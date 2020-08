Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 3 al 9 de agosto

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 3, lunes, necesitas presentar tus proyectos de una manera profunda y a la vez entusiasta para llamar la atención de los demás. Sentirás que si te dejas llevar por tu inspiración artística y por tu intuición todo será mucho más fácil. Pero recuerda evitar demasiada o cabezonería y dirígete a los demás de una manera amable. El martes 4, tienes que aprender a matizar tus conversaciones porque hoy estarás un poco demasiado vigilante de todo lo que pasas a tú alrededor y eso te hace estar con mayor nerviosismo. Intenta ver solamente el lado bueno y bello de la vida.

El miércoles 5, en este día deberás “Sacar fuerza de flaqueza” y utilizar tu lado más altruista para poder ver como todo toma forma de la manera que tu siempre has esperado. Porque será un día muy importante para organizar tus proyectos de estudios y laborales. El jueves 6, necesitas conectar con tu parte más afectiva y más vital, con ese “Ser interior” que te ayudará a saber qué es lo que tienes que cambiar para sentirte feliz en todo momento, principalmente en tu entorno hogareño. El viernes 7, hoy deberás dar lo mejor de ti. Porque esto supone un cambio radical de ambiente y de armonía a tu alrededor. Que no solamente la sentirás tú, sino que se extenderá hasta el infinito.

El sábado 8, hoy darás un gran giro a tu vida. Y te darás cuenta que poco a poco te has ido transformando y sintiendo como la vida es algo más que pura rutina. Te has dado cuenta de que hay algo más que te ilusiona y que da sentido a tu vida. Y el domingo 9, hoy es un día en el que deberás centrarte en lo que te gusta y en lo que quieres realizar en la vida. Lo que significará que es muy importante que uses tu caudal de percepción que hoy será muy grande.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Sagitario. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.