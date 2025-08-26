Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 26 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Necesitas mayor calma y serenidad para los temas que vas a llevar hoy a cabo. Tu capacidad de mantenerte con parsimonia y de forma clarificadora te ayudará en tus actividades.

SENTIMIENTOS: lo más importante en esta jornada es que mantengas la claridad y la paz a tu alrededor.

ACCIÓN: podrás disfrutar de mayor calma y forma práctica de llevar a cabo las actividades.

FORTUNA: será un día para beneficiarte del descanso y ayudar a los demás con altruismo. Más información...

TAURO

Lo mejor del día será que sientas bienestar y equilibrio en todos los planos, ya sea el físico, anímico o emocional. Y principalmente tu genialidad destacará para tus nuevos proyectos.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas sentirte más cerca de la familia y consensuar con todos asuntos importantes.

ACCIÓN: podrás mantener el bienestar tanto en la salud física y mental como en las emociones.

FORTUNA: es importante que descanses de vez en cuando a lo largo del día para evitar molestias en la cabeza y los ojos. Más información...

GÉMINIS

Las amistades estarán hoy a la orden del día y muy cercanas a ti, por ello necesitarás aclarar con calma y sentimiento algo con ellas sobre ciertos malentendidos de días pasados.

SENTIMIENTOS: en este momento lo principal de esta jornada será los tratos con las amistades.

ACCIÓN: hoy es un día especial para sentar las bases con la pareja y hablar claramente de todo.

FORTUNA: será un día en el cual podrás aclarar algún malentendido con personas cercanas. Más información...

CÁNCER

Tu gran dinamismo y energía abundante las proyectarás con ideas nuevas y muy originales que podrás realizar con amistades de siempre y personas cercanas con las que te llevas bien.

SENTIMIENTOS: es un día en el notarás una gran energía y esa vitalidad te ayudará a organizar nuevas iniciativas.

ACCIÓN: si tienes deseos de comenzar algo grandioso podrías hablar con amistades de confianza para realizarlo.

FORTUNA: conseguirás que este día tus proyecciones sean reales y te sientas con fortaleza y plenitud. Más información...

LEO

Será un día muy diferente en el que demostrarás tu valía y tus aportes, cerrando una etapa que te ha llevado bastante tiempo; pero de la cual sientes mucha satisfacción.

SENTIMIENTOS: ahora es el momento de terminar toda una labor y que los demás te den la enhorabuena.

ACCIÓN: estás cerrando un ciclo y por ello es importante que cierres todo lo que está a medias.

FORTUNA: la capacidad energética te ayudará a sentirte en la cumbre; así que disfruta de ello. Más información...

VIRGO

Será un día en el que sentirás bastante feliz; la familiaridad y unión con las amistades de confianza es muy importante para llegar a tratos conjuntos y beneficiosos para todos.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y amistad con las personas cercanas te ayudarán en tus pactos y trabajos juntos.

ACCIÓN: es el momento de conseguir analizar situaciones molestas del pasado y reconciliarte con una persona en especial.

FORTUNA: la capacidad de sentirte a gusto con la pareja te ayudará a disfrutar del día y de los que planeéis juntos. Más información...

LIBRA

Será un día para ocuparte de los asuntos importantes y principales de la familia. Es aconsejable llegar a acuerdos entre todos. Es importante llegar a equilibrar las funciones de cada cual.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de que tus ideas serán sublimes y es el momento de aprovechar y ponerlas en marcha.

ACCIÓN: mostrarás mayor cercanía con la familia y esto te ayudará a sentirte con mayor felicidad.

FORTUNA: aprovecha este día para descansar de vez en cuando y dividir el tiempo de actuación y el de relax. Más información...

ESCORPIO

Lo más importante en esta jornada es la serenidad y la capacidad de mantenerte siendo una persona práctica y clara en todas las áreas en las que te muevas.

SENTIMIENTOS: es un momento muy especial para tomarte las cosas con calma y serenarte.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos es utilizar tu perspicacia y tratar a los demás como si fuera tú.

FORTUNA: será un día bastante activo, pero a la vez la capacidad de que la tranquilidad te acompañe será lo principal. Más información...

SAGITARIO

Es importante que hagas caso a tus corazonadas ya que serán importantes y llegarán en los momentos oportunos en los que serán necesarios y oportunos.

SENTIMIENTOS: es un día en el que la percepción será tu mejor consejera en todos los momentos del día.

ACCIÓN: la armonía con los demás será la base de a amistad y la concordia. Conocerás mejor a los demás.

FORTUNA: también deberías de mantener la cercanía con los demás, principalmente con los que te necesitan. Más información...

CAPRICORNIO

Tendrás un día movido y a la vez creativo. Tus amistades te inspirarán y te ayudarán a realizar tus actividades a tiempo. Lo que te servirá para tener beneficios óptimos.

SENTIMIENTOS: estás en un momento muy especial y en el cual tus emociones estarán a flor de piel.

ACCIÓN: la colaboración en asuntos que lleves con otras personas será muy adecuada.

FORTUNA: es un momento especial para comprometerte o para tener un día romántico con la pareja. Más información...

ACUARIO

Tendrás mucha vitalidad e ideas ingeniosas y bastante creativas, lo que te servirá de gran ayuda en esta jornada que será tan especial y afortunada en todo momento.

SENTIMIENTOS: tendrás que mantener la capacidad de alegría y jovialidad con las personas cercanas.

ACCIÓN: tus ideas y el ingenio serán brillante, lo que te ayudará en tus actividades.

FORTUNA: la tranquilidad será necesaria si quieres que tus asuntos se resuelvan de forma tranquila y brillante. Más información...

PISCIS

Es un día muy especial para que utilices tu capacidad y te permita la solución de ciertos asuntos atrasados y pendientes, y te quedarás con mayor tranquilidad.

SENTIMIENTOS: será un momento especial para organizar tus ahorros y ganancias extra para invertir.

ACCIÓN: podrás conversar y llegar a consensos con las amistades y personas con las que mantienes recursos compartidos.

FORTUNA: la capacidad de mantener regalos inesperados y sorpresas benéficas te alegrarán el día. Más información...