Horóscopo semanal Libra: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 28 de diciembre al 3 de enero

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 28, sentirás que es un día extraño, porque a veces piensas que todo lo que has dado a los demás, no vuelve a ti tan rápido como tú deseas. Deberás creer que todo lo que ocurre a tu alrededor es un milagro; mientras la vida sigue transcurriendo y no sucede ningún percance irremediable. Así que da las gracias porque estos son “regalos”.

El martes 29, necesitarás poner en orden tus sentimientos especialmente todo lo que rodea a las emociones. Eres una persona muy moderna y por eso tus ideas son diferentes a las de los demás. Uno de tus retos será que comprendan tus puntos de vista, los cuales son muy distintos y originales en relación con los de otras personas.

El miércoles 30, será un día muy especial para replantearte de qué forma te relacionas con los demás. Muchas veces te dejas llevar por tus impulsos, entonces todo sucede de una forma demasiado impulsiva. Así que deberás dejarte ir por tu intuición para evitar conflictos o malentendidos, que luego serán difíciles de solucionar. especialmente con la pareja.

El jueves 31, tendrás la emoción mucho más amplificada, lo que te ayudarán a sentir mucha más unión con tus personas queridas. Sentirás que algo cambio en tu vida, y que lo más importante es que comiences de cero y que renueves tu forma de ver todo. De esta manera, te darás cuenta de lo que realmente te da felicidad y te encanta realmente de aquí en adelante.

El viernes 1, lo principal que tienes que seguir será tu instinto y tú intuición, porque ellos marcarán tu nuevo destino. Tienes que salir de ese círculo en el que te encuentras. porque a veces te sientes muy a gusto, pero no evolucionas. Y este año necesitas cambiar tus hábitos y tus costumbres, porque de esta manera serás más feliz y conseguirás abrirte a nuevas actividades que necesitas en tu vida.

El sábado 2, sentirás que aumenta tu bienestar y tu forma de sentir la vida, lo que te ayudará enormemente a poder realizar tus actividades. Tu calidez y buena disposición serán claves a la hora de compartir tus conversaciones con los demás. Podrás sentirte de una manera más animada y con muchos deseos de iniciar nuevas actividades en tu vida.

Y, el domingo 3, sentirás que la vida te colma de bendiciones y de sorpresas inesperadas. Deberás reconocer que la mayoría de ellas proceden de todas las acciones del pasado en las que mostraste cariño y cuidado por otras personas. y ahora la vida te devuelve con creces todo lo que has dado. Así que disfruta y relájate todo lo posible.

