Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 11 al 17 de noviembre

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 11, lunes, sientes una gran fortaleza y una profundidad y claridad de mente, que aumentarás a cada paso que des. Tu astucia te ayudará en tus tratos, y lo harás en menos tiempo del preciso, porque actúas con tranquilidad, lo que te dejará más tiempo libre.

El martes 12, notarás que todos se acercan a ti y que necesitan de tu consejo y de tu compañía. Es bueno que planees bien todo lo que quieres realizar, con calma, para no precipitarte en decisiones que luego no tienen vuelta atrás. El miércoles 13, es aconsejable que pudieras encontrar el significado más profundo de las cosas. Pon en valor tus creencias y lo que valoras, para percibir desde tu interior y ampliar tu consciencia; y saber de antemano qué es lo que va a suceder. Disfruta de este día, que será muy especial.

El jueves 14, deja reposar tus proyectos y después los verás de otra manera. Es un día para disfrutar de la vida y de la naturaleza. Y de todas esas maravillas que te rodean y en los cuales a veces no te has fijado. El viernes 15, deberás usar la energía necesaria en tus metas, pero la justa:”Ni te pases, ni no llegues”. Tu mente estará activa y te ayudará a reflexionar hacia dónde vas.

El sábado 16, tendrás que tener en cuenta que todo lo que empieces deberá tener mucha atención a los sentimientos de los demás. Expresa todo con calma Y ya sabes que todo es por el bien común. Tu experiencia ayudará mucho. Y el domingo es un día para lograr que tu entorno se sienta feliz, gracias a tu generosidad y a tu manera de demostrarles el cariño y el valor que les das.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.