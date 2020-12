Horóscopo semanal del 28 de diciembre al 3 de enero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 28, lunes, es un día en el que tendrás que diversificar todas tus actuaciones de una manera ordenada para no mezclarlas. Será más sencillo ir haciendo cada una a su paso y terminarla. Y después acometer la siguiente. Tendrás grandes ideas que podrás poner en marcha. Y tu actual estado físico tan vital te ayudará a todo ello. Así que aprovecha este momento. El martes 29, será un día en el que aprenderás muchas actitudes que deberás cambiar, a través de la experiencia que conseguirás, ya que tendrás, reacciones contrariadas ante ciertos rebotes y malentendidos. Tu gran energía te hace ir muy deprisa a todo, y esto no te ayuda en tus acciones. Tu intelecto estará atento, pero debes ser más altruista y todo irá mejor. Seguir leyendo...

Tauro: El día 28, lunes, es un tiempo para evitar gastos excesivos. Y para acostumbrarte a un tipo de vida más frugal. Ahora lo más aconsejable es que mantengas las amistades que tienes, pero que no te cuelgues de ellas; ya que pensarán que quieres “algo”. Mantén la armonía, pero nada más. El martes 29, tus iniciativas tendrán que ir secundadas por tu gran corazón, y por una manera agradable y cariñosa de ser. Lo cual te dará la respuesta correcta que proviene de tu interior y que te dará la clave de lo que necesitas aprender. Y también de lo que deberías hacer para sacar adelante tus proyectos y tus planes inmediatos. Seguir leyendo...

Géminis: El 28, lunes, será un momento en el que tendrás grandes iniciativas, y además a las mismas los acompañará tu inteligencia rápida e ingeniosa. Será un tiempo en el que proyectarás tus ideas; y si logras conectar con otras personas, a todas ellas les servirás como si fueras una guía en sus vidas. Tendrás mucha capacidad de trabajo y una mayor calma. El martes 29, tu mente estará muy ágil. Y podrás enseñar a los demás, mediante consejos y aprendizaje útil para sus vidas. Tendrás una gran habilidad en la manera de comunicar y podrás utilizar tu “buen hacer” para llevar adelante algunos planes que estás preparando desde hace tiempo. Es un día ideal para escribir y para que las conclusiones de todo lo que has experimentado lo puedas transmitir. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 28, tus emociones estarán muy incrementadas. Y por eso deberás tener cuidado para evitar estar pensado que los demás te desafían. Más que nada es tu forma de sentirlo, porque estás muy sensible. Pero realmente no es tanto como tu percibes. Tu mente irá muy rápida y tendrás que tranquilizar todo lo que la atraviese, para darle un toque de armonía. El martes 29, es un día en el que notarás con mayor intensidad que todo lo realizas tiene la buena fortuna de salir bien. Y además si el trato es con mujeres, será mucho más satisfactorio y benéfico. Tu vitalidad y capacidad mental estarán acrecentadas; lo que te dará alas para poder marcarte metas y pautas para las mismas. Presta atención a tu extremada sensibilidad. Seguir leyendo...

Leo: El día 28, lunes, será un día en el que podrás combinar tu intelecto y la genialidad de este con la maduración y la responsabilidad que tienes en cada acto que realizas. Esto te ayudará a destacar entre todos los que te rodean. Y te vas a sentir muy especial. Sabes que has tenido mucha suerte en la vida. y que tu esfuerzo ha merecido la pena para el lugar que ocupas. El martes 29 te gustará asegurarte de que tus actuaciones son las mejores que puedes utilizar. Y de esa manera elegirás la mejor de entre todas; ya que cuentas con la habilidad de tener una gran agilidad mental y también desarrollarás una gran responsabilidad en tu lado masculino. Durante este día deberás dejarte llevar por una gran vitalidad llena de madurez y de lógica. Seguir leyendo...

Virgo: El 28, lunes, es un día para poner en práctica tu gran originalidad y tu optimismo. Y, además, siendo una persona positiva tendrás prácticamente todo ganado. Esto estimulará tu motivación, sin querer, porque tus ideas serán muy ingeniosas, y a la vez tus ganas de ayudar a los demás te catapultarán y te ayudarán a entrar en un ciclo muy armónico y fluido en tu vida. El martes 29, tendrás que hacer uso de tu detallismo y de tu forma pragmática de ser, ya que en estos momentos necesitas estar pendiente de mil detalles a la vez. Y estas habilidades te ayudaron a contrarrestar las posibles alteraciones que pudieran ocurrir mientras realizas todas tus actuaciones. Tu gran psicología y tu mente despierta te ayudarán enormemente. Seguir leyendo...

