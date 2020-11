Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 9 al 15 de noviembre

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 9, lunes, lo principal será poner en claro tu escala de valores. Y a qué temas les das más importancia para dedicarte a ellos de una manera especial. También deberás poner tu sensibilidad al servicio de los demás. Tu gran intuición es muy importante; porque no solamente es tu guía personal. Sino que también te ayudará mucho a ser una antena para ayudar a otros. El martes 10, será importante prestar suma atención a ciertos asuntos patrimoniales y hereditarios. Necesitas hacer acopio de tu conocimiento a través de la experiencia y de lo que has aprendido en la vida; para poder llevar a cabo todo de una manera muy sutil y acertada. Sentirás que darás valor a lo que realmente lo tiene. Y dejarás atrás, lo que ya no te sirve para nada.

El miércoles 11, te darás cuenta de que tu forma de hacer todo a tu manera tiene su origen en una cierta rebeldía, que subyace en tu interior. Así que deberás comprender que tus iniciativas serán maduras y prácticas. Y que una vez las hayas integrado, no quieres hacer nada de otra manera. Necesitas hoy que se note tu presencia y tus acciones. El jueves 12, sentirás que el pasado y el futuro se funden en el hoy, y que es lo único que realmente importa. Y gracias a ello destacarás y crearás una estela a tu alrededor, que se verá desde lejos y que te ayudará a demostrar lo que eres capaz con tu gran ingenio y creatividad. Y podrás poner en marcha ideas increíbles que te harán muy feliz. El viernes 13, podrás apoyarte en tu vitalidad, en tu fuerza y en tu seguridad. Y además tu intensidad estará a la orden del día. Así que podrás realizar muchas cosas distintas a lo largo del día. Y es importante porque sentirás seguridad y mucha confianza en tus actos. Esto es afortunado para terminar asuntos pendientes.

El sábado 14, quieres conseguir unificar el éxito y también la forma creativa de utilizar tus habilidades. Recuerda que todo ello depende del cariño y de la simpatía que pongas encima del tablero. Y que así será más fácil conseguir que todo funcione de la manera que tú quieres. Deberás equilibrar el tiempo que dedicas a tus ocupaciones y el que utilizas en el hogar. Y el domingo 15, la profundidad de tus ideas y tu gran inspiración te ayudarán a conseguir metas que te parecían inalcanzables. Ahora gracias a tu buen corazón y a tu forma de ofrecer tu cariño, notarás que todo comienza a cambiar de una manera muy afortunada. Así que pon toda tu consciencia a trabajar en lo que tanto persigues.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Piscis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.