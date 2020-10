Horóscopo de hoy, lunes 12 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 12 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy tendrás que realizar todo lo que inicies con precisión y paciencia. Ya que tienes mucha energía pero la misma solamente funcionará si sabes usarla en el momento oportuno; y así podrás evitar desperdiciarla. Es importante que todo lo que realices hoy sea divertido y además que alegre a todos; porque lo que obres por los demás, lo recibirás tú doblemente.

Amor: En este día notarás que tu apretada agenda necesita de momentos de esparcimiento y de cariño que podrás conjugarlos de una manera tranquila y relajada. Te encanta ir a tu aire y disfrutar de las pequeñas cosas del día a día.

Trabajo: Hoy tienes que tener en cuenta que lo que te produce mayor incidencia en tu estado emocional es que tengas que estar bajo presión. Y que lo que más te ayudará hoy será tu positividad y tu alegría de vivir.

Cambios: Notarás que todo lo que hoy viene a ti será afortunado; porque además tienes la gran genialidad de llevar adelante todo de una forma generosa y amigable, lo que redundará en tus contactos y en tus quehaceres.

TAURO

Hoy es un día para que lleves adelante asuntos familiares, y que puedas realizarlos de una forma novedosa y muy dinámica. Podrás organizar muchos temas y además sabrás sacar partido de todo lo que tu mente ingeniosa pueda idear. Así que disfruta y lleva adelante tus planes con calma y paciencia. Notarás que puedes sentirte mejor que días atrás.

Amor: Será un día hoy, para sentar las bases y para poder comprometerte y sentirte con ganas de afianzar tu futuro y de tomar una dirección correcta y tranquila; con la cual te sentirás mucho más apacible y en paz.

Trabajo: Tu genialidad te ayudará a transportar tus ideas geniales hacia las direcciones correctas; especialmente si valoras tu forma de ser y tu sabiduría interna.

Cambios: Lo más importante es que sepas equilibrar lo que realizas para tu bienestar, y lo que haces en pos de los demás; ya que la balanza deberá estar equilibrada.

GÉMINIS

Hoy, deberás ponerte de acuerdo contigo, ya que tus pensamientos y tus sentimientos no van a la par. Y aunque todo sea bastante favorable. Deberás prestar atención a esto; y para ello utiliza tu ingenio y tu generosidad. Porque la fortuna te ronda en temas de relaciones y de contactos, tanto personales como profesionales.

Amor: Es un día muy favorable para las relaciones y especialmente para los nuevos contactos con amistades que te calarán hondo en tu vida. Así que aprovecha todo este buen aspecto.

Trabajo: Tendrás gran sentido de la intensidad y especialmente del desarrollo de la simpatía y del buen ambiente a tu alrededor; lo que te ayudará enormemente. Así que aprovecha para todos tus planes.

Cambios: Especialmente en la relación que tengas con la familia y el trabajo, ya que deberás separar los tiempos entre uno y otros. Y tiene que regir la igualdad y la armonía entre ellos.

CÁNCER

Hoy tendrás una gran fortaleza. Y la misma te ayudará en todo lo que tengas que realizar y que esté relacionado con tus ganancias y con tu trabajo. También deberás cuidar de la salud. Es importante que no te aceleres y que tus acciones sean cálidas y bien dirigidas hacia los demás. Ya que de esa forma alcanzarás lo que te propongas.

Amor: Tus emociones serán muy ardientes y a la vez bastante acogedores. Así que podrás utilizar tus encantos en tus relaciones o en las nuevas que puedas comenzar. Aprovecha este estupendo día porque te encantarán además las sorpresas y las novedades.

Trabajo: Notarás una gran vitalidad que te empujará a realizar todo de una manera más fácil y más rápida. Lo que te ayudará en todo lo que debas llevar a cabo. Te sentirás con mayor fluidez.

Cambios: Hoy es un día en el que sentirás que debes ayudar a personas de tu alrededor. Y lo más importante será que sepas hacer frente a tus ideas personales y a las globales, para unificarlas.

LEO

Hoy, tendrás que tener en cuenta que tus iniciativas serán afortunadas, siempre que mantengas la calma y la paciencia; porque hoy tendrás que atender a muchas acciones a la vez. Y tu idea es que quieres terminarlas todas. Si has preparado todo desde hace días, no tendrás ninguna demora y todo saldrá “A pedir de boca”.

Amor: Hoy te sentirás con un enorme potencial para el romance y para sentirte a gusto en tus relaciones. Y además notarás que la mayor baza es la serenidad y tu tranquilidad en los momentos difíciles.

Trabajo: Es aconsejable utilizar todo tu potencial creativo. Y especialmente dejarte guiar por tu “Sexto sentido,” que te ayudará siempre, en todo. Notarás que esta jornada será más práctica y fluida.

Cambios: Vas a sentir que tienes un enorme potencial artístico y creativo. Y todo esto surge de tu positividad y de tu jovialidad; ya que con ellas atraerás todo lo bueno a tu vida. Presta atención y lo comprobarás. Te sentirás acorde con el ambiente.

