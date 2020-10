Horóscopo de hoy, miércoles 14 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 14 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy te apetecerá que los demás reconozcan tu valía, principalmente en la familia y en el entorno de personas cercanas y especialmente de conocidos y allegados. Por eso no escatimaras recursos y acciones en tu forma de mostrarte para recibir los elogios necesarios. Mantén tu tranquilidad, porque hoy te sentirás bastante excitable.

Amor: Tendrás que precisar con atención tus relaciones con el sexo opuesto ya que corres el riesgo de inconvenientes y malentendidos, “sin ton ni son”. Así que estate pendiente.

Trabajo: Hoy te sentirás como en la película “solo ante el peligro”, ya que deberás sacar de ti las mejores herramientas y aptitudes para superar muchas ocasiones poco claras y confusas en tu día a día.

Cambios: Hoy tendrás que dedicar mucha energía y bastantes habilidades en el sector de la familia y del hogar, ya que necesitan de tu toque único y distintivo, en todo lo que realizas.

TAURO

Hoy es un día en el que deberás mantener a raya tu forma de expresión, ya que te encanta que te “regalen el oído”. Pero, si no tienes la suficiente astucia y amabilidad para tratar a los demás, no podrás conseguir que los otros reconozcan tus habilidades y eso no te gustará. Así que pon a funcionar tus mejores habilidades de sensibilidad.

Amor: Hoy te acompañarán la profundidad de tus sentimientos y la alegría de sentir que tu gran agilidad mental te ayudará en todas las acciones que realices. Así que estás de enhorabuena.

Trabajo: Podrás ensimismarte en tus creaciones. Y además podrás aprovechar tu “don de gentes” y tu manera de crear ilusiones y aventuras alrededor de ti.

Cambios: Tienes la ocasión de poder confirmar muchas habilidades que tenías escondidas. Así que despliega todo tu talento y disfruta con él.

GÉMINIS

Hoy, necesitas prestar una especial atención porque es importante que toda tu fortaleza la utilices para labrar tus planes de economía y de estabilidad financiera, ya que estás notando que necesitas que otras personas te asesoren, ya que te sobrepasa todo lo que necesitas llevar a cabo para que tus asuntos sean realizables y óptimos.

Amor: Hoy tendrás un día amable, práctico e idílico, si te dejas llevar por la vena romántica. Aprovecha estos momentos especiales en tu vida.

Trabajo: Tus iniciativas serán secundadas, siempre que utilices tu gran simpatía. Y esa forma de ser memorable y dispuesta ayudar a todos.

Cambios: Deberás poner de acuerdo tu energía y tu voluntad para sentir que todo lo que sucede a tu alrededor se transforma de una manera increíblemente especial.

CÁNCER

Hoy será un día en el que lo más importante será que no subestimes tus capacidades de fuerza y de vitalidad. Personalmente es un día especial para llevar a cabo tus iniciativas, pero de una manera muy atenta y con mucha calma, para sacar el mejor rédito posible y poder realizar exactamente lo que pretendes. Necesitas poner a punto todo lo que has planeado hace tiempo.

Amor: Tendrás un día increíblemente amoroso y en el cual verás como recoges los frutos de tus acciones pasadas. Disfruta y brinda todo el amor que tienes guardado en tu interior. Será un día muy romántico.

Trabajo: La suerte te acompañará siempre que te encuentre que estás entre tus planes y organizándolo todo de una manera ordenada y lúdica a la vez. Verás que los resultados serán acordes a tu entrega.

Cambios: Tu principal desafío eres tú. Así que “ponte las pilas” y realiza una transformación total de hábitos y de costumbres que están obsoletas en tu vida.

LEO

Hoy, es un día en el que necesitas organizar todos esos temas atrasados que llevan tiempo esperando. Será muy importante que todo lo que vayas terminando lo apuntes, como si fuera una gran victoria. Deberías realizar todo con suma precaución y con mucha ductilidad, para evitar malas energías y momentos descompensados armónicamente.

Amor: Si tu buena disposición no cuenta con un sentimiento profundo del corazón, no te servirá de nada. Es importante que lo que des sea con verdadero cariño y con toda la armonía necesaria.

Trabajo: Tienes una buena oportunidad para repensar todas las acciones que vas a realizar. Tendrás tiempo suficiente para sopesar todas las alternativas y elegir adecuadamente.

Cambios: Lo mejor que puedes realizar es utilizar toda tu vitalidad en acciones en las cuales puedas mantener la serenidad de ir cambiando poco a poco todo lo que ya no sirve en tu vida.

VIRGO

Hoy los proyectos deberás conjugarlos a través de tu ingenio y de tu perspicacia y especialmente de tu “sexto sentido”, porque si lo razonas metódicamente, al final te enredarás en un laberinto sin salida. Tienes que dar valor a todo lo que tienes en tu ingenio creativo. Y, de esa manera, todo lo que proyectes será más beneficios que si lo realizas de otra manera.

Amor: Tienes que demostrar tu cariño de una manera mucho más profunda. Ya que esa energía positiva, volverá a ti y te sentirás maravillosamente. Es la ley de acción y reacción. Notarás mucho romance en tu vida.

