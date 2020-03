Horóscopo semanal Acuario: amor, dinero y trabajo del 16 al 22 de marzo

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El lunes 16 notarás un empuje para desarrollar nuevos planes que tienes rondando por tu cabeza hace unos cuantos días. Dales forma y compártelos con amistades, para ver que hacéis entre todos.

El martes 17 te costará cambiar de opinión, y te encerrarás en tus convicciones. Debes ser una persona más abierta para evitar errores de bulto. El miércoles 18, es un día propicio para zanjar asuntos pendientes y dejar de tenerlos rondando por tu cabeza. Cuando lo consigas te sentirás libre y con mayor capacidad para otras cosas en tu vida.

El jueves 19 estará favorecido todo lo que tengas en mente para realizar en tu vida, ya sea en forma de proyectos y de metas, ya que la fortuna está de tu lado. El viernes 20, tu reto principal es tomar las decisiones justas en tu trato con los demás. Y evitar desentenderte de lo que ellos quieran decirte. Escúchales.

El sábado 21, notarás que todo lo que llega a tu vida está en consonancia con tu forma de ser. Y que si has sido una persona alegre y bondadosa, te llenarás de hechos maravillosos. Pero si no lo has sido, todo será un poco más difícil. Y, el domingo día 22, es el momento idóneo para preparar la próxima semana, y organizar todas tus actuaciones, ya que viene bien repletita de asuntos varios.

