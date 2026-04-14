La Universidad Europea afianza su apuesta por el diseño como un modelo para "crear un mañana más igualitario"

Foto de familia con los premiados durante la segunda edición de los Creative Campus Awards. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Europea refuerza su apuesta por el diseño como motor de transformación social y educativa. La segunda edición de los Creative Campus Awards reunió a más de 160 jóvenes creadores de toda España, premiando talento en disciplinas como moda, animación, videojuegos y diseño gráfico. El jurado destacó la madurez conceptual y calidad técnica de los proyectos ganadores, seleccionados entre finalistas de distintos ámbitos creativos. La diseñadora Sybilla recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional, resaltando la importancia de unir creatividad, tecnología y compromiso social en el diseño.

El diseño se consolida como herramienta de transformación social y, por ello, la Universidad Europea refuerza su apuesta por esta disciplina dentro de su amplio programa formativo.

Uno de sus proyectos más recientes, los Creative Campus Awards, han celebrado este martes su segunda edición reuniendo a más de 160 estudiantes y jóvenes creadores de toda España.

El Creative Campus del centro universitario ha acogido una gala que ha servido para visibilizar el talento emergente en disciplinas como moda, diseño gráfico, producto, interiores, animación y videojuegos.

En cada una de ellas, tres finalistas han competido por unos galardones que buscan conectar la formación académica con las demandas reales de la industria creativa.

El salto cuantitativo respecto a la primera edición —de más de 100 aspirantes a más de 160— confirma la progresiva consolidación de estos premios como plataforma de impulso para jóvenes creadores. Una evolución que se apoya en el creciente interés por un diseño que, más allá de lo estético, incorpora criterios de innovación, sostenibilidad e impacto social.

Durante la gala, presentada por el periodista Luis Quevedo, se dieron a conocer los ganadores de esta edición: Adrián Cendagorta (videojuegos), María Luquero (animación), Manuel Conejero (moda), Beatriz Pardo (producto), Andrea López (gráfico) y Silvana Benzo (interiores).

Todos ellos fueron seleccionados por un jurado compuesto por profesionales del sector y docentes especializados, que destacaron la madurez conceptual y la calidad técnica de los proyectos.

El director del Creative Campus, Luis Calandre, enmarcó los premios dentro de la estrategia académica del centro y defendió el papel del diseño como herramienta transversal.

"Estos premios son una extensión de la visión de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Europea de Madrid, que entiende el diseño como una manera de pensar que se puede aplicar a todas las esferas de la vida".

En esa misma línea, Calandre subrayó el componente social del diseño y su capacidad transformadora: "Es también una actitud que nos lleva a imaginar y crear un mañana más igualitario, sostenible, inclusivo y justo para todos".

Sybilla, premiada

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional a la diseñadora Sybilla, en reconocimiento a su carrera internacional y su aportación al desarrollo del diseño contemporáneo.

Durante su intervención, subrayó la importancia de integrar creatividad y tecnología, así como de respaldar el talento joven desde sus primeras etapas

"Me interesa mucho lo que se puede hacer uniendo creatividad y tecnología, y el diseño y la idea de hacer un mundo mejor".

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional a la diseñadora Sybilla. EE

Desde la dirección del Creative Campus se insistió en la idea de que el diseño trasciende lo puramente formal para convertirse en una herramienta transversal, capaz de dar respuesta a retos sociales, económicos y medioambientales.

Una visión que entronca con el enfoque de la Universidad Europea de integrar tecnología, pensamiento creativo e impacto social en sus programas formativos.

La gala, que incluyó la actuación de la cantante Marilia Monzón, reunió a profesionales y representantes del ámbito cultural como Valerio Rocco y el arquitecto Felipe Escudero, en una jornada marcada por el intercambio de ideas sobre el papel del diseño en el contexto actual.

Con esta segunda edición, los Creative Campus Awards avanzan en su objetivo de tender puentes entre universidad e industria y de situar el diseño como un elemento clave en la construcción de modelos más sostenibles, inclusivos y equitativos.