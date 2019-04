Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 29 de abril al 5 de mayo

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): Todo este tiempo marca un antes y un después en tus iniciativas. Es importante que antes de comenzar lo nuevo dejes atrás todo lo que ya no sirve en tu vida.

Tal vez debas deshacerte de enseres o de pertenecías que ya no usas y que llevas contigo como rémoras que solamente dificultan tu proyección y tu avance en la vida. Podrás conectar con nuevas personas, unas conocidas otras no tanto pero que te ayudarán en tu camino y en tu lanzamiento social.

Para ti ahora lo más importante es no cometer los mismos errores del pasado y tomar un nuevo rumbo. Una vez conseguido todo lo que te propones podrás descansar plácidamente leyendo un libro o escuchando música. El fin de semana están esperando que los uses de una forma productiva pero también relajante. No te enfrasques en labores tediosas. Ante todo busca la calma y la tranquilidad. Tal vez un paseo por el campo y respirar ese aire especial que solamente existe allí.

El domingo deberá estar enfocado principalmente a disfrutar de la naturaleza y a ocuparte de tu salud. No porque estés mal, sino para que tomes fuerzas para todo lo que tienes que realizar la semana que viene. Y por encima de todo olvídate de tu obstinación con los demás.

