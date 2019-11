Horóscopo del martes 26 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy lo más importante será que sigas tus intuiciones en el amor. Y que todo lo que realices hoy te divierta y te suponga que tu vida sea liviana y feliz. Notarás que tienes ganas de armonizar con el ambiente y de crear nuevas ideas y bonitas tendencias. Porque para ti, todo te parece un escaparate maravilloso en el cual divertirte “A tope”. Ampliar información...

Tauro: Lo más importante hoy es “Hacer familia”, y lograr que el ambiente sea lo más agradable posible. Podrás más tarde buscar un rinconcito; sí, ese que tanto te gusta y disfrutar de tus entretenimientos preferidos. Siempre puedes organizar tu “Lugar” de una forma distinta y más cómoda. De una manera en la que sientas que tienes tu “Espacio”. Ampliar información...



Géminis: Hoy es muy importante la publicidad que des a tus eventos y a tus ocupaciones. Ya que son variadas y podrás conectar con muchas personas. Seguramente encontrarás nuevas amistades o personas que conecten contigo, por el placer de disfrutar de tus diálogos y de tus conocimientos. Ya que los explicas de forma dinámica y fluida. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es aconsejable que organices los temas de trabajo y tu economía. Muchas veces tienes que dividirte entre varias ocupaciones para poder tener algunos ahorrillos. Pues hoy lo que debes realizar es un método para gastar menos en lo que no necesitas y será la mejor economía. Date cuenta que todo lo que guardes, será para disfrutar más tarde. Ampliar información...

Leo: Te sentirás en tu salsa, ya que se te ocurrirán ideas geniales y además tu optimismo estará a pleno rendimiento. Lo que significa que podrás atender todos los temas variados que tendrás que realizar durante esta jornada. Te sentirás con vitalidad y con muchas emociones que sentirás a la vez y te harán notar que estás vivo y en plenitud. Ampliar información...

Virgo: Hoy podrás seguir tus instintos y tus intuiciones, ya que te darán las pautas a seguir, sin tener dudas. Las vacilaciones hoy no existirán para ti, ya que notarás que tienes mayor seguridad interior en todo lo tengas que realizar. Aprovecha para terminar todos esos asuntos que han quedado a medias y pasa a otras cosas distintas y más amenas. Ampliar información...

Libra: Te vas a sentir con inclinación a reunir a tus amistades para organizar un proyecto ya sea de trabajo o tal vez un viaje. Siempre que estáis en conjunto y en unión lográis metas que nadie más puede conseguir.; porque sois una piña y eso es muy importante. Es como si fuerais una familia, pero además bien avenida. Os divertiréis y pasareis un buen rato. Ampliar información...

Escorpio: Hoy necesitas prestar atención a tu profesión y a tus ocupaciones diarias, que son bastante extensas. Pero con tu gran capacidad podrás realizar todo con método y organización. Además la práctica ya te da ventaja, porque siempre estás con ocupaciones diversas, y sabes cómo arreglártelas. Así que ánimo y a por todas. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día para poner en práctica tus conocimientos y tu experiencia en la vida, porque te encontrarás en algunas situaciones que requerirán de todo tu potencial, de tus cualidades y de toda tu sabiduría. Si te dejas llevar por tu corazón siempre acertarás y podrás llegar donde tú quieras, porque él es tu mejor guía. Ampliar información...

Capricornio: Hoy es importante que realices nuevamente tu escala de valores. Pero acuérdate de poner lo importante lo primero. Las otras varias urgencias quedarán postergadas para otros momentos más desocupados. En la vida hay prioridades. Y las tuyas las has definido hace mucho tiempo. Y si aún no lo has hecho, ha llegado el momento de realizarlo. Ampliar información...

Acuario: Hoy tienes la oportunidad de arreglar esa situación de un malentendido con tu pareja, y que has dejado pasar desde hace tiempo. Deberás ponerte en su lugar y seguramente encontrarás la forma de darle a entender que comprendes su punto de vista, pero que aquel día estabas con muchas tareas y no contestaste de la forma adecuada. Ampliar información...

Piscis: Hoy tendrás fortuna en temas relacionados con el trabajo, así que presta atención porque podrían surgir oportunidades y no puedes dejarlas pasar. Hace tiempo que estás esperando que llegue algo nuevo, por eso es el momento de animarte y de aprovechar todo lo que te llegue. Y en la salud, es tiempo de descansar y de ocuparte de un buen chequeo. Ampliar información...