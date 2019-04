Horóscopo semanal del 29 de abril al 5 de mayo: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana al amor de tu vida? ¿Recibirás esa buena noticia que llevas tiempo esperando? ¿Mejorará tu salud, tu esfuerzo en el trabajo se verá recompensado y/o conocerás a una persona especial? ¿Tendrás que tomar una decisión importante que afecte a tu futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El día 29 es interesante para poner en marcha tu energía y para usar tus creaciones de forma constructiva para proyectar algo nuevo e importante. Los mejores días para organizar asuntos y que además estos se produzcan con rapidez serán el 1, 2 y 3 de mayo. El 1 sería un día interesante para planificar con calma todo lo que está por llegar. Evita los celos y las posibles rencillas sin sentido. Seguir leyendo...

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): Si quieres iniciar acciones lo mejor serían los días 30 de abril, y los días 2y 3 de mayo, aunque el día 30 debes evitar obstinarte para que las cosas solo salgan de la manera que tú quieres. Ten en cuenta también a los demás. Y los otros días favorables serán también el 2 y el 3 de mayo. El día 2 es aconsejable para conversaciones en las que haga falta la empatía y la amabilidad, principalmente en el trabajo y en los negocios. Seguir leyendo...

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El día 29 será un día especialmente afortunado para usar la innovación y el arte que llevas dentro. Podrás realizar todas las acciones de una forma más rápida y más efectiva. Esto te augura que todo será más productivo y muy beneficioso. Deberás cuidar como pisas y como caminas para no dañarte los pies los días 29 y 30. Es importante que afrontes los retos de la forma más sincera y más realista que puedas. Y es aconsejable evitar los medicamentos o sustancias nocivas. Seguir leyendo...

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El principio de semana comienza muy bien. El 29 tienes a la suerte de tu parte y además podrías disfrutar de un día especial con tu pareja, si la tienes. Y si no es así, presta atención porque podría aparecer una persona en tu vida que será muy agradable y te dará mucha felicidad. Y el 30 una persona del pasado que te ha ayudado en otras ocasiones irrumpirá en tu vida y te ayudará a conseguir esas metas que te propones desde hace mucho tiempo. Seguir leyendo...

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): Los días 2 y 3 serán favorables y afortunados para organizar tus acciones pendientes y para tomar los mandos de tu vida Ya habrás planeado todo con calma desde el día 1 y podrás dar un giro positivo a todo lo que llevas organizando desde hace tiempo. Es el momento de deshacerte de lo que ya no sirve en tu vida, ya sean emociones, personas o actividades que no te convienen. Y de esta forma podrás comenzar una nueva etapa más adelante que te ayudará a conseguir todo lo que pretendías desde hace bastante tiempo. Seguir leyendo...

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): Los días 29 y 30 te sentirás con mucha energía y con muchas ganas de realizar todo de una forma más rápida y más animada que otras veces. Tendrás más ímpetu y un gran deseo de realizar todo de otra manera diferente a la que empleabas hace unos días. Especialmente el día 30 están beneficiados los negocios. Para ellos deberás usar tu intuición y no reflexionar tanto para así evitar equivocarte en el último momento en tus decisiones. Seguir leyendo...

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): Estás favorecido en asuntos que se relacionen con la profesión y el trabajo. Podrás abrirte a nuevos contactos y a través de ellos podrás conseguir nuevas expectativas y posibilidades en todos los planos. Si quieres iniciar trámites podrás realizarlos el día 30 y los días 2 y 3. Y el fin de semana está aconsejado para organizar tus finanzas y tu economía. Podrás brillar mucho en reuniones y encuentros con familiares y amigos. Es importante que relajes tus músculos de la espalda y de las cervicales. Seguir leyendo...

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): Los días 29 y 30 están aconsejados para usar tu intuición en todos los asuntos que tengas que realizar. Estarás más susceptible a todo, pero también más abierto a recibir ayuda de tu sexto sentido. Esto redundará en todo lo que realices. Así que ya sabes: No reflexiones tanto y déjate llevar por tus corazonadas. Los días 29 de abril y 1 de mayo serán importantes para deshacerte de las manías o de todo lo que ya no sirve en tu vida. Seguir leyendo...

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): Los días desde el 1 hasta el 3 sentirás mayor vitalidad y deseos de ser el centro y de mostrarte con mayor apertura hacia los demás y principalmente con los seres queridos. Ha llegado el momento de que tomes impulso y realices los cambios necesarios para iniciar algo nuevo en tu vida que te ayudará a sentirte más fuerte psíquica y físicamente. Seguir leyendo...

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): Todo este tiempo marca un antes y un después en tus iniciativas. Es importante que antes de comenzar lo nuevo dejes atrás todo lo que ya no sirve en tu vida. Tal vez debas deshacerte de enseres o de pertenecías que ya no usas y que llevas contigo como rémoras que solamente dificultan tu proyección y tu avance en la vida. Podrás conectar con nuevas personas, unas conocidas otras no tanto pero que te ayudarán en tu camino y en tu lanzamiento social. Para ti ahora lo más importante es no cometer los mismos errores del pasado y tomar un nuevo rumbo. Una vez conseguido todo lo que te propones podrás descansar plácidamente leyendo un libro o escuchando música. Seguir leyendo...

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El 29 marcará un punto de inicio energético y de acción que te ayudará en todo lo que realices a partir de ahora. No dejes nada al azar. Deberías organizar todo con bastante calma para poder tener los frutos de todo ello más adelante. Y el día 30 notarás que tienes sorpresas en el terreno amoroso. Presta atención para que no se te escape la ocasión. Ahora, especialmente los días 1, 2 y 3 deberás esforzarte en no ir a contracorriente para que todo fluya de una forma más efectiva. Seguir leyendo...

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): Los días 29 y 30 tendrás más empatía contigo mismo y con los demás y especialmente con todo lo que realices en el terreno de la creatividad y de la inspiración. Ahora más que nunca estas notando que tu creatividad crece y se engrandece. Además sentirás que tienes más energía que te ayudará a finalizar todos los actos que inicies y que necesiten de tu atención y de tu intuición. Date cuenta de que tu guía interior estará marcada estos días y que debes dejarte guiar por ella. Seguir leyendo...