Horóscopo semanal del 17 al 23 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 17, lunes, necesitas prestar mucha atención a la forma en la que reproduces y expresas lo que piensas, ya que tienes hoy una gran fuerza arrebatadora; y podrás sentar bases y llegar a profundizar en asuntos de una manera increíble. Pero para ello deberás zanjar asuntos pendientes para estar libre de cargas. El martes 18, es el momento de utilizar todo tu ingenio y tu fortaleza para rendir al máximo y sacar adelante todos esos recursos creativos y novedosos que nadan por tu interior. Podrás dar un toque muy luminoso a todo lo que hoy emprendas. Diviértete y haz que tu vida sea una fiesta. Seguir leyendo...

Tauro: El día 17, lunes, te darás cuenta de que para crear necesitas soledad y sentirte libre. Por eso es bueno que tengas tu rinconcito personal en el cual puedas organizar todo lo que te guste y que tus actividades puedas disfrutarlas con mayor ilusión. Así podrás meterte de lleno en ellas. El martes 18, hoy tendrás que utilizar toda tu forma más suave para enfocar tus actuaciones. Pero a la vez deberás de dar alas a tu corazón para demostrar todo tu cariño. Y sin duda podrás conseguir que el ambiente y la familia se rodeen de una buena armonía y de un ambiente ideal para disfrutar de todo con mayor alegría y con más intensidad. Seguir leyendo...

Géminis: El 17, lunes, hoy podrás utilizar tu fuerza y tu vitalidad tanto mental como física para poder realizar todas esas tareas pendientes que se han ido acumulando, y que hay que resolver de una vez. Cuando lo consigas, te sentirás más leve y sin peso. El martes 18, hoy tienes la fortaleza y la gran genialidad en tus ideas del momento. Estás llevando a cabo justamente lo que debes realizar en estos momentos. Y por eso te ves con la ayuda de una fortuna y de una mayor facilidad para realizar todo lo que tienes entre manos. Es favorable todo lo que comuniques y con quién contactes durante este día. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 17, durante este día tus proyectos alcanzarán una gran importancia; especialmente si te dejas guiar por tus percepciones internas y por tu gran sabiduría de la vida. No tienes porqué lanzarte a ciegas y con toda la energía que poseas. Debes ir soltando poco a poco tu gran vitalidad, según lo requiera la ocasión y cada momento en particular. El martes 18, hoy necesitas actuar en libertad y con amplitud de miras. Porque es preciso sentar la fiabilidad de las bases que has creado hace tiempo. Y para ello deberás afianzarlas y seguir tu instinto. Todo vendrá “Sembrado”, si haces caso a tu percepción; porque el poder hoy radica en ti. Seguir leyendo...

Leo: El día 17, lunes, hoy podrás iniciar nuevas actuaciones con la vitalidad que te acompaña siempre. Y podrás discernir además con claridad a través de tus percepciones, cuales son los caminos idóneos para fortificar todo lo que esté relacionado con tu profesión y/o ocupaciones. El martes 18, aprovecha tus conocimientos y tu experiencia, porque será un día muy especial en el que notarás que todo fluye de la manera adecuada y con una calidez inusual. Y a la vez será más agradable y tendrás más percepción que otros días. Estarás radiante. Seguir leyendo...

Virgo: El 17, lunes, en esta jornada notarás una gran curiosidad acerca de temas que no tienes claros del todo. Esto te ayudará a afianzar ideas y a poder aprender todo lo que necesitas saber en estos momentos de tu vida. Tu guía interno te ayudará a todo ello. El martes 18, hoy notarás que tienes mucho entusiasmo y vitalidad, y ello te ayudará a seguir adelante con tus planes y con lo que tienes que realizar, de una manera más fácil y más sencilla que otras veces. Sabrás unir inteligencia y fortaleza. Y tu visión interna será sublime. Seguir leyendo...

Libra: El día 17, necesitas sentirte libre e ir a tu aire. No quieres imposiciones y prefieres actuar por tu cuenta y riesgo. Pero no olvides que para eso debes tener confianza y seguridad absoluta en tus capacidades y en la manera de realizar todo. Tu gran genialidad te ayudará también. El martes 18, hoy notarás que todo lo que realizas proyectando tus bases estabilizadoras, será correspondido porque tienes un gran ingenio en el día de hoy; y eso será rentable a corto y a largo plazo. Solamente tienes que dejarte llevar por tu buen corazón y por la sintonía que mantienes con los demás a tu alrededor. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 17, lunes, hoy deberás calmar un poco ese ánimo tan exaltado que te hace ir dos pasos por delante en todo. Piensa dos veces antes de realizar alguna acción y especialmente antes de decir algún improperio sin sentido, que solamente te llevará a tener que arreglarlo más tarde. Y esto es un doble trabajo, ¿no crees? El martes 18, hoy te darás cuenta de que todo lo que realices para preparar tareas de tu ocupación y/o de tu profesión, estarás bien organizadas con una parsimonia, digna de tu tranquilidad. Contarás con tu sexto sentido y con una visión especial para ayudar a los demás que te beneficiará también a ti, enormemente. Seguir leyendo...

Sagitario: El 17, lunes, es un día en el que deberás evitar imprudencias y adelantar acontecimientos. Porque lo importante es que analices todo con calma y así podrás beneficiarte tanto tú como los demás. Necesitas también descansar y cuidar tu alimentación y el ejercicio que realizas. Ya que es necesario para sentirte mucho mejor. El martes 18, hoy es un día ideal para poder conectar con tu mejor propósito en la vida y con la inspiración que te renueve como persona y como “Algo más, en tu interior”. Dejando a un lado la vida demasiado activa y enérgica, todo irá como la seda. Disfruta. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 17, hoy la fortuna te ayudará en todo lo que esté relacionado con diversiones y con aspectos lúdicos de la vida. Así que aprovecha y diviértete, como nunca. Todo ello con tranquilidad y con mucha calma, para poder controlar las emociones y el gran temperamento que tendrás. El martes 18, hoy necesitas realizar un gran ejercicio para valorar tu camino en la vida y si estás yendo por la senda marcada o te estás alejando de ella. Tendrás que prestar atención a tu confianza, porque es lo principal que tienes que conseguir tener en este día. Así todo te saldrá rodado. Seguir leyendo...

Acuario: El día 17, lunes, hoy es un día ideal para solucionar asuntos con la familia y allegados, ya que estarás con un carácter muy afable y con una buena disposición tanto de cariño como de ánimo. Será un día para reconciliaciones y para disfrutar de un ambiente especial y muy ameno. El martes 18, hoy lo más indicado para ti es que prestes suma atención a la forma en la que te diriges a los demás y/ o a tu pareja. Es muy importante que todo lo que habléis este rodeado por un ambiente armónico. Y en el cual podáis solucionar algunos ”Problemillas” que se han quedado pendientes por ajustar. Una vez hecho, os sentiréis mucho mejor. Seguir leyendo...

Piscis: El día 17, lunes, es un día especial para una reunión amistosa y con seres queridos de confianza. Será un día ameno y divertido en el que tanto daréis como recibiréis amor. Y eso es lo más importante para poder recordarlo más adelante, en momentos en los que lo necesites. El martes 18, hoy necesitas utilizar tu lado más sensible y más intuitivo para evitar malentendidos por asuntos nimios, pero que pueden llevar a cierta confusión. Por eso mantén la consciencia siempre atenta y la alegría en tu interior; ya que así acertarás siempre. Seguir leyendo...