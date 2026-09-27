Intervendrán más de 40 profesionales en activo. Los alumnos aprenderán de primera mano los secretos para buscar un tema exclusivo, investigarlo y saber contarlo en todos los soportes. Se refuerza el Laboratorio de Periodismo con IA. En la pasada edición, fueron contratados siete alumnos al acabar las Prácticas. Este curso, que comenzará este 7 de octubre, cuenta con novedades para promocionar a periodistas multimedia. En sólo once meses. Primero: los cuatro meses en el céntrico campus madrileño de la Universidad Camilo José Cela y, a continuación, siete meses de prácticas en el diario líder de España.

La Guía completa de profesores del Máster de EL ESPAÑOL 26/27: los mejores periodistas para aprender la profesión

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La cuarta edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y UCJC arranca el 7 de octubre y dura 11 meses. El máster destaca por una alta empleabilidad: en la última edición, la mitad de los alumnos fueron contratados por EL ESPAÑOL tras sus prácticas. Más de 40 periodistas en activo, la mayoría de EL ESPAÑOL, imparten módulos sobre redacción, investigación, IA, multimedia y empleabilidad. Incluye prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL, mentoring personalizado y la posibilidad de publicar el Trabajo Fin de Máster en el diario.

La cuarta edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA arranca en unos días. Concretamente el próximo 7 de octubre. Este posgrado de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela se ha consolidado en tres cursos como una gran opción para aspirantes a ejercer como periodistas.

El mejor aval para iniciar los 11 meses de duración de este máster procede de la opinión de los alumnos de anteriores promociones y, no menos importante, por la empleabilidad de esta propuesta formativa y experimental.

Como ya hemos publicado en semanas anteriores, siete de los catorces miembros de la edición 2025/2026 han sido contratados por EL ESPAÑOL al finalizar, en agosto pasado, el periodo de Prácticas. Desde este mes de septiembre están trabajando en la redacción del diario presidido y dirigido por Pedro J. Ramírez.

El curso 2026/2027 durará 11 meses, como el anterior, dividido en cuatro meses en el campus universitario de la UCJC, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, y siete meses en la redacción de EL ESPAÑOL. De octubre de 2026 a agosto de 2027.

La cuarta edición mantiene las novedades del año anterior e incorpora algunas nuevas. Se potencia el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo y se incrementa, también, el aprendizaje práctico con herramientas multimedia. Javier Carbajal, responsable del área audiovisual de EL ESPAÑOL, ha desarrollado una propuesta que se llevará a cabo entre el campus y el estudio de imagen y sonido del diario digital.

Pedro J. Ramírez se dirige a los alumnos durante el acto de entrega de diplomas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero todo sería un ejercicio baladí si detrás de las ideas apuntadas en el calendario del máster no hubiera grandes profesionales para compartir sus experiencias con los alumnos. Realmente las llamadas prácticas comienzan el primer día en el campus, porque todos los profesores son periodistas en ejercicio, en su gran mayoría profesionales de EL ESPAÑOL.

Miguel Ángel Mellado, autor del Máster del Periodismo Multimedia 360, ha acometido esta evolución del posgrado para ponerlo curso tras curso al día. Al frente de más de cuarenta profesionales, expresa que estos periodistas, docentes por unas horas en el campus, "son el verdadero valor añadido del Máster, potente e inigualable”.

Esta es una amplia muestra de los profesionales que enseñarán en la edición 2026/2027. Con los contenidos prácticos, módulo a módulo. Puede haber más incorporaciones.

A) Cómo se busca, se investiga y se escribe un tema

Módulo 1. Redacción e Investigación

Fernando Garea, Cruz Sánchez de Lara, Alberto Iglesias y Javier Corcuera. EE.