VIRGO

Hoy, necesitas usar tu lado más amable porque de esa manera sentirás que todo es mucho más fácil y que tus ideas surgen de una manera prodigiosa. Sentirás que te acompañan visiones predictivas que te pueden ayudar en todo lo que realices. Lo único que debes de tener en cuenta es revisar que tus emociones no se desborden.

Amor: Tendrás que sentir seguridad en tus acciones y en tus palabras para poder definir las líneas a seguir en tu forma de llevar tus lazos románticos y tu vida de cariño hacia los demás.

Trabajo: Tendrás que estabilizar tu situación y esto lo puedes conseguir con astucia y con mucha tranquilidad. Si lo razonas verás que es más fácil de lo que piensas..

Cambios: Sentirás que deberías realizar cambios principalmente en el área de tus tratos con los demás. Y estar pendiente de ellos; porque a veces solamente te miras el ombligo.

LIBRA

Hoy la fortuna te favorecerá y estará siempre cerca de ti. Lo que significa que podrás dar alas a tu creatividad y a tu imaginación y lograr que todo lo que realices sea positivo. Además contarás con una mente muy perspicaz y que será muy penetrante para saber qué ocurre a tu alrededor y que pasa por la cabeza de las demás personas.

Amor: El secreto para ti hoy es una buena comunicación, lo que significa que es importante hablar y aclarar ciertos puntos importantes para ambas partes. Y además tendrás que usar tu perspicacia interna.

Trabajo: Sentirás que tienes que dar una oportunidad a la intensidad en tus ocupaciones pero siempre de una forma divertida y amena, para evitar sentir que es una doble carga. Disfruta con música de fondo.

Cambios: Lo más indicado para ti hoy, es que aprendas a comunicarte de una forma beneficiosa y que con ello también impliques a los demás, Así podréis ayudaros mutuamente.

ESCORPIO

Hoy necesitas equilibrar de una manera sosegada y muy parsimoniosa tus acciones; porque de esa manera podrás ver lo que viene. Y lo sabrás encarar, en cada caso, según conviene. No te hará falta que te expliquen nada, porque tu intuición te dará muchas claves y pistas de todo lo que irá sucediendo. Debes de ser una persona cálida y generosa.

Amor: Hoy no sabes muy bien cómo enfrentarte a ciertos desafíos. Lo más importante es que aprendas a saber lo que tiene importancia o es primordial. Y lo demás deberías descartarlo de tu vida, porque no te llevan a ningún lugar acertado.

Trabajo: Tu cordialidad será de gran ayuda en tus ocupaciones. Pero deberías evitar todo lo que signifique un desbordamiento emocional. Y para ello lo más indicado es la tranquilidad y el relax.

Cambios: Hoy te darás cuenta de que la estabilidad es muy importante en tu vida, tanto la material como la psíquica. Y especialmente deberás conjugar el cariño que das con el que recibes.

SAGITARIO

Hoy tu principal reto serás tú y la forma en la que enfrentas tus problemas. Muchas veces te sientes con mucho ánimo; y en otras ocasiones te quedas como si estuvieras en un mundo de ensoñaciones. Lo importante es que sepas qué es lo que quieres, y que tomes decisiones correctas y además que sean sencillas. Porque lo complicado solamente te enreda aún más.

Amor: Notarás que todo lo que realices en aras de dar tu cariño sincero, será bienvenido y muy afortunado. Y esto implica mayor serenidad y profundidad de sentimientos.

Trabajo: Tendrás mayor facilidad en tus asuntos profesionales o de estudios, y además podrás ayudar a otras personas que necesitan de tu entrega y cariño.

Cambios: Es un día para que lo dediques por entero a tus actividades personales y a sacar el máximo partido a tus iniciativas. Te sentirás “Como pez en el agua”. Disfruta de ello.

CAPRICORNIO

Hoy es un día muy importante porque te enfrentas a ti y a tu propio valor. Lo que significa que deberás estar en equilibrio y con sosiego. Es importante que si quieres cambiar tu método de actuación y tu propio destino, te tomes tu tiempo; y valores que es lo que realmente es importante, antes que decidir un cambio de rumbo.

Amor: Estarán favorecidas tus relaciones amorosas. Debes implicarte más en demostrar tu cariño y tu sensibilidad; ya que a veces te cuesta. Pero una vez que des el primer paso, lo demás vendrá rodado.

Trabajo: Estarán favorecidas todas tus iniciativas, principalmente las de tus metas planificadas desde hace mucho tiempo. Es hora de darles una salida. No las dejes que se queden más tiempo ocultas.

Cambios: Tendrás que organizar con sumo cuidado tus actividades para evitar drásticas acciones. Y para ello pon tu lógica y tu razonamiento a trabajar. Ya verás como todo se mueve de una forma increíble.

ACUARIO

Hoy notarás que hay momentos en los que te notarás emocionalmente en desequilibrio. Pero lo importante es que sabrás llevarlos a cabo sin problema ya que tu fértil imaginación te ayudará en todo. Solamente tienes que relajarte y disfrutar de lo bueno que tiene la vida para ti. Será un día diferente y muy movido; así que calma y serenidad.

