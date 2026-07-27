CESUR, el centro oficial de FP de carácter familiar que suma más de 25 años de trayectoria

Recientemente reelegido por sexto año consecutivo como el mejor centro de FP de España, CESUR sigue apostando por las titulaciones más demandadas por las empresas.

Las claves

Las claves Generado con IA CESUR lidera el sector de FP privada en España con una tasa de inserción laboral del 80% y más de 25 años de experiencia. La institución cuenta con convenios activos con más de 7.000 empresas, facilitando la formación dual y la empleabilidad de sus alumnos. Ofrece más de 100 titulaciones oficiales en 18 familias profesionales, adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral. CESUR es la única gran operadora de FP privada de origen familiar y capital 100% español, gestionando directamente más de 35 centros en 14 provincias.

Líder del sector por sexto año consecutivo según el Ranking FP Strategik, CESUR construye su posición sobre dos pilares que otros no tienen: una tasa de inserción laboral del 80% y la condición de ser la única gran operadora de FP privada de capital 100% español y origen familiar.

Ocho de cada diez alumnos de CESUR encuentran trabajo en el primer año tras titularse. No es un eslogan ni una promesa de folleto: es el resultado medido de más de 25 años construyendo un modelo de Formación Profesional orientado, desde el primer día, a una sola cosa: que el alumno salga con un empleo. En un sector donde la empleabilidad suele ser una declaración de intenciones, CESUR la ha convertido en su indicador central.

Detrás de ese 80 % hay una arquitectura formativa muy concreta. CESUR fue pionera en España en implantar la FP Dual en 2014, una modalidad en la que el alumno compagina la formación en el centro con trabajo en una empresa colaboradora.

Uno de los centros de CESUR. CESUR

Hoy, la compañía mantiene convenios activos con más de 7.000 empresas de todos los sectores productivos, desde grandes corporaciones hasta pymes locales, lo que le permite colocar a sus alumnos en entornos profesionales reales mucho antes de que obtengan su titulación. Cuando llega el momento de incorporarse al mercado laboral, muchos de ellos ya tienen un pie dentro.

La tasa de inserción laboral de CESUR tiene, además, un respaldo estructural que va más allá de las prácticas: su oferta de más de 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales está diseñada para responder a las necesidades reales del mercado laboral español.

Los ciclos con mayor presión de matrícula (FP de Sanidad, Informática, Electricidad o Automoción) son exactamente los perfiles que las empresas buscan con más urgencia. No es casualidad: es el resultado de escuchar al mercado durante más de dos décadas.

Pero la empleabilidad no se construye en el vacío. Tiene que ver, también, con quién está detrás de la empresa y con qué horizonte toma sus decisiones. Mientras el sector de la FP privada atrae cada vez más capital externo, CESUR mantiene desde hace 25 años una condición singular: es la única gran operadora de FP privada de origen familiar y capital íntegramente español, con todo lo que eso implica para sus alumnos.

Centro de CESUR en la zona de Teatinos en Málaga. CESUR

CESUR lleva más de 25 años en el mercado con el mismo proyecto: formar a personas, insertarlas en el mercado laboral y reinvertir en los centros, en el profesorado y en la oferta formativa.

Una lógica de largo plazo que se traduce en indicadores concretos: más de 35 centros presenciales en 14 provincias, más de 100 titulaciones oficiales y más de 400.000 alumnos formados desde su fundación.

"CESUR es una empresa española, nacida aquí, construida con capital español y comprometida con este país de forma indefinida. Eso implica rendir cuentas ante los alumnos y sus familias, no ante inversores con un horizonte de salida. Y creo que esa diferencia se nota: en cómo diseñamos los programas, en cómo tratamos a los alumnos y en los resultados que obtenemos. El hecho de que el 80 % de nuestros titulados encuentre empleo en el primer año no es independiente de esa forma de entender la empresa", afirma José María González-Irún, Director General de CESUR.

Centro de CESUR EN Madrid-Ciudad Lineal. CESUR

La compañía gestiona directamente cada uno de sus más de 35 centros, con profesorado propio y estándares de calidad homogéneos en toda la red. Y mantiene relaciones directas con las más de 7.000 empresas con las que tiene convenios para la Fase de Formación con Empresas, lo que le permite garantizar una inserción laboral real y no delegada a intermediarios.

La FP privada en España ha crecido con fuerza en los últimos años (más de 1,19 millones de matriculados en el curso 2024-2025, un 32,6 % más que hace cinco años según el Ministerio de Educación), y ese crecimiento ha atraído a nuevos actores al sector.

En ese contexto, CESUR apuesta por seguir siendo lo que ha sido desde el principio: una empresa española que responde directamente ante sus alumnos y ante el mercado laboral del país en el que opera.

'CESUR, el centro oficial de FP de carácter familiar que suma más de 25 años de trayectoria' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con CESUR.