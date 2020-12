Horóscopo de hoy, lunes 28 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 28 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Es un día en el que tendrás que diversificar todas tus actuaciones de una manera ordenada para no mezclarlas. Será más sencillo ir haciendo cada una a su paso y terminarla. Y después acometer la siguiente. Tendrás grandes ideas que podrás poner en marcha. Y tú actual estado físico tan vital te ayudará a todo ello. así que aprovecha este momento.

AMOR: Tendrás que retomar los recuerdos del pasado y actuar en consonancia. La sorpresa y la originalidad será algo que te ayudará mucho en este día. Así que prepara todo con esmero.

TRABAJO: Es un día en el que atraerás a alguna persona que podría ayudarte en tus asuntos empresariales y/o profesionales. En tu entorno te has ganado el respeto y los elogios.

CAMBIOS: Deberías ocuparte de algunos asuntos que han quedado pendientes desde hace días atrás, y que es importante que los finalices para tener mayor tranquilidad. Más información...

TAURO

Es un tiempo para evitar gastos excesivos. Y para acostumbrarte a un tipo de vida más frugal. Ahora lo más aconsejable es que mantengas las amistades que tienes, pero que no te cuelgues de ellas, ya que pensarán que quieres “algo”. Mantén la armonía, pero nada más.

AMOR: Deberás poner mucha atención, porque tus emociones y tu intelecto no mantienen una buena relación entre ambos. Lo que significa que deberás equilibrarlos y sentir bienestar con tu entorno.

TRABAJO: A través de tus genialidades podrás lograr un reconocimiento que te ayudará a sentirte con mayor aprecio de los demás. Y esto te servirá como un gran empuje en tu forma de vida.

CAMBIOS: Lo más importante es que tengas planes y que consigas poco a poco ponerlos en marcha. Porque los mismos serán de gran ayuda y con ellos conseguirás animarte y elevar tu espíritu. Más información...

GÉMINIS

Será un momento en el que tendrás grandes iniciativas, y además a las mismas los acompañará tu inteligencia rápida e ingeniosa. Será un tiempo en el que proyectarás tus ideas. Y si logras conectar con otras personas, a todas ellas les servirás como si fueras una guía en sus vidas. Tendrás mucha capacidad de trabajo y una mayor calma.

AMOR: Tienes a tu favor tu sensibilidad y tu gran intuición para llevar adelante todo de una forma más cariñosa y que busque la felicidad de los demás; y no solamente la tuya.

TRABAJO: Podrás proyectar todo lo que bulle en tu interior. Y eso será muy satisfactorio para ti y para todos los que estén a tu alrededor y sientan esa gran vitalidad.

CAMBIOS: Deberás de poner mucho cuidado en todo lo que se refiera a tu profesión, porque así podrás organizarte con tiempo y con paciencia para que todo sea fructífero. Más información...

CÁNCER

Tus emociones estarán muy incrementadas. Y por eso deberás tener cuidado para evitar estar pensado que los demás te desafían. Más que nada es tu forma de sentirlo, porque estás muy sensible. Pero realmente no es tanto como tu percibes. Tu mente irá muy rápida y tendrás que tranquilizar todo lo que la atraviese, para darle un toque de armonía.

AMOR: Tendrás mucha creatividad y esto te ayudará a plasmar tus sentimientos de una manera equilibrada y muy eficaz; en tus asuntos y en tus relaciones. Así que aprovecha y mantén el buen ánimo.

TRABAJO: Será un momento para coordinar tus movimientos y evitar de una manera prudente tu manera de actuación. Así todo será mucho más benéfico y resultará mucho más efectivo.

CAMBIOS: Tendrás que hacer caso de tu experiencia y de todo lo que la vida te ha ido enseñando; porque es la única forma de que puedas conseguir que tus actuaciones sean magníficas. Más información...

