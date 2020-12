Horóscopo de hoy, miércoles 30 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 30 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy deberás aprovechar para renovar pequeñas actuaciones que a veces surgen de tu carácter en momentos de tensión, y que deberías diluir. De esta forma, evitarás modelos de cierta intransigencia. Por eso es aconsejable que organices todo con calma y paciencia, y especialmente con mucho ánimo. Mostrarás una gran creatividad y sentido artístico que proviene desde hace años atrás.

AMOR: Tu cariño y deferencia por las personas que quieres estará muy acentuada. Y te encanta que ellos también te lo demuestren. Así que disfruta de este gran día, y de las apreciaciones que surjan.

TRABAJO: Será muy importante que retrocedas en el tiempo y que recuerdes de qué manera llevabas antes tus asuntos profesionales. Porque de esta forma te pide la energía del día que lo realices.

CAMBIOS: Lo más importante es que aprendas a equilibrar el tiempo que utilizas en el trabajo y el que empleas al estar en familia, ya que los dos son importantes y además influyen bastante el uno en el otro. Más información...

TAURO

Hoy tus pensamientos girarán alrededor de las relaciones y de cómo mejorarlas. Para ti son muy importantes porque son el espejo a través del cual te conoces mejor. Notarás que tu amabilidad y tu forma de ser agradable va a ir acrecentándose en este día. Lo más importante es que te reconcilies con tu pasado y con asuntos que han sucedido y que ya no tienen cabida en tu vida.

AMOR: Hoy será muy importante que planifiques todo lo que quieres que suceda en este día y que los filtres a través del amor y del cariño que sientes por las personas queridas. Especialmente por tu pareja.

TRABAJO: Hoy te sentirás una persona muy afortunada, ya que estás consiguiendo que tus planes salgan de la forma prevista. Y eso te animará mucho en todo el organices para tu futuro.

CAMBIOS: Es un día en el cual tendrás que organizar tus proyectos de una forma tranquila y metódica. Especialmente es importante el orden y la confianza en que todo va a suceder como tú has ido soñando. Más información...

GÉMINIS

Hoy, podrás destacar por tu gran originalidad. Y, especialmente, por todo lo que has cosechado hace bastante tiempo. Por eso la dicha llegará a tu vida de una forma muy agradable e inesperada. Sentirás que el tiempo transcurrirá a tu favor, y que todo se va convirtiendo en un círculo virtuoso en el cual, cuanto más das más recibes, y eso te da una gran plenitud.

AMOR: Te sentirás muy alegre y con muchas ganas de compartir tu cariño. Has aprendido del pasado que lo único importante que hay en esta vida es lo que das a los demás y el amor que repartes

TRABAJO: Deberás utilizar al máximo tu intensa y profunda inteligencia. Y aprender a utilizar tu ingenio en los momentos precisos: para salir de apuros y para tener mayor rapidez en tus acciones.

CAMBIOS: Estás en un momento en el cual expandirás tus conocimientos y tu presencia se hará más patente. Esto significa que ampliarás tu círculo. y esto te ayudará a que tus metas sean más rápidas. Más información...

CÁNCER

Hoy sentirás que tu vida está el límite, porque tu sensibilidad la notarás muy a flor de piel, y tendrás tendencia a irte a los extremos; tanto por un lado como por el otro. Así que intenta estabilizarte y mantener la calma todo el tiempo que puedas. porque de otra manera podrían surgir inconvenientes, con los cuales tu vida se ve abocada a malentendidos.

AMOR: Deberás serenar tus sentimientos e intentar canalizar tus emociones de la mejor forma posible. porque así será más sencilla la forma en lo que veas a los demás y en lo que les des tu cariño.

TRABAJO: Podrás organizarte de una manera muy funcional, y en la cual puedas estar al tanto de todo. lo más importante es la serenidad y que cuides que el ambiente del entorno sea muy agradable.

