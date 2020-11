Horóscopo semanal Acuario: amor, dinero y trabajo del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero):El día 30, lunes, tendrás que aprender a valorarte en su justa medida. por qué unas veces te pasas y otras no llegas; lo que significa que debes medir muy bien qué es lo que das y qué es lo que recibes. no porque tenga que haber una balanza equitativa; pero sí para impedir que te coman el terreno y no saber después cómo salir de alguna encrucijada.

El martes 1, te lanzarás de lleno a tu labor humanitaria; ya que siempre estas ayudando a otras personas. Eso es muy loable y además muy afortunado y pleno, porque te sentirás con el corazón henchido de amor. Necesitas también sentir que tienes tu espacio y tu hueco a lo largo del día solamente para ti. Así es como te sientes realmente feliz.

El miércoles 2, te darás cuenta de que tienes una parte de ti, que necesita ayuda, y sentirse libre. Déjala expandirse y sanarla. Porque de otra forma se corromperá y se quedará como un pozo oscuro, que no tiene fin y el cual será muy difícil de llevar nuevamente a la luz. Deberías conocerte más a fondo y curar tus antiguas heridas y/o patrones caducos.

El jueves 3, es un día en el que deberás apoyarte en tu valor y en lo que te hace sentir poder y seguridad. Pero deberás tener mucho cuidado con la forma en la que comunicas, ya que a veces exageras o no lo haces de una manera tranquila y suave. Y eso conlleva que no te entiendan o que se sientan ofendidos. Así que ten mucho cuidado.

El viernes 4, notarás cierta inestabilidad que te llevará a que tengas que tomar medidas más contundentes, para sentir mayor seguridad y para destacar como tú quieres. Sentirás muchos deseos de ayudar a personas más necesitadas de atención y de cariño. Y esto conseguirá que te sientas mucho más feliz; y así alegrarás el día.

El sábado 5, es un día en el que sentirás que los demás están cuestionándose tus ideas y tus formas de actuar. Y eso no te agrada mucho. Tendrás que demostrar que eres capaz de hacer todo en el tiempo previsto y de la forma adecuada. Y así te quedarás con la tranquilidad de realizar todo de la mejor manera; y los demás quedarán convencidos de tu habilidad.

Y el domingo día 6, es un día en el que tu gran pasión será un poco incontrolable y te hará sentir que todo va más deprisa de lo que quieres que suceda. Así que pausa un poco el ritmo y haz todo con mayor tranquilidad. Y si además lo aderezas con una pizca de cariño será óptimo para conseguir lo que tenía en mente para este día y para tus asuntos.

