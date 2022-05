Horóscopo de hoy, martes 3 de mayo: predicciones sobre amor, trabajo, dinero y cambios

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 3 de mayo según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy será un día en el cual te darás cuenta de que estás huyendo de tus propios sentimientos. Necesitas enfrentarte a ellos en soledad, para poder sacar a la luz qué o quién los están causando, para liberarte de ellos definitivamente.

SENTIMIENTOS: Hoy es un día para hacer acopio de todas tus ideas y genialidad innata para proyectarlas a tu alrededor.



ACCIÓN: Hoy tendrás la capacidad de equilibrio tus nuevas ideas con la gran energía con la que cuentas hoy.

FORTUNA: Hoy necesitas hacer caso de tus percepciones y evitar analizar todo demasiado. Más información...

TAURO

Hoy será un día en el cual te darás cuenta de que tu forma de ser sensual no te impide que te reconcilies con tu verdadera identidad. Solamente necesitas que exista armonía y amor a tu alrededor de una forma sana.

SENTIMIENTOS: Estás en un día en el que tu principal cometido será llegar a acuerdos cordiales y benéficos para todos.

ACCIÓN: Necesitas disfrutar de la capacidad de salir de tu zona de confort y urbanizar nuevas actividades en tu vida.

FORTUNA: Es un día para quiera llegar a acuerdos fructíferos con la pareja fue socia dos de una forma altruista y cariñosa. Más información...

GÉMINIS

Sentirás que tu principal misión en este día será transmitir y ser la persona que comunica lo que percibes y aprendes de todo lo que capta tu percepción. Es el tiempo de ser la persona que da el mensaje.

SENTIMIENTOS: Será un día en el que deberás activar la forma de acercarte a los demás y de ofrecerles tu cariño de una forma desinteresada.

ACCIÓN: Será un día para mantener la atención en tu percepción interna para que de ellas surjan las mejores ideas para que dirijan este día con eficacia.

FORTUNA: Es importante que tu cariño lo ofrezcas de corazón para que el sentimiento surja espontáneo sin tener que reflexionar sobre ello. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día en el cual te darás cuenta de que tus emociones necesitan resguardarse y sentir mucha protección; porque con esta seguridad y confianza, podrás conservarla en ti y llevarla a los demás que la necesitan.

SENTIMIENTOS: Es un día para sensibilizarte con las personas cercanas y darles tu cariño de una forma sincera.

ACCIÓN: Es un momento para disfrutar de la gran capacidad de proyectar nuevas actividades con personas afines.

FORTUNA: Es un día para intensificar el cariño y la alegría que muestras a las personas que más quieres. Más información...

LEO

Hoy estás en un día álgido y preciso para sentirte con el orgullo de poder mostrar tu gran creatividad y a la vez tu dulzura y amabilidad a los demás. Tu papel hoy es el de ser condescendiente.

SENTIMIENTOS: Es un día para notar el aprecio y cariño que te tienen los demás. Eso te hará sentir muy feliz.

ACCIÓN: Podrás organizar y disfrutar de la capacidad de crear nuevas metas y de conocer las personas interesantes en tu vida.

FORTUNA: Es un momento para mantener la confianza y la cercanía con las personas más importantes de tu vida. Más información...

VIRGO

Es un día importante para cuidar de tus sentimientos y adentrarte en un mundo más allá de la realidad física en el cual podrás recibir mensajes alegóricos y muy importantes para ti.

SENTIMIENTOS: Es un momento en el que lo más importante será que destaques ante los demás por todo altruismo y cordialidad.



ACCIÓN: Es un día en el que podrás organizar algún viajecito en el que aprendas justamente lo que tienes ahora para evolucionar.

FORTUNA: Es un momento en el que podrás mantener conversaciones profundas de una manera altruista y con mucha empatía. Más información...

LIBRA

Hoy deberás resolver un asunto importante en tu vida. Y es comprobar porqué buscas en la pareja a esa mitad que te falta y que ya tienes en tu interior. Es el tiempo de encontrarla y de sacarla a la luz.

SENTIMIENTOS: Es un día para aprovechar tu simpatía y cercanía con las personas que más quieres.

ACCIÓN: Hoy podrás proyectar tus mejores cualidades a través de la introspección y de una genialidad sin límites.

FORTUNA: Es un día para llegar a acuerdos fructíferos en cuestiones patrimoniales con las personas queridas. Más información...

ESCORPIO

Hoy te darás cuenta que has llegado a un punto de tu vida en el cual te has quedado como si fueras una estatua, en la que no encuentras los sentimientos y la vida. Es el momento de conectar con tu Alma verdadera.

SENTIMIENTOS: Hoy necesitas analizar la forma de dar tu cariño de una forma altruista y sin preocuparte tanto de ti.

ACCIÓN: Tendrás la oportunidad de prestar atención a los demás de una forma cariñosa y poniéndote siempre en segundo lugar.

FORTUNA: Estás en un día en el cual tu personalidad deberá sentarse sobre bases reales y sentimientos que surjan del corazón. Más información...

SAGITARIO

Será un día en el que te darás cuenta de que la búsqueda no termina nunca. Y que es necesario mucho tempo para encontrar quién y qué eres realmente. Estás en el camino: disfruta.

SENTIMIENTOS: Hoy es un día en el que podrás ponerte en el lugar de los demás para poder comprenderlos y ayudarles en lo que necesiten.

ACCIÓN: Hoy es un día en el cual deberás mantener la alegría de disfrutar de tú propio bienestar, y con ello poder ofrecer más felicidad a los demás

FORTUNA: Podrás ocuparte de profundizar en tu sensibilidad y tu percepción interna para que te guíe en la forma de mostrar tu afecto a los demás. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy necesitas liberarte de tu propio encarcelamiento y vivir la vida con plenitud y con la alegría que siempre existió dentro de ti. Es tiempo de equilibrar la actividad y el descanso y e disfrute.

SENTIMIENTOS: Es un día muy especial en el cual tendrás en cuenta las necesidades de otras personas y podrás apoyarlas y estár cerca de ellas.

ACCIÓN: Hoy es un día en el que podrás conocer a alguien que cambiará tus esquemas y con la cual te sentirás muy a gusto.

FORTUNA: Es un día en el que lo más indicado será que organices los nuevos proyectos de una forma benéfica y fructífera para todos. Más información...

ACUARIO

Deberás aprender que te gusta viajar en soledad y labrar tu propio camino. Aunque interactúes con muchas personas, nadie llenará tu Alma como tu propia Esencia.

SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar di una gran alegría y distensión con las personas que más quieres.

ACCIÓN: Sentirás que lo más indicado será organizar de forma ágil muchos asuntos familiares y hogareños que necesitan de tu atención.

FORTUNA: Deberás aprovechar el brillo especial y la simpatía en nata para que los demás te sientan de una forma cercana. Más información...

PISCIS

Hoy aprenderás que dentro de ti tienes la sombra y la Luz. Y que depende de la forma de mirarte y de actuar puedes ser lo uno o lo otro. No es necesario que te juzgues, solamente observa.

SENTIMIENTOS: Es un día en el cual es muy importante que ofrezcas tu cariño a manos llenas a las personas cercanas y familiares de confianza.

ACCIÓN: Será un momento para organizar reuniones o encuentros con personas divertidas y originales.

FORTUNA: Notarás que es un día en el que tu gran solidaridad será el eje sobre el que gire tu cercanía a los demás. Más información...

