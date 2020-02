Horóscopo del miércoles 12 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tienes que conseguir conectar en tus encuentros. Ya que estarás un poco fuera de onda en esta jornada; especialmente si son relaciones de pareja. Necesitas ponerte en el lugar de los demás para poder comprender el punto de vista de los otros. Ya que muchas veces podrías juzgas sin tener en cuenta muchas apreciaciones de la vida de cada cual. Ampliar información...

Tauro: En esta jornada estarás atravesando unos momentos en los que crees que los demás te desafían. Pero lo que más te interesa ahora es concentrarte en ser agradable y en abrir las puertas a nuevas amistades y en consolidar las que ya tienes, y que son más afines a ti. Ya que necesitas del apoyo de personas queridas así valorarás lo que es una buena amistad. Ampliar información...

Géminis: Hoy será un día espléndido y que revolucionará todo lo que tengas que realizar; ya que notarás que tienes un momento en el que se te abren las puertas y notas que todo se facilita para ti; especialmente si te dejas llevar por tu experiencia y por tu sexto sentido. Te ayudarán especialmente tu optimismo y tu percepción. Ampliar información...

Cáncer: Hoy tu gran valía personal se verá acompañada de una suerte inesperada a través de personas de otras épocas que conociste y que serán quienes te pongan en contacto con algo que necesitas conocer parta poder acceder a tus talentos escondidos. Podrás tener mucha intuición para que pueda ayudarte a reconocer todo lo que deberías realizar. Ampliar información...

Leo: Podrás hoy hacer uso de las estrategias del pasado que te sirvieron para que tus planes y tratos fueran efectivos. Solamente tienes que recordar todo lo que hacías, entonces. Brillarás con un aura especial, que te ayudará a sentirte con mucha compañía y cariño de los demás. Lo que supondrá una catapulta en tus acuerdos y en la relación que mantengas también con tu pareja. Ampliar información...

Virgo: Especialmente hoy tienes que mirar por ti. Y tienes que cuidarte y mimarte. Es importante descansar para después rendir con más fuerzas en todo. La fortuna te acompañará en asuntos relacionados con la profesión y con la originalidad que muestres en tus tratos y en todo lo que tengas que exponer a todas las demás personas. Ampliar información...

Libra: Hoy es un tiempo especial para que te diviertas con lo que más te guste. Si adquieres la visión de un niño pequeño te darás cuenta que es la vida mucho más sencilla y que te sientes nuevamente con más energía, con mayor felicidad y que disfrutas de cualquier cosa de una manera más espontánea. Y además te sientes con una protección infinita. Ampliar información...

Escorpio: Necesitas que tus bases sean sólidas y para ello solamente tienes que construir mentalmente a tu alrededor la visión de que estás en un castillo o en un lugar con protección. Y que tu propia aura de energía está cubriéndosete y protegiéndote. La sensación de estabilidad solamente es algo que puedes crear a tu antojo; porque tú eres quien dirige tu propia vida y lo que quieres creer. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día muy brillante para disfrutar de charlas interminables y coloquiales con colega afines que te hagan llenar de ilusión y de vitalidad. Tu optimismo será atronador, en cuanto te sientas como cuando acabas de darte una ducha calentita y has despejado también tu mente. La Clave es dejar atrás lo pensamientos repetitivos. Ampliar información...

Capricornio: Hoy notarás que necesitas hacer un balance de todo lo que has realizado a lo largo de tu vida. Notarás que muchas veces han surgido giros de 180 grados, y que otras veces has tenido que adaptarte a nuevas reglas y a nuevas normas. Pero lo que más te identifica es tu propia personalidad, porque con ella has logrado seguir siendo tú, a pesar de todo. Ampliar información...

Acuario: Necesitas dejarte llevar por el entusiasmo en todas tus acciones. Y aprovechar tú estado de optimismo y centrado que te ayudará a conseguir que todo salga de la forma en la que habías imaginado. Tendrás momentos de mucha energía en los cuales podrás realizar el trabajo de dos personas. Así que será afortunado para terminar asuntos pendientes. Ampliar información...

Piscis: Contarás hoy con una gran jovialidad que te acompañarán y te ayudarán a sentirte como si los demás acudieran a ti en busca de consejo y de tu compañía. Es importante sentir que todo gira a tu alrededor. Y que tu sentido de la intuición te irá indicando de una manera precisa lo que debes ir haciendo en cada paso que das. Es un día Afortunado. Ampliar información...