CAMBIOS: Será un día para aprender nuevas claves en tu vida. Y, con ellas, conseguirás que todo funcione de una manera más precisa y perfecta. Te gustaría que tú ambiente fuera más armónico. Más información...

LEO

Hoy, estarás combinando tus mejores cualidades y por eso los resultados serán fantásticas. Todo aprendizaje y el conocimiento que has tenido a lo largo de tu vida trabajará a tu favor. Y con ello sentirás que es un momento especial para sentir que los astros te benefician profundamente, y que tienes mayor facilidad para desenvolverte en todo.

AMOR: Hoy notarás que tus afectos están muy equilibrados y podrás departir con los demás de una manera cariñosa y profunda. Por eso será un día muy importante para ti.

TRABAJO: Será muy positivo todo lo que tengas que desarrollar durante este día; ya que tu mente estará muy despejada y tus ideas fluirán de una forma muy precisa. Así que disfruta.

CAMBIOS: Tendrás que cambiar la forma de analizar todo lo referente a tus posiciones y las herencias, ya que los tiempos están cambiando muy deprisa, y necesitas aclimatarte a todo lo nuevo punto. Más información...

VIRGO

Hoy podrás conseguir unificar tus habilidades. Y con ello lograrás realizar los asuntos que habías planificado para hoy. Tu mente estará ágil, y además tendrás un guía interior que te irá marcando tu destino en cada acción que tengas que realizar. Aprovecha la fluidez de este día y ocúpate de asuntos que estaban anclados hace tiempo atrás.

AMOR: Deberás dar lo mejor de ti y olvidar los recuerdos del pasado, porque a través de ellos no consigues más que dar vueltas a los mismos asuntos. Tendrás que renovarte para sentir de otra manera.

TRABAJO: Hoy tu inteligencia estará en un punto álgido, lo que te ayudará en todos los cometidos que tengas que realizar. Así que aprovecha tus capacidades para conseguir todo lo que quieres punto

CAMBIOS: Es un día muy especial para aprender a relacionarte con los demás. necesitas suavizar tus impulsos en ciertos momentos en los que sientes algún tipo de irritabilidad. Más información...

LIBRA

Hoy será un día muy especial para replantearte de qué forma te relacionas con los demás. Muchas veces te dejas llevar por tus impulsos, entonces todo sucede de una forma demasiado impulsiva. Así que deberás dejarte ir por tu intuición para evitar conflictos o malentendidos, que luego serán difíciles de solucionar. especialmente con la pareja.

AMOR: Tu gran capacidad de dar tu cariño estará aumentada y podrás demostrar a todos tus seres queridos lo qué sientes por ellos. Disfruta de este gran día y de las sorpresas que tendrás.

TRABAJO: Podrás utilizar una gran habilidad en este día, y es la forma de expresarte, que será capaz de convencer a los demás de que lo que les dices es inmejorable.

CAMBIOS: Lo más importante será prestar atención a tus prontos. Porque a veces son demasiado intempestivos y te sorprenden hasta a ti. Y en esos momentos pierdes la conciencia de lo que haces. Más información...

ESCORPIO

Hoy conseguirás profundizar en tu interior, y sacar de ti lo mejor, que a la vez será lo más beneficioso para todos los demás. Tendrás una gran combinación mente/psique, lo que te ayudará a definir perfectamente tus acciones y lo que te conviene en cada ocasión. Así de esta manera no te equivocarás y funcionarás como un reloj.

AMOR: Deberás utilizar tu gran ingenio. La manera de dialogar tendrá que ser muy atenta y con mucho cuidado para evitar controversias “sin ton ni son”. Y así tu amabilidad y generosidad serán mayores.

TRABAJO: Podrás brillar de una manera muy especial porque te sentirás con una gran confianza y lo que realices será muy efectivo y además podrás adelantar mucho en todo lo que hagas.

