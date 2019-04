British School of Barcelona (Barcelona)

Tipo: Privado

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (Incluye modalidad de Artes).

Alumnos: 1.325

Profesores: 200

El British School of Barcelona abrió sus puertas en 1958, centrando sus metas educativas en tres áreas. En la académica fomentan el pensamiento crítico y creativo dentro de una cultura de soporte y superación. Respecto al área personal, facilitan el crecimiento personal estableciendo expectativas elevadas y demostrando compromiso, capacidad de adaptación y respeto hacia los demás. Y en el enfoque global, obran como ciudadanos globales, que acogemos la diversidad, ayudamos y somos ayudados, y somos fieles a nuestros principios.

El Centro cuenta con la figura de 'Chair of Governors', que les permite perfeccionar los estándares en nuestros colegios internacionales en Barcelona con la mirada puesta en aquello que más les importa: los alumnos y que estos desarrollen su pleno potencial. Así, el especialista trabaja conjuntamente con la dirección del centro para garantizar el más alto nivel académico, facilitando que el equipo directivo establezca una visión clara de los valores y la planificación estratégica de The British School of Barcelona.