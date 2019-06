Horóscopo del miércoles 19 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Mucha sensibilidad a flor de piel lo que dificulta las relaciones personales y las íntimas. Deberías practicar la serenidad y la tranquilidad sino estarás en constante nerviosismo. Te sentirás en ocasiones que tiran de ti tus amistades y por eso debes centrarte en lo que quieres para no ir a la rémora de todos. Deberás organizar con armonía asuntos familiares y hogareños. Ampliar información.

Tauro: Importancia de las amistades y de los conocidos y especialmente de las relaciones con ellos. Será un día en el que hay que mantener la calma y el dominio para no perder los estribos. Tu desafío son los temas íntimos que hieren susceptibilidades y los temas nostálgicos que surgen del pasado reciente, tanto como los nuevos que están llegando. Ampliar información.

Géminis: Deberías equilibrar la mente y la conciencia, es decir el razonamiento y las emociones más profundas para lograr una armonía perfecta. También es interesante que evites estar a la defensiva. Date cuenta que muchas veces el prisma con el que estás mirando todo no es al adecuado al momento y/o a las personas con las que estás tratando. Ampliar información.

Cáncer: Es importante para ti compartir todo y que la responsabilidad recaiga en las dos partes. No te gusta pensar que solamente tú te ocupas de la mayor parte de las cosas prácticas. Por eso hoy te sentirás a veces como si estuvieras “solo ante el peligro” y necesitaras más de una mano amiga que te ayude en todo y que comparta más contigo todo lo práctico y lo costoso. Ampliar información.

Leo: Hoy tus desafíos provienen de la profesión y de la vida íntima. Notarás además que necesitas poner en orden los temas patrimoniales. Debes dejarte llevar por tu guía interior y por tu intuición para poder llevar a buen término todos los proyectos que están ahora entre tus manos. Necesitas también tomar “consciencia” del valor que tienes en todo lo que haces. Ampliar información.

Virgo: Podrás realizar las cosas a tu manera y de una forma práctica y realista. Deberías equilibrar tus dos lados yin/yang y que tu energía se armonice con el ambiente y con los demás, evitando discusiones nimias o inútiles por pequeñeces que no vienen a cuento. Es importante que tu sensibilidad la mantengan a raya y que no te preocupes excesivamente por nada. Ampliar información.

Libra: Lo que hoy toca más tu ánimo y lo puede desequilibrar es la profesión y tus tareas cotidianas. Tienes que tener más paciencia y tranquilidad que otros días para evitar que todo se vuelva tedioso y sin sentido. Podrían desatarse asuntos del pasado que no están en orden y que necesitas dejar zanjados de una vez por todas. Después te sentirás mejor y con serenidad. Ampliar información.

Escorpio: Tal vez tu estado de ánimo no es el mejor para decirte algo “más alto que otro”. Tranquilidad. Hoy es un día en el que no te gustará para nada que te hablen con palabras “fuera de tono” ya que estarás con mucha susceptibilidad ante todo lo que toque tus emociones y principalmente lo relacionado con proyectos que están en marcha y que dependen de ti. Ampliar información.

Sagitario: Hoy es importante la valoración que tengas de ti y que te veas con “buenos ojos”. No es tu mejor día para conversaciones complicadas y sin sentido, quieres ceñirte a cosas prácticas y a realizar todo de una manera pulcra y exacta. Por eso estás fijándote mucho en lo que opinan los demás. No te preocupes; todo esto solo es temporal y pronto pasará. Ampliar información.

Capricornio: Hoy notarás que tu ánimo no está como días atrás. Tal vez lo notes en la falta de que te animen como otras veces. Lo único bueno es que podrás realizar tus tareas de una forma práctica y sin complicaciones y esto te ayudará mucho. En las relaciones, intenta no mezclar la pasión y el lado emocional. Todo requiere diferentes momentos y eso debes saberlo. Ampliar información.

Acuario: Tu creatividad será más importante y más llevadera que otras veces porque tu lado maduro y serio te está ayudando a concluir tus creaciones y a no dejarlas a medias como otras veces. Cuida con esmero, no obstante, tu estado físico y no te esfuerces en exceso. Porque ya sabes que todo esto puede pasar factura tarde o temprano. Ampliar información.

Piscis: Hoy cuentas con una gran sociabilidad y si tu generosidad está a la altura podrás lograr cotas que antes no podías ni imaginar. Solamente necesitas equilibrar tus emociones y la falta de confianza que deriva en ocasiones en ciertos reparos a la hora de plantear los nuevos proyectos. Acuérdate de que lo mejor de hoy serán las distracciones y el ocio que te mereces. Ampliar información.

