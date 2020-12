Horóscopo numerológico de hoy, domingo 20 de diciembre: predicciones de energías y cambios vitales

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías de cara a los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

La numerología, de hecho, viene de una tradición antiquísima que nos ayuda a establecer una relación entre los números —de ahí su nombre—, los seres vivos, las fuerzas físicas, espirituales y, cómo no, las personas. Por ello, es posible vaticinar, mediante el vínculo entre los signos zodiacales y las predicciones numerológicas, qué energías son las que estarán más presentes en tu día o qué aspectos vitales debes cuidar más.

Hoy es un día para prestar atención a tus revisiones médicas y marcar hora con tiempo. Y también deberás estar pendiente de las mujeres cercanas, ya que precisarán de tu atención. Deberás ser una persona que coopere con los demás y que les ayude.

Además, tu vida dará un giro de 180 grados, y muchos hechos que estas llevando a cabo serán muy positivos y se agilizarán en tu vida.

Combina los colores: Naranja, Dorado, Celeste, y Violeta.

Se están moviendo todas las energías, tanto las de Agua, como las de Aire y las de Tierra y también de Fuego. Lo que significa que afectará a todos los signos: Cáncer, Escorpio y Piscis, y también a Géminis, Libra y Acuario; y Virgo, Tauro, Capricornio y Aries, Sagitario y Leo. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o tal vez algún planeta importante, y/o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas, tranquilizar el ambiente, tener mayor prestigio y que fluya todo correctamente, es aconsejable utilizar los colores, Violeta y Dorado.

Mensaje: Es un día para utilizar tu gran experiencia de vida, y el poder interior que posees. Tendrás que procurar ser útil a los demás, porque es la manera de obtener mayores aciertos en la vida, y que tus asuntos vayan como la seda.

Atención: Notarás que podrás avanzar en algunos asuntos que estaban esperando a que tuvieras un buen momento para ocuparte de ellos, de esta forma tendrás más tiempo para otras cosas. Podrás dedicarte también a descansar y a tener un día relajado.

Numerología por signos de hoy

Aries: Es un día muy mágico para iniciar nuevas empresas y acciones que marquen el comienzo de tus nuevas actividades. Así que prepara todo con atención, o empieza a contactar con las personas indicadas. Más información...

Tauro: Es un día para utilizar tu sabiduría interna; esa que te dice lo que tienes que hacer y qué camino tomar. Porque de esa manera no te equivocarás y todo será más fructífero. Más información...

Géminis: Podrás tener mucha comunicación por teléfono y por redes, lo que te servirá para preparar acontecimientos venideros de una manera brillante y muy productiva. Más información...

Cáncer: Hoy tu manera de llevar a cabo todo lo relacionado con el trabajo y las finanzas deberás sopesarlo con mucha atención. Y es bueno que lo hagas ya, para sentirte con mayor tranquilidad. Más información...

Leo: Es un día en el que tu visión de la realidad dará un giro inmenso. Y te ayudará a concebir distintos planes que no habías albergado en un principio. Pero que ahora ves de una forma más lógica. Más información...

Virgo: Es un día para estar con la familia. Y para ocuparte de asuntos hogareños que necesitan de tu atención y de tu cariño. Esto te ayudará a sentirte con mucha plenitud. Más información...

Libra: Podrás tener un día más descansado y con una mayor relajación. Ya que los últimos días han sido una vorágine. Así que aprovecha y siéntete de una manera distendida y calmada. Más información...

Escorpio: Será un día en el que notaras que los demás te ofrecen mucho cariño y ayuda de una forma increíble. Lo que significa que te sentirás con mucha dicha. Y esto alegrará tu vida. Más información...

Sagitario: Es un día para dejar atrás esos temas que ya no van con tu vida, y que no tienen cabida. Muchas veces serán asuntos, y tal vez también actitudes, que no te representan. Más información...

Capricornio: Hoy será un día en el que tu vitalidad te incitará a planificar nuevos comienzos y acciones, para más adelante. Cuando pase todo este momento tan lento que hay ahora. Más información...

Acuario: Podrás ocuparte de asuntos que se refieran a la pareja y también a temas relacionados con la salud. Así que presta atención y coopera de la mejor forma posible. Más información...

Piscis: Hoy será un día muy simpático porque podrás tener reuniones o contactos con amistades y personas afines, para hablar distendidamente de temas que os gustan y os interesan. Más información...