifría.

Oviedo, Asturias

985 21 43 79

CONFITERÍA ASTURIAS, LUGONES Monte Auseva 3, 33420

Lugones, Asturias

984 18 71 77