LEO

Será un día en el que podrás combinar tu intelecto y la genialidad de este con la maduración y la responsabilidad que tienes en cada acto que realizas. Esto te ayudará a destacar entre todos los que te rodean. Y te vas a sentir muy especial. Sabes que has tenido mucha suerte en la vida. y que tu esfuerzo ha merecido la pena para el lugar que ocupas.

AMOR: Deberías sentirte más independiente y libre en alguna ocasión; por ejemplo, en este día, ya que también necesitas tiempo para tus asuntos y actividades lúdicas. Con optimismo y simpatía conseguirás todo lo que quieras.

TRABAJO: Tendrás que equilibrar tus puntos de vista especialmente las acciones del pasado y cómo repercuten en tu vida actual. Una vez que hayas encontrado la fórmula será mucho más sencillo.

CAMBIOS: Deberás atender con suma atención asuntos que estén relacionados con las inversiones especialmente las inmobiliarias. Es un momento en el que tendrás que poner orden en todo ello. Más información...

VIRGO

Es un día para poner en práctica tu gran originalidad y tu optimismo. Y además siendo una persona positiva tendrás prácticamente todo ganado. Esto estimulará tu motivación, sin querer, porque tus ideas serán muy ingeniosas, y a la vez tus ganas de ayudar a los demás te catapultarán y te ayudarán a entrar en un ciclo muy armónico y fluido en tu vida.

AMOR: Será un día muy positivo, porque es tiempo de cosecha. Y tú has sembrado muy convenientemente. Así que prepara todo con esmero y sigue dando todo el cariño que tienes en tu interior.

TRABAJO: Hoy tienes una gran oportunidad para poner en práctica todos tus conocimientos y tu personalidad tan responsable. Y con ello conseguirás que los demás reconozcan tu valía.

CAMBIOS: Será muy importante que aprendas a mantener la calma y la armonía con las personas con las que te relaciones. Porque si no lo único que lograrás será perder los papeles y que todo salga al contrario de lo que pretendes. Más información...

LIBRA

Sentirás hoy qué es un día extraño, porque a veces piensas que todo lo que has dado a los demás, no vuelve a ti tan rápido como tú deseas. Deberás creer que todo lo que ocurre a tu alrededor es un milagro; mientras la vida sigue transcurriendo y no sucede ningún percance irremediable. Así que da las gracias porque estos son “regalos”.

AMOR: La confianza y la responsabilidad serán tus aliadas a la hora de mostrar tu cariño y bondad. Y esto te ayudará de una manera grandiosa a que todo lo veas con otros ojos y con distintos sentimientos.

TRABAJO: Lo peor en estos momentos es enfrentarte a tu propia naturaleza. Nada que quieras cambiar de la noche a la mañana va a suceder tan rápido. Así que ve con mucho cuidado y con gran atención.

CAMBIOS: Deberás principalmente cambiar tus hábitos tanto de ejercicio físico como de alimentación; ya que repercutirán en tu estado emocional y en tu ánimo. Así que presta mucha atención. Más información...

ESCORPIO

Tendrás que poner más atención y fuerza de voluntad si quieres conseguir llegar al corazón de alguna persona, qué quieres que reciba tu cariño. Por eso hoy que tendrás más sensibilidad, te darás cuenta de que puedes emplear muchas formas de lograr lo que quieres. Y que la más sencilla será dejar que tu amor fluya como el viento entre las hojas.

AMOR: Deberías pensar que no depende del tiempo que dediques a tu pareja, sino de la calidad de los momentos que estáis juntos, la que te dará la tónica, de si das un cariño sincero o solamente es para “cubrir expediente”

TRABAJO: Tu gran capacidad estará a la orden del día. Y por eso podrás embarcarte en varias acciones a la vez, porque el tiempo te cundirá el doble. Y es preciso que lo sepas.

CAMBIOS: Es un momento indicado para crear y para realizar acciones precisas que te ayuden a animar a los demás. Podrás organizar una velada divertida y que incluya juegos entre todos. Más información...

