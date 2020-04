Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 20 al 26 de abril

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 20, es un día en el que te sentirás genial si puedes ayudar a los demás. También necesitas estar con tranquilidad y tomarte un día sabático, descansando o leyendo.

El martes 21, tu mundo emocional estará un poco revuelto; así que no te esfuerces en asuntos difíciles o sin salida, porque no sabrás como salir triunfante de ello. Deja que el tempo ponga todo en su lugar. El miércoles 22, intenta conversar de forma pausada, porque tus pensamientos están alborotados y difusos. Y de esta manera no puedes concentrarte en realizar tus actividades. Si hablas con calma, evitarás malentendidos.

El jueves 23, es una jornada en la que deberás hacer balance del trato que tienes con los demás y en especial con la pareja; ya que la vida te está poniendo a prueba. Y para ello nada mejor que la complicidad y el encanto en todo. El viernes 24, tu gran sensibilidad captará la energía del momento. Y esto te ayudará a poder hacer frente a la parte económica, que es la que ahora más te preocupa. Conseguirás dar un “salto de gigante”, en este aspecto.

El sábado 25, notarás cierta inquietud, en tu forma de actuar pero no te impide valorar todo lo que tienes en tu vida y lo que te ha costado conseguirlo. Así que ánimo alto y disfruta de la vida. Así que calma y relax para hoy. Y el domingo 26, te sentirás como un cascabel, ya que notas que el día es especial para ti y para tu descanso. Así que personalízalo y disfruta.