B) Cómo utilizar Inteligencia Artificial. El Laboratorio

Módulo 2. IA. Redes Sociales. Datos

Así se planifica en el Laboratorio de Inteligencia Artificial…



… Cómo se trabaja con IA en un periódico . Cerca de 40 horas en clase. Las herramientas para superar el trabajo superfluo y centrarse en la ampliación e investigación periodística. Ejercicios prácticos. Ensayos periodísticos por secciones y temáticas: Alberto Iglesias, especialista en IA y en economía digital; subdirector de Disruptores de EL ESPAÑOL.

… . Cerca de 40 horas en clase. Las herramientas para superar el trabajo superfluo y centrarse en la ampliación e investigación periodística. Ejercicios prácticos. Ensayos periodísticos por secciones y temáticas: Alberto Iglesias, especialista en IA y en economía digital; subdirector de Disruptores de EL ESPAÑOL. Así se escribe e informa en Redes Sociales…



…Con el lenguaje y la imagen profesional en Redes Sociales. La estrategia, distribución y crecimiento en plataformas: Javier Corcuera, responsable del área (EE).



…Con el periodismo de datos. Cómo y dónde se puede utilizar el derecho a la transparencia. Cómo prevenir que 'intoxicaciones': Sergio P. Sangiao, especialista en Datos e Investigación.

C) Cómo convertirte en periodista multimedia

Módulo 3. Periodismo Multimedia

Así se hace el reel y la imagen…



… Con el uso de la cámara y la mejor fotografía . El vídeo corto del día. En el estudio de EL ESPAÑOL. El reportaje gráfico de la semana: Javier Carbajal, responsable del área (EE). Todas las herramientas.

… . El vídeo corto del día. En el estudio de EL ESPAÑOL. El reportaje gráfico de la semana: Javier Carbajal, responsable del área (EE). Todas las herramientas. Así se hace un canal de YouTube…



… La creación de un canal propio . Un caso de éxito: David Jiménez , autor y líder de 'El Director'. El negocio detrás de un youtuber: Cele Díaz, productor de Vibrostudio.

… . Un caso de éxito: , autor y líder de 'El Director'. El negocio detrás de un youtuber: Cele Díaz, productor de Vibrostudio. Así se hace un podcast/videopodcast…



…La voz y la imagen. El proceso de pensar y armar un videopodcast. Para escuchar y para ver: Cele Díaz , periodista, locutor y productor.

El proceso de pensar y armar un videopodcast. Para escuchar y para ver: , periodista, locutor y productor. Así se hace una videoentrevista…



... La videoentrevista de una periodista con estilo propio: Lorena G. Maldonado , autora de Una hora con Lorena.

... de una periodista con estilo propio: , autora de Una hora con Lorena. Así se hace un videoartículo…



...El videoartículo del día: Ana Núñez-Milara, autora de Telón de Seda, con análisis de actualidad europea e internacional.

del día: Ana Núñez-Milara, autora de Telón de Seda, con análisis de actualidad europea e internacional. Así se hace Radio y Televisión…



…El estilo, el lenguaje y la improvisación ante la cámara y el micrófono: Julio Somoano, director de Informativos de TVE (2012-2014). Director de Conservatorios en Casa de América (TVE).

Javier Carvajal, Ana Núñez-Milara, Lina Smith y Julio Somoano. EE.

D) Cómo ser periodista sin estar en una redacción

Módulo 4. Empleabilidad y Debates

Las otras ventanas del periodismo…



… El ejercicio del Periodismo abre puertas, aunque con esfuerzo siempre y sin caer en el desaliento. Puertas a veces inesperadas. Se puede ejercer el Periodismo y la Comunicación sin trabajar en una redacción. Este máster pretende, también, proporcionar a los alumnos ideas para el emprendimiento e iniciativas para la especialización...



...En ediciones anteriores intervinieron en este módulo profesionales experimentados e inspiradores como Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jordi Gutiérrez, entonces jefe de Comunicación de la Casa Real o Lorenzo Cooklin, periodista económico, director general de la Fundación Mutua Madrileña... Carlos Chaguaceda , director de Comunicación del Museo del Prado y ex director de la misma área en Coca-Cola España, es un clásico, así como la visita de los alumnos a la gran pinacoteca nacional.

