Colegio Internacional SEK Alborán (Almería)

Tipo: Privado, laico.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Dual.

Alumnos: 740

Profesores: 78

El Colegio Internacional SEK Alborán es el único colegio de la provincia de Almería autorizado para impartir tres programas del Bachillerato Internacional (IB). Cuenta con la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) que permite a sus graduados de Bachillerato conseguir el High School Diploma norteamericano, un valor añadido para acceder a una universidad estadounidense.

SEK-Alborán tiene los mejores resultados de la provincia en la PEvAU en la fase general y un 100% de aprobados en el Programa del Diploma del IB el pasado curso. Es considerado el octavo mejor colegio IB de España, y el 39º de Europa según el ranking internacional IB Schools.

SEK-Alborán ofrece a sus alumnos, desde los 4 meses hasta los 18 años, una educación personalizada, integral y abierta al mundo. Imparte un modelo educativo propio, SEK Future Learning Model, para formar a sus alumnos mediante metodologías innovadoras, siempre a la vanguardia de la educación, para impulsar el despertar de su talento. Su sistema HyFlex de aprendizaje en remoto garantiza la continuidad de la actividad escolar desde casa y del colegio, con clases online ininterrumpidas, sincrónicas y asincrónicas. Imparte un programa de emprendimiento social desde Educación Infantil a Bachillerato basado en la Ciudadanía Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el colegio se combinan los programas internacionales con el currículum nacional, y otorga una gran importancia al aprendizaje del inglés. También ofrece la posibilidad de realizar intercambios en colegios del grupo educativo en Francia (SEK-Les Alpes) e Irlanda (SEK-Dublin).