Trabajo: Podrás mantener todos tus planes de una forma muy precisa, si utilizas el pragmatismo. Ya que lo más importante es realizar tus acciones con la seguridad de estar en el camino adecuado y sin confusiones.

Cambios: La vida te impele a que transformes en ti todo, de una manera rápida y sin dilación. Así que asegúrate de que lo estás cumpliendo.

LIBRA

Hoy es un día en el que será aconsejable que lo dediques a lanzarte “a tope” en las múltiples actividades que tienes que realizar, tanto en tus ocupaciones como en tu profesión o en los distintos medios de obtener ganancias. Es aconsejable que toda tu vitalidad la inviertas en estos menesteres y así verás como sacas mayor jugo a todo ello.

Amor: Tu forma de actuar será amorosa y muy bien dirigida hacia los demás. Así que la vida te premiará y sentirás que estás en un momento muy radiante de tu vida. Disfruta

Trabajo: Notarás que en este día estarás con muchas iniciativas y genialidades. Y a la vez serán secundadas por las demás personas que te rodean, lo que te dará la gran alegría de sentir mayor plenitud.

Cambios: Los que más verificarás será que tu esfera de actividades y ocupaciones se transforma y ahora es mucho más alegre y divertida. Así que adelante y sigue por ese camino.

ESCORPIO

Hoy sentirás que es un día en el que tendrás que sacar el mayor partido posible a todo lo que significa utilizar tu experiencia y todo lo que tienes guardado en tu interior; Tanto en los conocimientos, como en los estudios, o también en tu perspicacia interna. Empléate a fondo y te sentirás genial. Porque habrás comprendido el sentido de tu vida.

Amor: Deberás distenderte más en el terreno emocional y amoroso. Porque notarás que a veces no sabes cómo reaccionar. Deja que tu corazón y tu amor vuelen libremente.

Trabajo: La fortuna estará de tu lado, pero necesitas soltar las tensiones y las presiones debidas a las prisas. La vida tiene mucho más que ofrecerte. No te desgañites en esta área.

Cambios: Necesitas un viaje o al menos una escapadita para disfrutar de otros aires y de otras vistas. Es importante lo que disfrutes en la naturaleza, porque guarda muchos secretos para ti.

SAGITARIO

Hoy es un día en el que en este día notarás que lo más importante es la valoración personal que tengas de ti. Y también deberás cotejar que es lo que piensan los demás. Seguramente hoy sentirás que el aprecio que te tienen es muy grande y eso te hará sentir con mucha satisfacción. Y te ayudará a realizar todo de una manera más fácil y más natural.

Amor: Tu gran corazón alberga mucho amor. Pero deberías prestar más atención a la manera en la que lo demuestras y en la que te prodigas. Disfruta de tu cariño a todo.

Trabajo: Tienes que aprender a manejarte en situaciones de tensión y evitar alborotarte. Porque la vida te pide calma y que sueltes tu vitalidad poco a poco, sin avasallar a los demás.

Cambios: Tendrás que sacar a la luz todos tus talentos, que son muchos y variados. Y te darás cuenta de que lo que hoy cambies en tu vida, te ayudará a reconocer mucho mejor tu misión en el futuro.

CAPRICORNIO

Hoy tu máxima energía y tu voluntad deberás dirigirla a aprender a tratar con los demás. Es decir a saber explicarte y expresarte de la mejor manera posible. Toda esa fortaleza tendrás que usarla, especialmente con las personas más cercanas y mucho más con la pareja. Ya que es una asignatura pendiente en el día de hoy.

Amor: Deberás mostrar hoy tu gran afecto y tu cariño incondicional. Es el día perfecto para ello. Así que disfruta de todo ello y expande tu corazón.

Trabajo: Tendrás unas grandes ocasiones en tus actividades. Lo único que tienes que hacer para evitar fallos será que todo lo que lleves a cabo sea con un fondo de ayuda a los demás.

Cambios: Los principales se darán en la esfera de las relaciones, tanto con los demás, como con la pareja. Y por supuesto con los socios o personas con las que tengas tratos. Pon atención que podrás tener “una de cal y una de arena”.

ACUARIO

Hoy sentirás que lo principal para ti será centrarte en todo lo que ofreces a los demás. Tanto a personas cercanas, como a las que te encuentras diariamente. Toda tu gran vitalidad y tu fuerza interior deberás dirigirla a esas personas de tu entorno que necesitan de tu apoyo y de tu alegría de vivir. Ya que de esta manera las ayudarás a sentirse mejor y a elevar su ánimo.

Amor: Te sentirás como si estuvieras en una nube. Así que dedica parte de este día a dar tu cariño de forma espontánea y sincera. Verás cómo te premian con un gran abanico de amor.

Trabajo: Si te dejas llevas por tu intuición, será más favorable. Y además tendrás que hacer uso de tu vitalidad dosificándola, poco a poco.

Cambios: La vida te pide que ayudes de una manera más efusiva a los más necesitados y a personas que están cerca pero que necesitas de tu apoyo tanto emocional como de cercanía.