… Puertas a veces inesperadas. Se puede ejercer el Periodismo y la Comunicación sin trabajar en una redacción. Este máster pretende, también, proporcionar a los alumnos ideas para el emprendimiento e iniciativas para la especialización... ...En ediciones anteriores intervinieron en este módulo profesionales experimentados e inspiradores como consejero delegado de Atresmedia; entonces jefe de Comunicación de la Casa Real o periodista económico, director general de la Fundación Mutua Madrileña... , director de Comunicación del Museo del Prado y ex director de la misma área en Coca-Cola España, es un clásico, así como la visita de los alumnos a la gran pinacoteca nacional. ...El debate en el periodismo. Este curso se incorporan clases de debate y pensamiento en una profesión donde apenas da tiempo a detenerse: Luis Ezcurra, ingeniero de telecomunicaciones, ex directivo de multinacionales y máster de Periodismo de EL ESPAÑOL titulado en la tercera promoción.

E) Cómo convertir el TFM en un gran reportaje

Módulo 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER

Así se hace un TFM publicable…



… El Trabajo Fin de Máster (TFM) es imprescindible para obtener el título de Periodista Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la UCJC. El TFM será el reflejo de lo aprendido en cuatro meses de campus y completado con los siete meses de Prácticas.



...Si lo merece, el gran reportaje/TFM será publicado en EL ESPAÑOL . Podrá hacerse en cualquiera de los tres formatos. O en los tres a la vez. Será, pues, multimedia.



...Los TFM de los alumnos serán tutorizados y guiados por: Miguel Ángel Mellado, director de este Máster de Periodismo, antes director de Información de EL ESPAÑOL, vicedirector de El Mundo y director editorial del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial.

… es imprescindible para obtener el título de Periodista Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la UCJC. El TFM será el reflejo de lo aprendido en cuatro meses de campus y completado con los siete meses de Prácticas. ...Si lo merece, . Podrá hacerse en cualquiera de los tres formatos. O en los tres a la vez. Será, pues, multimedia. ...Los TFM de los alumnos serán tutorizados y guiados por: director de este Máster de Periodismo, antes director de Información de EL ESPAÑOL, vicedirector de El Mundo y director editorial del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial. Con la guía del alumno…



…Los alumnos del Máster dispondrán de una guía, elaborada por Marta Beatriz López, coordinadora académica de este posgrado, periodista y profesora en la Universidad Camilo José Cela, que hará seguimiento al desarrollo del máster.

Miguel Ángel Mellado inaugura el acto de entrega de diplomas de la tercera promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. Javier Carbajal

F) Los siete meses de prácticas

Módulo 6 y 7. Mentoring y Prácticas

Así será el mentoring…



… Se extenderá durante los 11 meses del Máster: tanto en los cuatro meses de campus como en los siete restantes en el diario. El director del Máster tendrá reuniones individuales con los alumnos en el aula taller y seguirá con atención el desarrollo de los siete meses de Prácticas en la redacción. El mentoring se trasladará también a determinados profesores.

… tanto en los cuatro meses de campus como en los siete restantes en el diario. El director del Máster tendrá reuniones individuales con los alumnos en el aula taller y seguirá con atención el desarrollo de los siete meses de Prácticas en la redacción. El mentoring se trasladará también a determinados profesores. Así serán las Prácticas…



…El responsable máximo de los alumnos durante el periodo en la redacción, desde principios de febrero hasta acabar agosto, será Mario Díaz, director adjunto de EL ESPAÑOL, como responsable de la información en todas las secciones del diario.

Aún estás a tiempo de entrar en el Máster de EL ESPAÑOL.

Dos de los alumnos, al menos, serán contratados al acabar las prácticas en agosto de 2027. En las tres ediciones anteriores siempre fueron más. Aprovecha la oportunidad.