Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 24 al 30 de agosto

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 24, lunes, hoy tendrás dando vueltas a tu alrededor demasiadas emociones en tu vida. Por eso deberías tratar todos los asuntos con sumo cuidado. Y a las personas con las que contactes, también. Parece que necesitas equilibrar la serenidad y la dulzura. El martes 25, hoy es un día indicado para dulcificar tu carácter de cara a los tratos que tengas con otras personas y especialmente con las cercanas o con la pareja. Podrás dejarte llevar por tu fina intuición, y olvidar todo trazo de mal humor o de mosqueo sin sentido.

El miércoles 26, es un día en el cual deberás realizar asuntos que conciernen a tu profesión. Y para ello deberás pasar la prueba de ser sensible y de que lo que realices sea profundo y alegre; porque sino corres el riesgo de quedarte a medias. Y eso no es la solución. El jueves 27, hoy necesitas libertad de acción y sentirte como un viajero del mundo. No hace falta que salgas a ningún lugar tu cabeza es la que imaginará todos esos momentos en otros lugares. Por eso es importante que descanses y que te relajes; ya que acudirás a muchos lugares que tienes un significado especial para ti. Y esto te llenará de energía y de salud.

El viernes 28, tú ingenio y tu gran inteligencia te darán las pautas para incidir en lo que más te conviene y especialmente en la profundidad que le imprimas a todos tus actos. Las responsabilidades serán claves en todo lo que realices hoy. Así que ponte a ello. El sábado 29, hoy es un día especial para celebrar y para disfrutar. Será un día también romántico, si así lo deseas. Todo depende de tu estado de ánimo. Pero siempre será muy original y creativo. Eso es bueno para salir de la rutina diaria. Y el domingo día 30, notarás que es un día especial para ayudar a una persona cercana que necesita de tu ayuda y de tu apoyo emocional. Te sentirás después muy bien, porque todo lo que das viene de vuelta.