SAGITARIO

Notarás que tienes grandes iniciativas y ganas de emprender algo nuevo que sientes en tu interior. Y eso será muy favorable, ya que tu ingenio y capacidad de elaborarlo será privilegiado. Así que aprovecha tus grandes ideas y tu originalidad para llevar todo a cabo de una manera muy vital y a la vez también bastante atenta, para evitar errores.

AMOR: Ahora no estás muy por la labor de tener que cambiar de hábitos y de costumbres para tener que estar con alguien. Te encuentras muy bien de una manera independiente.

TRABAJO: Tu buena disposición y todo lo que ha sembrado con anterioridad te ayudaron ahora en esta época a que todo te salga de una manera más sencillo y benéfica que en otras ocasiones.

CAMBIOS: Lo más urgente y renovador, será transformar algún espacio de tu hogar, para mayor comodidad de todos. Y por otro lado la estabilidad familiar es muy importante. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tienes demasiados frentes abiertos y tendrás que ir solucionando cada uno a su ritmo. no puedes ponerte las metas con prisa porque lo único que lograrás será tener los nervios a flor de piel. Así que intenta que cada asunto que tengas que tratar lo hagas por separado y con mayor tranquilidad que otras veces.

AMOR: Hoy deberás caminar con pies de plomo porque tendrás que enfrentarte a ciertas actitudes qué tuviste en el pasado y que todavía no has resuelto. Sería aconsejable qué pudieras aclararlo todo y llevarlo a término.

TRABAJO: Lo más indicado es que el ambiente sea tranquilo y armonioso. por qué las prisas y los desafíos estarán a la orden del día; y no conviene qué entres en discordia con los demás.

CAMBIOS: Notarás que tu forma de pensar se está renovando y que eso es positivo porque te abre a nuevas alternativas y otras formas de ver la vida qué hace tiempo no imaginabas. Más información...

ACUARIO

Tienes ante ti un día con una gran energía vital y con una mente muy ingenioso; lo que te dará muchas ideas y muchas formas de realizar todo lo que tengas entre manos. Recuerda que es importante qué mantengas la tranquilidad y la fuerza de voluntad para poder llevar a cabo tus proyectos y tus acciones. Y que los mismos sean de una forma definida y concreta.

AMOR: Si te dejas llevar por los sentimientos, te desbordas. Y después te cuesta mucho trabajo salir de esa sensación. Tienes que serenarte y ver el lado positivo de las cosas y de los hechos.

TRABAJO: Con confianza e iniciativa todo saldrá delante de la forma más precisa. Así que lo único que tienes que hacer es no preocuparte. Y especialmente sacar a relucir tu talento.

CAMBIOS: Podrás ocuparte de algún asunto económico que merece tu atención. Y piensa con calma de qué forma puedes lograr la estabilidad de aquí en adelante; y así no tendrás que preocuparte. Más información...

PISCIS

En este día lo que más te gustará es mantener unos grandes vínculos emocionales con tus amistades, tus seres queridos y tu familia. Necesitas sentirte con una gran unión y afecto hacia todos. Y lo que deberás es mantener tu estado positivo y cariñoso de siempre. Tu amor se sentirá de una manera muy grandiosa; y te sentirás muy a gusto.

AMOR: Es muy importante que mantengas en equilibrio tus emociones, para no alterarte ante malentendidos; o si hay algún suceso que no ocurre de la manera que esperabas.

TRABAJO: Lo que más necesitas es vitalidad y mucho optimismo para poder organizar todo durante este día. Y contar con la ayuda de los demás; ya que todo no lo vas a hacer tú.

CAMBIOS: Estás en un momento en el que lo principal a lo que tienes que dedicarte es a la transformación de tus hábitos y de tu personalidad, lo que te ayudará de cara al futuro. Más información...