Horóscopo semanal Aries: amor, dinero y trabajo del 26 de agosto al 1 de septiembre

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El lunes 26, tendrás que intermediar entre familiares y allegados: Es momento de tener más confianza en ti y de valorar los apoyos con los que cuentas.

El martes 27, pon atención a la sensibilidad en tus relaciones familiares. Usa la lógica y la calma para acceder al corazón de los demás y de lo que quieres conseguir. Tendrás gran vitalidad. El miércoles 28 los demás piensan que deberías actuar con más moderación, pero tendrás un gran impulso con capacidad para mucha acciones. Notarás que tus gustos de ocio han cambiado.

El jueves 29, tendrás fortuna en temas económicos y de salud. Necesitas encontrar qué hobby te hace realmente feliz, porque crees que no lo has encontrado. El viernes 30 gracias a tus capacidades resolverás situaciones múltiples en el día de hoy. Tu ingenio y pragmatismo te acompañarán y también tus dotes artísticas: Tendrás fortuna en especial en asuntos económicos. Y durante el fin de semana; el sábado deberás ocuparte de algunos pequeños trámites importantes, que has descuidado, y tendrías que actuar siempre con amabilidad y el domingo es importante poner en claro cuáles son tus prioridades y tú forma de llevarlas a cabo.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Aries. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.