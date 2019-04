Horóscopo semanal Acuario: amor, dinero y trabajo del 29 de abril al 5 de mayo

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El 29 marcará un punto de inicio energético y de acción que te ayudará en todo lo que realices a partir de ahora. No dejes nada al azar. Deberías organizar todo con bastante calma para poder tener los frutos de todo ello más adelante. Y el día 30 notarás que tienes sorpresas en el terreno amoroso.

Presta atención para que no se te escape la ocasión. Ahora, especialmente los días 1, 2 y 3 deberás esforzarte en no ir a contracorriente para que todo fluya de una forma más efectiva. Es importante que lo que inicies sea de forma tranquila para que lo realices reflexionando y que sea duradero. No es bueno que lo hagas con prisas y que después tengas que desandar lo andado nuevamente.

Tendrás más energía de la habitual estos días, por eso aprovecha para asuntos que requieran de tu atención y de una forma de realización más trabajosa y con más esfuerzo. El día 3 tendrás las cosas más claras como si una lucecita se encendiera en tu interior y te guiara de una forma prodigiosa.

El fin de semana será agradable reencontrarte con personas queridas y organizar reuniones armónicas y en las que se respire un aire de cariño y de jovialidad. Para ello es importante que prepares todo con antelación.

