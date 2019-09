Horóscopo del lunes 9 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy te conviene pensar dos veces antes de actuar, porque te permite percibir otros matices que son importantes en el trato que lleves a cabo con los demás. Tu vitalidad y entusiasmo se notarán en todo lo que realices. Y tu gran sensibilidad sabrá captar los estados de ánimo de personas con dificultades. Tu punto de reflexión será la profesión. Ampliar información.

Tauro: Para los demás lo más alabado en ti es tu optimismo y tu buen juicio, más que cualquier otra cualidad, en el día de hoy. Así que deberás de hacer uso y desplegar todo tu encanto para que sientan como eres realmente y cómo puedes identificarte con los demás de una forma estupenda. Deja volar la imaginación para proyectar tus metas adecuadamente. Ampliar información.

Géminis: En esta jornada tendrás bien integrados tus emociones y tu intelecto, lo que te ayudará enormemente en todo lo que tengas entre manos. Te entusiasmarás de una forma inusual en todos los proyectos que realices y eso te ayudará mucho a concluirlos acertadamente; ya que depende de cómo te sientas para poder revolucionar todo a tu alrededor. Ampliar información.

Cáncer: Contarás hoy con la compañía de una persona cercana que te ayudará a darte serenidad y a la vez te enseñará a que sientas una gran pasión en todo lo que aprendas y en los nuevos conocimientos que incorpores a tu vida. Ya que estás precisando conocer algo inédito que te abrirá tu consciencia a la vida y al verdadero significado de la misma. Ampliar información.

Leo: Hoy tienes la suerte de proyectar todo tu optimismo y tu madurez en todo lo que realices. Los demás buscarán tu apoyo y tu “Buen hacer” para que les aconsejes y les ayudes en cuestiones importantes que necesitan de tu punto de vista. Tu generosidad y amplitud de miras te ayudarán a sentir gran empatía por los que se acerquen a ti. Ampliar información.

Virgo: Es un día importante para proyectar tu vena romántica y para buscar formas inusuales de ocio y de entretenimiento, que tenías olvidadas, y que hoy te proporcionarán una gran jornada. Tendrás el don de la palabra y esto te ayudará mucho si tienes que dar una charla, o simplemente en tus conversaciones, ya que estarás con acierto. Ampliar información.

Libra: Durante la jornada de hoy deberás tener especial cuidado en todo lo que proyectes a la familia; ya que si no está en buena sintonía, lo recibirás aumentado. Es un día para relajarte y descansar lo suficiente. Solo de esta forma podrás acometer todo lo que tienes que realizar. Si necesitas ayuda, pídela, porque es mejor realizar todo en compañía. Ampliar información.

Escorpio: Contarás con buen ambiente y con mucha vitalidad para todo lo que tendrás que realizar hoy. Además tendrás una gran cantidad de personas a tu alrededor que te escucharan con gusto, ya que tienes un día hablador. Es importante que te rodees de amistades cercanas y de confianza, para así poder intercambiar conocimientos. Ampliar información.

Sagitario: Hoy deberías aprovechar el impulso que te mueve a organizar todos los asuntos patrimoniales y de inversiones. Cuentas con profesionales que pueden ayudarte a ver todo desde otro ángulo, lo que te ayudará enormemente. No te aferres a antiguas pautas. Todo cambia en la vida y debes modernizar todo lo que realizas y dar un gran giro a todo. Ampliar información.

Capricornio: Notarás hoy, que la suerte te acompaña de una forma inspiradora; y parece que recibes los mensajes a través de una gran intuición. Sientes que todo se transforma de una forma innovadora y que los cambios te están ayudando a realizar todo lo que anhelabas hace tiempo. “Manos a la obra” y disfruta de todo lo que tienes en tu vida. Ampliar información.

Acuario: Hoy tienes que dejarte llevar por tu corazón y por todo lo que te sugiera al tomar tus decisiones. Parece como si tus metas cambiarán y por eso deberías aprovechar a la hora de innovar y de usar tu gran originalidad para dar un giro a todo y a la forma en la que lo realizas. En cuento percibas que estás acertando, te sentirás con mayor plenitud. Ampliar información.

Piscis: Hoy no debes utilizar toda tu vitalidad de una forma poco razonada, ya que entonces no alcanzarás tus objetivos. Es más importante consultar con tu interior y sopesar las decisiones, con personas cercanas que puedan ayudarte a poner en claro todo lo que esté relacionado con tus nuevos proyectos y empresas comunes. No olvides consensuar todo. Ampliar información.