Libra: El día 28, sentirás hoy qué es un día extraño, porque a veces piensas que todo lo que has dado a los demás, no vuelve a ti tan rápido como tú deseas. Deberás creer que todo lo que ocurre a tu alrededor es un milagro; mientras la vida sigue transcurriendo y no sucede ningún percance irremediable. Así que da las gracias porque estos son “regalos”. El martes 29, durante este día necesitaras poner en orden tus sentimientos especialmente todo lo que rodea a las emociones. Eres una persona muy moderna y por eso tus ideas son diferentes a las de los demás. Uno de tus retos será que comprendan tus puntos de vista, los cuales son muy distintos y originales en relación con los de otras personas. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 28, lunes, tendrás que poner más atención y fuerza de voluntad si quieres conseguir llegar al corazón de alguna persona, qué quieres que reciba tu cariño. Por eso hoy que tendrás más sensibilidad, te darás cuenta de que puedes emplear muchas formas de lograr lo que quieres. Y que la más sencilla será dejar que tu amor fluya como el viento entre las hojas. El martes 29, podrás demostrar la gran capacidad de aguante que tienes. Y además también percibirás la ayuda que resulta, de todo esto, en tu profundidad emocional y en las actuaciones que lleves a cabo. Si además aprendes a mantener tu sentido del humor y de la novedad; te harás no solamente un favor personal, sino que servirás de ejemplo para los demás. Seguir leyendo...

Sagitario: El 28, lunes, notarás que tienes grandes iniciativas y ganas de emprender algo nuevo que sientes en tu interior. Y eso será muy favorable, ya que tu ingenio y capacidad de elaborarlo será privilegiado. Así que aprovecha tus grandes ideas y tu originalidad para llevar todo a cabo de una manera muy vital y a la vez también bastante atenta, para evitar errores. El martes 29, en este día valorarás mucho la libertad de expresión y la forma de vida. Por eso no te gustaría estar a merced de otras ideas u otras personas. Aprovecha tus logros y todos tus progresos entre los recursos que utilizarás. Especialmente en aquellos en los que los resultados han sido satisfactorios tanto para ti como para los demás. De esa forma tendrás un punto de partida muy centrado. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 28, tienes demasiados frentes abiertos y tendrás que ir solucionando cada uno a su ritmo. no puedes ponerte las metas con prisa porque lo único que lograrás será tener los nervios a flor de piel. Así que intenta que cada asunto que tengas que tratar lo hagas por separado y con mayor tranquilidad que otras veces. El martes 29, Estás en un momento en el cual necesitas realizar un balance de la forma en la que realizas tus retos profundos y tu manera de sacar adelante todos tus proyectos. Deberás utilizar tus mejores cualidades. Y las habilidades que tienes la certeza de que son útiles y adecuadas para esta ocasión y en este día en espacial. Aprende a adaptarte. Seguir leyendo...

Acuario: El día 28, lunes, tienes ante ti un día con una gran energía vital y con una mente muy ingenioso, lo que te dará muchas ideas y muchas formas de realizar todo lo que tengas entre manos. Recuerda que es importante qué mantengas la tranquilidad y la fuerza de voluntad para poder llevar a cabo tus proyectos y tus acciones. Y que los mismos sean de una forma definida y concreta. El martes 29, hoy será un día en el que deberás liarte la manta a la cabeza y tomar decisiones importantes sin dar después, un paso hacia atrás. Tendrás que aprovechar tu vitalidad e intentar que la alegría reine en el ambiente lo máximo posible. Destacarás en tu profundidad de ideas y en tu sentido de la responsabilidad, lo que será de gran ayuda en tus planes. Seguir leyendo...

Piscis: El día 28, lunes, en este día lo que más te gustará es mantener unos grandes vínculos emocionales con tus amistades, tus seres queridos y tu familia. Necesitas sentirte con una gran unión y afecto hacia todos. Y lo que deberás es mantener tu estado positivo y cariñoso de siempre. Tu amor se sentirá de una manera muy grandiosa. Y te sentirás muy a gusto. El martes 29, deberás seguir los dictados de tu corazón y entrar en las situaciones con profundidad e intensidad. De esta manera tendrás la seguridad del camino que estás haciendo y de los resultados posibles que podrían suceder. Te encuentras ante una situación ambivalente en la cual lo que piensas y lo que sientes es distinto y, por lo tanto, tendrás que ponerlos de acuerdo. Seguir leyendo...