David Vigara, el veinteañero que ha logrado su primer empleo de calidad: “Sentí una mezcla de alivio, orgullo y muchísima ilusión”

David Vigara, exalumno XTART FP y analista en el área de Security Transformation de Accenture. XTART FP.

Este analista ha convertido su formación en un contrato en Accenture. Detrás de su éxito está el modelo de XTART FP, la propuesta que revoluciona la Formación Profesional diseñando junto a grandes multinacionales el talento tecnológico del futuro.

Las claves

Las claves Generado con IA España es uno de los países más afectados por ciberataques, lo que ha impulsado la demanda de perfiles técnicos especializados. XTART FP, en alianza con Accenture, ha creado un Curso de Especialización en Ciberseguridad para adaptar la formación a las necesidades reales del sector. El programa ofrece formación práctica intensiva, con el 100% de las horas prácticas en Accenture y un enfoque en competencias técnicas y habilidades blandas. De los 38 alumnos formados en el programa, varios se han incorporado directamente a la plantilla de Accenture, como David Vigara, quien logró su primer empleo tras las prácticas.

España es uno de los países que más ciberataques recibe. Solo en 2025 el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) tuvo que intervenir en 122.223. Siendo la banca el sector más afectado.

Estas cifras reflejan la urgencia de las empresas por incorporar perfiles técnicos especializados que sepan hacer frente a estas amenazas.

Sin embargo, las empresas se topan con un gran obstáculo para encontrar ese talento: las tecnologías de los delincuentes online cambian a diario, pero los temarios académicos tardan años en actualizarse.

El resultado es un desfase entre lo que se enseña en las aulas y lo que las compañías necesitan.

La propuesta de XTART FP

Romper esa brecha requiere agilidad, innovación y, sobre todo, alianzas de alto nivel. Bajo esta premisa ha consolidado su propuesta XTART FP, el instituto oficial de Formación Profesional del Grupo Educativo UAX.

Su modelo de formación tiene un principio claro: las grandes corporaciones no son meras receptoras de alumnos, sino auténticas codiseñadoras del aprendizaje.

Uno de los máximos exponentes de esta filosofía es su alianza estratégica con Accenture. Juntos han impulsado el Curso de Especialización en Ciberseguridad, una formación de dos años impartida de forma presencial en uno de los tres centros XTART con los que cuenta la Comunidad de Madrid.

Diseñado para potenciar los Grados Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), el programa conecta de forma directa el talento joven con las necesidades reales del sector y del mercado laboral.

Ciberseguridad, un área en crecimiento

Amparo Boria, responsable de Talent Acquisition de Accenture España y Portugal. Grupo UAX.

Para las grandes corporaciones, salir a buscar el talento al mercado ya no es suficiente; quieren cultivarlo desde la raíz. Así lo entiende Amparo Boria, responsable de Talent Acquisition de Accenture España y Portugal.

Para ella, esta alianza es un movimiento estratégico indispensable.

“La ciberseguridad es una de las áreas tecnológicas con mayor crecimiento y demanda de profesionales especializados. Desde Accenture identificamos la necesidad de acercarnos antes al talento y participar activamente en su formación”, detalla.

En este escenario, la clave del éxito es formar codo con codo con las aulas. Para Boria, el factor diferencial radica en la cocreación directa.

De esta manera, pueden conectar la enseñanza con las necesidades reales del mercado y ofrecer a los estudiantes una experiencia en una empresa como parte de su currículum. Se forman en materias clave como:

Seguridad cloud.

Protección de identidades y datos.

Seguridad de aplicaciones.

Hacking ético.

Ciberseguridad aplicada a la inteligencia artificial.

A esto se le suma un bloque de soft skills (comunicación y presentaciones en público) e inglés intensivo enfocado a alcanzar un nivel B2 o C1.

Cuando la empresa entra en el aula

Alejandro Codina, director de FP del Grupo UAX (XTART FP y UAX FP) XTART FP.

Con más de 11.000 alumnos en modalidades presencial y online, 8 centros distribuidos en 5 provincias del territorio español y una red que supera los 3.000 convenios activos con firmas como Viewnext (filial de IBM) o DXC Technology, XTART FP ha transformado el concepto de Formación Profesional.

“La clave de nuestro modelo parte de una idea muy sencilla pero esencial: formar a los estudiantes en las competencias que las empresas necesitan hoy y, sobre todo, involucrar a las empresas en el propio proceso formativo”, explica Alejandro Codina, director de FP del Grupo UAX (XTART FP y UAX FP).

Esta implicación desde el minuto uno es el motor que impulsa sus cifras. “Así es como logramos alcanzar niveles de empleabilidad superiores al 93%”, detalla el director.

Para garantizar esta excelencia, el programa cocreado con Accenture cuenta con un cupo integrado por 20 estudiantes por promoción. Algo que responde a “una decisión de calidad, no de capacidad”.

“Queremos ofrecer un aprendizaje muy personalizado, con un seguimiento cercano y una experiencia práctica de alto valor”, matiza Codina.

De XTART FP a la plantilla de Accenture

Más allá de las clases teóricas, el programa facilita al alumnado masterclasses, jornadas presenciales y la realización del 100% de las horas prácticas curriculares en Accenture.

“Los estudiantes no solo adquieren conocimiento técnico, conocen nuestra cultura, nuestras formas de trabajo y el impacto de los proyectos”, explica Boria. Confirmando que, de esta manera, "la transición al empleo es más natural".

La cara visible de este éxito es David Vigara, actual analista en el área de Security Transformation de Accenture.

Tras iniciar sus prácticas en febrero, el 22 de junio firmó su contrato, incorporándose oficialmente al equipo de la consultora.

“Sentí una mezcla de alivio, orgullo y muchísima ilusión. Saber que todo el esfuerzo había dado su fruto tan rápido me hizo sentir increíblemente afortunado”, expresa con emoción.

“Formar parte de una compañía como Accenture nada más terminar los estudios es una oportunidad de esas que no se puede dejar pasar”.

Para Vigara fue muy importante haber hecho las prácticas directamente en la empresa, porque le ayudó a ver cómo era el modelo de trabajo desde el primer momento.

Además, considera que lo que más ha favorecido su experiencia ha sido el factor humano, el encontrarse con profesionales que se preocupan por enseñarle, acompañarle y hacerle sentir parte del grupo.

38 alumnos graduados





La efectividad de XTART FP habla por sí sola: 38 alumnos se han formado ya en este programa y, de los 18 graduados en la promoción de junio, 6 se han integrado de forma directa en la plantilla de Accenture.

El modelo suma ya su tercera promoción para el curso 2026/2027, garantizando a su término un Diploma Acreditativo avalado por la multinacional.

"David Vigara, el veinteañero que ha logrado su primer empleo: “Sentí una mezcla de alivio, orgullo y muchísima ilusión"", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Grupo UAX.