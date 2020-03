24 de 70

El Colegio Internacional SEK Cataluña es el único colegio de Cataluña autorizado para impartir tres programas del Bachillerato Internacional (IB) y, desde este curso, la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) permitirá a sus graduados de Bachillerato conseguir el High School Diploma norteamericano, un valor añadido para acceder a una universidad estadounidense. Cuenta con una residencia internacional masculina y femenina con instalaciones modernas y perfectamente equipadas.