Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 4 al 10 de mayo

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 4, lunes, tendrás que andar con “Pies de plomo” porque no tienes término medio. Y necesitas que tus emociones estén equilibradas para decir lo justo y conveniente; sin pasarte o no llegar. El martes 5, sentirás que tiene mucha importancia todo lo que anuncies, lo que hables o lo que comuniques, porque tu vitalidad te ayudará y te dará gran impulso. Aprovecha para zanjar lo atrasado.

El miércoles 6, notarás que todo lo que realices de una manera generosa te ayudará no solamente a que los demás te demuestren de mejor manera su cariño, sino que además será un momento alegre y divertido para disfrutar con tus seres queridos. El jueves 7, deberás poner a funcionar tu lado más creativo e intuitivo, para progresar con nuevas ideas, ya que la fortuna te acompañará en la parte económica.

El viernes 8, notarás que todo necesita un reajuste en tu vida: tus emociones y tu lado sensible; y especialmente la forma de ayudar a los demás. Es importante que des en el clavo para no equivocarte. El sábado 9, evita errar en las decisiones pero libérate de la carga que se amontona y que tienes que resolver de una vez por todas. Pon los pies en el suelo y no te andes por las nubes. Y el domingo día 10, tu mente estará muy despierta y tendrás ideas originales y con mucho ingenio. Disfrutarás y tal vez des con un plan novedoso y magnífico.

