El 80% de las familias lo confirma: el programa escolar de 5 minutos al día que consigue que los niños pidan fruta en casa

Kiwi Zespri impulsa, junto con la Fundación Española de Nutrición, Monster Grower, una iniciativa gratuita para integrar el consumo de frescos en la rutina escolar que ya utilizan más de 1.800 centros.

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Las claves Generado con IA España tiene una de las tasas más altas de sobrepeso y obesidad infantil en Europa, con un 23,3% de niños con sobrepeso y 17,3% con obesidad. El programa Monster Grower, creado por Zespri y la Fundación Española de Nutrición, motiva a los niños a consumir más fruta mediante una dinámica de juego en el aula. El 80% de las familias afirma que el programa ha hecho que sus hijos pidan más fruta en casa, y el 100% del profesorado lo recomienda. Monster Grower ya ha llegado a más de 1.800 centros educativos y 64.000 alumnos, transformando los hábitos de alimentación escolar en solo cinco minutos diarios.

Los niños ya no llevan fruta al colegio. O, al menos, no lo hacen con la frecuencia que deberían.

España registra actualmente una de las tasas de exceso de peso infantil más elevadas de Europa. Según el estudio ALADINO, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el 23,3% de los niños de 6 a 9 años tiene sobrepeso y un 17,3%, obesidad.

Las causas de esta situación son multifactoriales y complejas. Al marcado déficit de alimentos frescos en la dieta diaria se suma una alta presencia de ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirman la magnitud del problema: el 48% de los niños y el 69% de los jóvenes no consumen frutas y hortalizas a diario, alejándose de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS de ingerir) al menos cinco raciones al día.

Incorporadas de forma habitual, las frutas y verduras son fundamentales para prevenir enfermedades y asegurar un desarrollo saludable. Frente a este escenario, surge una iniciativa que busca cambiar las mochilas escolares e incluir de nuevo estos alimentos.

Educación nutricional a través del juego

Zespri, la compañía formada por agricultores, es consciente de que la alimentación actual es cada vez más pobre desde el punto de vista nutricional y quiere revertir esta situación.

Por ello, busca acercar alimentos de alta calidad nutricional a más personas a través de proyectos concretos, como Monster Grower.

Esta iniciativa, impulsada junto a la Fundación Española de Nutrición (FEN), es un programa educativo gratuito diseñado para ayudar al profesorado de Educación Infantil y Primaria a fomentar hábitos de alimentación saludable en el aula de forma sencilla, práctica y divertida.

Desde la FEN aseguran que la infancia es un momento clave para consolidar hábitos alimentarios que perduren en el tiempo.

“Programas educativos como Monster Grower demuestran el valor de combinar el aprendizaje con el juego, ayudando a que el consumo de frutas y verduras forme parte de la rutina diaria de los escolares de una manera natural y motivadora”, apuntan desde la fundación.

Por su parte, Maria Castells Blanch, Marketing Manager Iberia de Zespri, subraya el propósito central del proyecto: “Creemos que una alimentación equilibrada es clave para construir una sociedad más sana y consciente”.

Monster Grower se presenta así como una plataforma lúdico-educativa que motiva a los más pequeños a querer comer fruta a través de una dinámica basada en el juego.

Cómo funciona Monster Grower

Crecimiento Monster Grower. Zespri.

A través de esta herramienta, diseñada para las etapas de infantil y primaria, los niños cuidan de una mascota virtual que comienza siendo una semilla.

Esta va creciendo según la cantidad real de fruta y verdura que los alumnos lleven al colegio. Un consumo que los docentes registran y monitorizan diariamente.

Gracias a esta propuesta, los estudiantes aprenden sobre la importancia de una alimentación equilibrada –al tiempo que descubren en detalle los beneficios de las diferentes frutas y verduras– y se convierten en protagonistas activos de sus propios hábitos.

“Al transformar el gesto cotidiano de llevar fruta al colegio en una experiencia lúdica y motivadora, logramos que la elección de alimentos saludables forme parte de su rutina diaria”, asegura la Marketing Manager.

Se trata de una actividad ágil que no requiere más de cinco minutos al día en la dinámica de clase y que genera grandes cambios en los hábitos alimenticios y una motivación en los estudiantes.

Cómo utilizar Monster Grower

Inscripción: El centro o docente se inscribe de manera gratuita en su página web y registra todas las aulas que se desee. La herramienta cuenta con diferentes versiones en función de la etapa educativa. Así, cada clase adopta su propia mascota virtual. Registro diario: El profesorado anota en el área privada de la plataforma cuántas piezas de fruta y verdura llevan los alumnos al colegio. Evolución: Cuantas más piezas consuma el grupo, más y mejor evolucionará la mascota virtual.

Los hitos de Monster Grower

El éxito de Monster Grower es evidente. Durante el curso 2025/2026, más de 1.800 centros educativos y 64.000 alumnos participaron en el programa.

Los resultados reflejan un gran impacto en la comunidad escolar: el 100% del profesorado recomendaría la iniciativa y el 80% de las familias asegura que, gracias a este proyecto, sus hijos comenzaron a pedir más fruta y verdura para llevar a la escuela.

Un profesor del CEIP Juan Valera en Cabra (Córdoba) asegura que está “súper feliz con Monster Grower”.

Explica que lo están utilizando en el segundo ciclo de educación primaria y que los 110 alumnos “están muy motivados”.

“En mi aula ya vamos por la cuarta mascota y la media de fruta se mantiene en un 40% del alumnado. Es una pasada de programa”, añade.

El valor de la fruta

Zespri SunGold. Zespri.

Dentro de las opciones para el almuerzo escolar, frutas como el kiwi destacan por su alto contenido en nutrientes, su delicioso sabor y su versatilidad. En particular, las variedades de Zespri™ aportan beneficios específicos para la salud infantil y adulta:

Aporte de vitamina C : Nuestro cuerpo no genera esta vitamina por sí solo, por eso debe adquirirla a través de la alimentación. Una sola pieza del kiwi amarillo. Zespri™ SunGold™, cubre la cantidad diaria recomendada. ¹

: Nuestro cuerpo no genera esta vitamina por sí solo, por eso debe adquirirla a través de la alimentación. Una sola pieza del kiwi amarillo. Zespri™ SunGold™, cubre la cantidad diaria recomendada. ¹ Salud digestiva y fibra : El kiwi verde, Zespri™ Green, contiene fibra soluble e insoluble y actinidina –una enzima digestiva natural– que favorece el tránsito intestinal y la digestión de las proteínas. ²

: El kiwi verde, Zespri™ Green, contiene fibra soluble e insoluble y actinidina –una enzima digestiva natural– que favorece el tránsito intestinal y la digestión de las proteínas. ² Control glucémico : Su contenido en fibra ayuda a regular la absorción de glucosa en sangre.

: Su contenido en fibra ayuda a regular la absorción de glucosa en sangre. Fuente de potasio y folato: Apoya el funcionamiento del sistema nervioso y la función muscular con niveles de potasio comparables a los del plátano, además de aportar folato, un nutriente esencial para el crecimiento celular.

1. "El kiwi amarillo Zespri SunGold es rico en vitamina C (152mg/100gr)". 2. “El consumo de kiwi verde contribuye al funcionamiento normal del intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones. Basado en una ingesta diaria de 200 g de pulpa de kiwi verde fresco (equivalente a dos kiwis grandes). Una dieta variada y equilibrada, junto a un estilo de vida saludable, son la base de una buena salud”.

"El 80% de las familias lo confirma: el programa escolar de 5 minutos al día que consigue que los niños pidan fruta en casa”, es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Zespri.