CAMBIOS: Es importante que tus momentos de expansión sean muy bien organizados, para que puedas distenderte y tener espacios de tiempo para ti. Así que planifícalo con atención. Más información...

SAGITARIO

En este día tu gran reto será conseguir que tus emociones no se disparen y se mantengan equilibradas. Así de esta manera será más sencillo todo o que tengas que realizar. Es aconsejable que evites las tensiones y los nervios en ciertos momentos de hoy. Podrás estabilizar tu estado de ánimo con relajación y actividades tranquilas.

AMOR: Hoy sentirás que tus actuaciones el pasado te están echando un cable, ya que gracias a todo el cariño que has dado, ahora la vida te premia, y sentirás que llegan sorpresas y premios para ti.

TRABAJO: Tu gran ingenio y la mente tan despierta que tendrás hoy, te ayudará a realizar todo de una manera más eficaz y mucho más adecuada en cada ocasión; lo que te ayudará a adelantar tus acciones.

CAMBIOS: Es importante que el ambiente que reine en el hogar sea el adecuado y que además te sientas a gusto. De esta manera lo que realices será más productivo y muy beneficioso. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tendrás que poner de acuerdo tus deseos y tus actos, para que juntos te ayuden a conseguir lo que tu mente está ideando, y que ya habías planificado hace tiempo. No olvides poner una nota de buen humor y otra de alegría, para que todo resulte más animado y mucho más eficaz. Aprovecha las buenas ideas y ponlas en marcha.

AMOR: Hoy recibirás mucho cariño de las personas cercanas, ya que en otros momentos has dado a los demás a “manos llenas”. Y ahora te toca recoger la

siembra.

TRABAJO: Tendrás un día muy fructífero. Y, además, podrás sentirte con gran orgullo por todo lo que podrás conseguir durante este día. Así que disfruta y comparte tu alegría con los demás.

CAMBIOS: Hoy será un día en el cual te sentirás con ganas de salir y de disfrutar del ambiente de estos días. Tu forma de comunicar será muy animada y además te sentirás con ganas de compartir. Más información...

ACUARIO

Hoy no te apetece ceñirte a compromisos, ya que te sentirás con ganas de ir por libre y de sentirte con una gran libertad. Así que organiza el día de una manera en la que puedas tener momentos de evasión personales, en los cuales disfrutes de un tiempo especial, solamente para ti. Eso será una gran alegría, porque te relajarás y te sentirás como cuando eras más joven.

AMOR: Hoy estarás muy pendiente de ayudar y de estar con los demás. Será un día en el que te apetecerá compartir con tus seres queridos y aprovechar al máximo las horas que pasas con ellos.

TRABAJO: Pon de acuerdo tus ideas y tus ganas de responsabilizarte de todo. Si no puedes con todo, pide ayuda: que te echen una mano las personas que te rodean y especialmente los seres queridos.

CAMBIOS: Necesitas estabilidad y calma a tu alrededor, porque de otra manera las prisas suelen apremiarte. Más información...

PISCIS

Hoy tu agudeza mental y la gran psicología que posees, te ayudarán a desenvolverte de una manera sencilla y mucho más tranquila que otros días. Recordarás otros momentos de otros tiempos en los que pasabas por situaciones parecidas. Y ello te estimulará a poder crear un ambiente muy agradable y amistoso para este día.

AMOR: Hoy deberás tener en mente que lo más importante es sembrar, para luego poder recoger, en abundancia y con mucho amor. Así que recuérdalo y disfruta de todo lo que realices.

TRABAJO: Te darás cuenta de que tu valor es mayor de lo que creías. Y hoy te darás cuenta, ya que, si no fuera por ti, la mayoría de los aspectos que ocurren en tu hogar no serían iguales si no estuvieras.

CAMBIOS: Es un día en el que harás notar. Y tu presencia será de alguna manera imprescindible. Lo que significa que te sentirás como si fueses el centro de la vida de muchas personas. Más información...