Amor: Sentirás que todo lo que te hace ser una persona más acogedora es tu gran sensibilidad. Siempre que te encuentres en una encrucijada, ya sabes la solución.

Trabajo: Deberás conjugar tu lado sensible con el más profundo y práctico. Porque así entre ambos podrás sacar mayor jugo a todo.

Cambios: Deberás plantearte principalmente de qué manera vas a proyectar todo lo que se relaciona con los bienes tuyos y con los que son de los demás. Deberás planificar un equilibrio entre todo.

PISCIS

Hoy deberías apoyarte en una gran estabilidad y en bastante optimismo en tus proyectos profesionales. Podrás darles un sentido de entrega y de tranquilidad; porque de esta manera será todo más sencillo y mucho más natural. Deberás razonar todo con lógica y con tu gran genialidad para que sea fructífero y positivo. Disfruta de este gran día.

Amor: Hoy es un día indicado para sentir mayor romanticismo y satisfacción para disfrutar con tu pareja de una velada cariñosa y para conversar de todo lo que necesitéis, para sentiros más unidos.

Trabajo: Tendrás alguna que otra transformación en tu forma de llevar a cabo tus tareas. Y serán beneficiosas siempre que las realices con tranquilidad y sosegadamente.

Cambios: Hoy tu vida personal deberás planificarla con atención, pero deberás combinarla con las relaciones con los demás y en especial con la pareja para llegar a acuerdos beneficiosos para todos.

Predicciones numerológicas del día

Lo más importante durante este día será prestar atención a tu forma de comunicarte y a lo que tienes que decir.

Es hora de dar a conocer tus proyectos y de ampliar tus contactos. Deberás mantener la tranquilidad porque este día tiene mucho movimiento y combina los colores: amarillo, y el naranja y el verde.

Se estarán moviendo principalmente las energías de fuego, y las de tierra. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario. Y también a Tauro, Virgo y Capricornio. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar sus efectos, si quieres puedes utilizar el color Violeta.

Mensaje: Es un tiempo para estabilizar principalmente la economía y la salud. Y para sentar bases, poco a poco.

Atención: Deberás prestar atención a tu forma de comportare con los demás y especialmente con mujeres y con personas con las que mantengas contratos, alianzas o asociaciones. Tal vez tenas que realizar una revisión general de salud.

ARIES: Es muy beneficioso que te ocupes de las finanzas y de las inversiones, pero siempre con tranquilidad y de una manera organizada y metódica. Y especialmente práctica. Sentirás deseos de estar en la naturaleza y de disfrutar de ella.

TAURO: Notarás que todo cambia muy deprisa y que tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Te han cogido con el paso cambiado y deberás hoy ponerte las pilas y ver que te interesa aprender para estar al día.

GÉMINIS: Hoy será beneficioso que puedas crear un ambiente de armonía y de paz a tu alrededor; porque así será mucho más sencillo que te sientas a gusto, principalmente en familia. La paz es algo muy necesario para ti y los tuyos.

CÁNCER: Te darás cuenta de que has dejado asuntos sin concluir hace bastante tiempo. Y es necesario que los dejes terminados cuanto antes. Ya que si no perdurarán en el tiempo y no te sentirás a gusto.

LEO: Hoy notarás que llegan a tu vida sorpresas inesperadas, la mayoría afortunadas. Tal vez alguna que no te gustará tanto; pero son los premios a tus acciones anteriores desde hace días o meses atrás, en tu vida.

VIRGO: Es un día para poder ayudar a otras personas que lo necesitan y también para deshacerte de antiguos hábitos o actitudes que ya no tienen sentido en tu vida. Deberás dejar todo eso para partir de cero en tu siguiente etapa.

LIBRA: Es importante que comiences a planificar tus nuevas acciones, ya que estás entrando en un nuevo ciclo. El mismo te ayudará a sentir mayor estabilidad. Escribe todo lo que quieras iniciar.

ESCORPIO: Tendrás que seguir tu instinto y tu percepción interior. Ya que podrás ver con claridad que es lo que está pasando a tu alrededor. Sé más amable si quieres que todo salga de la mejor manera posible.

SAGITARIO: Sentirás muchas ganas de tener contacto con tus amistades más cercanas. Podréis organizar alguna reunión interesante y con planes conjuntos. Es aconsejable la lectura y la escritura.

CAPRICORNIO: Tendrás que tener más paciencia que otras veces y además podrás dedicarte a actividades tranquilas, como la jardinería o los paseos por la naturaleza.

ACUARIO: Notaras que todo gira a tu alrededor como una noria y tu estarás en el centro, intentando que todas las nuevas ocasiones en tu vida no pasen en balde y puedas adelantar mucho.

PISCIS: Hoy será un día muy genuino y muy familiar. Y para ello deberás ocuparte de que todos se sientan bien y con tranquilidad. La paz es lo más loable en estos momentos; ya que es necesario que todo se resuelva con armonía.