PISCIS

Hoy es muy importante que tu manera de desarrollar tu lado artístico sea realizada con impulso y con fuerza. Porque te encuentras ante un buen momento de tu vida, en el que podrás demostrar toda tu valía. Esa que has acumulado desde hace mucho tiempo. Así que aprovecha este día y disfruta de todo lo que puedas desarrollar creativamente.

Amor: Si no te has comprometido, ha llegado el momento. Y si lo estás, deberás dar rienda suelta a ese cariño guardado desde hace tiempo. Pon atención para evitar acuerdos amorosos.

Trabajo: Necesitas un revulsivo y poner en orden la manera de llevar a cabo tus actividades. En cuanto te hayas hecho con la manera, todo resultarás mucho más sencillo.

Cambios: Atención a las dudas y a cierta confusión en todo lo que realices. Es un tiempo para transformar tu forma de relacionarte. Presta mucha atención y perspicacia en todo.

Predicciones numerológicas del día

Deberás conseguir que este día sea muy armonioso. Es importante que el ambiente que rodee a la familia sea armónico y que os sintáis a gusto todos. Además podréis llegar a acuerdos conjuntamente que os favorecerán enormemente.

El color del día es el azul índigo, que te ayudará a intentar la armonía y la paz en tu vida, especialmente en la familiar. Sin emabrgo, otras energías que están también presentes son: el celeste, y el verde.

Se están moviendo principalmente las energías de aire. Lo que significa que afectará más a los signos de: Libra, Géminis, Acuario y también a Tauro, Capricornio y Virgo. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar los efectos inarmónicos utiliza el color azul índigo.

Mensaje: Será un día afortunado para realizar acciones familiares y que tu intuición te guíe en ellas. La armonía es muy importante que esté presente y que este rodeando todo el ambiente.

Atención: Deberás realizar todos tus planes de estabilidad económica de una manera precisa y práctica. Y con una forma especial de realizarlo. El trabajo estará en el punto de mira. Y por supuesto la salud, a la cual necesitas prestar una atención esmerada.

ARIES: Hoy sentirás que todo es más tranquilo y relajante, o al menos eso pretendes. Podrás terminar asuntos inconclusos, ya que es muy importante que lo hagas para no seguir con ellos, como una rémora. Y podrás buscarte momentos de tranquilidad y descanso para la ardua jornada.

TAURO: Notarás que todo vuelve a su lugar. Y que todo lo que has dado vuelve a tu vida, ya que el universo te devuelve toda esa energía positiva que has generado. Y tú la aprecias con gusto y con mucha estima. Y recuerda, siempre es más importante dar, porque te hace sentir satisfacción.

GÉMINIS: Estás en un momento de cambio, y sentirás deseos de comenzar nuevos emprendimientos. Pero para ello tendrás que terminar de la mejor manera posible todas las acciones y asuntos que están pendientes de resolver.

CÁNCER: Hoy será un día muy movido y muy intenso. Y tus iniciativas serán estupendas. Y te sentirás “como un niño con zapatos nuevos”. Prepara todo con calma. Ya que la emergía es muy rápida y te sentirás a veces con ciertos nervios.

LEO: Es la hora de tomarte todo con mayor tranquilidad. Y también para dejarte llevar por tu “sexto sentido”. Sentirás que tus iniciativas serán secundadas y que necesitas poner en marcha ciertos asuntos, que estaban esperando este día especial.

VIRGO: Lo que necesitas hoy es organizar tus reuniones y tu agenda de contactos. Tendrás deseos de reunirte y de sentirte cerca de los tuyos. Te encantará charlar y convertir los encuentros en pequeñas fiestas divertidas.

LIBRA: Tienes la oportunidad de poder meditar con calma tus decisiones ya que este día así se presenta. Podrás poner en orden las cuentas y apreciar todo lo bonito que tiene la naturaleza y tu entorno idílico. Disfruta de ello y de tu bienestar.

ESCORPIO: Podrás concluir muchas de tus acciones y de tus proyectos porque irá todo mucho más deprisa que otros días. Tal vez no te des cuenta, pero haz un recordatorio al final del día, y te darás cuenta de que así ha sido.

SAGITARIO: Es un día muy importante para la estabilidad y la armonía. Y si estás en familia notarás que todo se mueve en un ambiente de paz y de felicidad. Aprovecha para tratar asuntos más complicados y que requieran de consenso.

CAPRICORNIO: Querrás descansar y terminar algún tema del pasado que zanjarás definitivamente. Así después cuando termines todos esos asuntos te sentirás en paz. Si te gustan la lectura o el cine, es un buen día para realizarlas.

ACUARIO: Podrás sentirte con mucha activación y te interesará poner al día los temas patrimoniales y económicos de una manera que te agilizará la forma de llevarlos. Si tienes que dar tu cariño a otras personas es un día ideal.

PISCIS: Por fin podrás dar la vuelta a todo lo que no te gusta y sentirte en paz y a gusto, porque una vez que dejes atrás todos esos asuntos, emociones y temas del pasado que no te interesan, te sentirás con una gran armonía y alegría interior.